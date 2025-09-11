    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Deutsche Automobilbranche weiterhin Spitzenreiter bei Insolvenzen

    Köln (ots) -

    - Gesamtwirtschaftlich: 21 Prozent mehr Großinsolvenzen als 2024
    - Automobilzulieferer am stärksten betroffen

    Fehlende Planbarkeit, Umsatzrückgänge und steigende Kosten setzen die Krise in
    der Automobilindustrie weiter fort. Besonders die Zulieferer geraten immer
    stärker unter Druck. "Im zweiten Quartal haben wir zwar eine leichte Erholung
    der Automobilzulieferer gesehen, jedoch ist es immer noch die am stärksten von
    Insolvenzen betroffene Branche", sagt Dietmar Gerke, Senior Manager Special Risk
    Management (SRM) beim internationalen Kreditversicherer Atradius. Die
    Auswirkungen der Zollpolitik mit den USA werden erst im zweiten Halbjahr
    spürbar.

    Die deutsche Wirtschaft erreichte im ersten Halbjahr 2025 einen neuen
    Negativrekord: 207 Großinsolvenzen von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von
    mehr als zehn Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024, dem
    bisherigen Rekordjahr, stieg die Zahl um 21 Prozent. Spitzenreiter ist die
    Automobilzulieferindustrie mit 18 Großinsolvenzen im ersten und elf im zweiten
    Quartal 2025. "Die Anzahl der Insolvenzen ist zwar gesunken, jedoch bleibt die
    Situation weiterhin angespannt", mahnt Dietmar Gerke. Die Nichtzahlungsmeldungen
    erreichen schon jetzt beinahe das Niveau von 2024.

    Obwohl zwischen OEMs und Zulieferern Abnahmevereinbarungen bestehen, fehlt es in
    der Praxis häufig an Verlässlichkeit seitens der OEMs. Für Zulieferer bedeutet
    das fehlende Planungssicherheit und eine hohe Abhängigkeit. Gleichzeitig
    konzentrieren sich die Hersteller auf einen kleineren Kreis an Zulieferern, da
    die Produktion insgesamt zurückgeht. "Besonders kleinere Tier 3- und Tier
    4-Zulieferer geraten zunehmend in Bedrängnis, da ihnen die finanziellen Puffer
    fehlen", betont Dietmar Gerke. Der steigende Wettbewerb führt zu einem
    deutlichen Umsatzrückgang. Zudem sind viele Unternehmen noch auf die Herstellung
    von Verbrennerkomponenten ausgerichtet und stehen vor enormen Umrüstungskosten,
    um ihre Zukunft sichern zu können. Die E-Mobilität könnte zwar Nachfrageimpulse
    setzen, etwa durch Kaufprämien oder gezielte Förderung, doch die aktuelle
    Infrastruktur in Deutschland ist nicht auf eine großflächige Umstellung
    ausgelegt und die notwendigen Investitionen fehlen vielfach. Ohne tiefere
    staatliche Anreize und Ausbau der Lade- und Produktionsinfrastruktur bleibt ein
    schneller Strukturwandel für viele Zulieferer unwahrscheinlich.

    Zusätzlich verschärft die Zollpolitik die Situation: Während sich die USA und
    die EU zwar auf einen Basiszollsatz geeinigt haben, bleibt die Unsicherheit über
    die weiteren Entwicklungen. Um den US-amerikanischen Markt nicht zu verlieren,
    planen mehrere Automobilhersteller Produktionsanlagen in den USA zu errichten.
    "Über kurz und lang werden Zulieferer nachziehen müssen und ebenfalls in die USA
    umsiedeln, um bestehen bleiben zu können. Viele kleinere Zulieferer werden sich
    das allerdings nicht leisten können", erklärt Dietmar Gerke. Als Folge werden
    Kapazitäten in Deutschland, zum Teil unwiederbringlich, abgebaut.

    Atradius: Differenzierte Risikoanalyse entscheidend

    Auch Banken reagieren auf die aktuelle Situation der Automobilzulieferbranche
    und agieren zunehmend restriktiv. Eine Kreditausweitung oder Refinanzierung ist
    für viele Unternehmen schwieriger zu bekommen, wodurch die Liquidität leidet.
    "Wir wollen in der Kreditversicherung keine Branche ausschließen, auch nicht die
    Automobilindustrie", so Dietmar Gerke. Wichtig sei eine differenzierte
    Betrachtung: Neben aktuellen Liquiditätsnachweisen und Zahlen spiele vor allem
    die strategische Ausrichtung eine Rolle. Entscheidend ist, wie Unternehmen mit
    den Herausforderungen umgehen, auch wenn sie Verluste schreiben.

    Pressekontakt:

    Atradius Kreditversicherung
    Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y
    Reaseguros

    Astrid Goldberg
    Pressesprecherin
    Telefon: +49 (0) 221 2044 - 2210
    E-Mail: mailto:astrid.goldberg@atradius.com

    Stefanie Heilken
    Pressereferentin
    Telefon: +49 (0) 221 2044 -1034
    E-Mail: mailto:stefanie.heilken@atradius.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52329/6115466
    OTS: Atradius Kreditversicherung




    Verfasst von news aktuell
