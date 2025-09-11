Deutsche Automobilbranche weiterhin Spitzenreiter bei Insolvenzen

Köln (ots) -



- Gesamtwirtschaftlich: 21 Prozent mehr Großinsolvenzen als 2024

- Automobilzulieferer am stärksten betroffen



Fehlende Planbarkeit, Umsatzrückgänge und steigende Kosten setzen die Krise in

der Automobilindustrie weiter fort. Besonders die Zulieferer geraten immer

stärker unter Druck. "Im zweiten Quartal haben wir zwar eine leichte Erholung

der Automobilzulieferer gesehen, jedoch ist es immer noch die am stärksten von

Insolvenzen betroffene Branche", sagt Dietmar Gerke, Senior Manager Special Risk

Management (SRM) beim internationalen Kreditversicherer Atradius. Die

Auswirkungen der Zollpolitik mit den USA werden erst im zweiten Halbjahr

spürbar.



Die deutsche Wirtschaft erreichte im ersten Halbjahr 2025 einen neuen

Negativrekord: 207 Großinsolvenzen von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von

mehr als zehn Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024, dem

bisherigen Rekordjahr, stieg die Zahl um 21 Prozent. Spitzenreiter ist die

Automobilzulieferindustrie mit 18 Großinsolvenzen im ersten und elf im zweiten

Quartal 2025. "Die Anzahl der Insolvenzen ist zwar gesunken, jedoch bleibt die

Situation weiterhin angespannt", mahnt Dietmar Gerke. Die Nichtzahlungsmeldungen

erreichen schon jetzt beinahe das Niveau von 2024.





Obwohl zwischen OEMs und Zulieferern Abnahmevereinbarungen bestehen, fehlt es in

der Praxis häufig an Verlässlichkeit seitens der OEMs. Für Zulieferer bedeutet

das fehlende Planungssicherheit und eine hohe Abhängigkeit. Gleichzeitig

konzentrieren sich die Hersteller auf einen kleineren Kreis an Zulieferern, da

die Produktion insgesamt zurückgeht. "Besonders kleinere Tier 3- und Tier

4-Zulieferer geraten zunehmend in Bedrängnis, da ihnen die finanziellen Puffer

fehlen", betont Dietmar Gerke. Der steigende Wettbewerb führt zu einem

deutlichen Umsatzrückgang. Zudem sind viele Unternehmen noch auf die Herstellung

von Verbrennerkomponenten ausgerichtet und stehen vor enormen Umrüstungskosten,

um ihre Zukunft sichern zu können. Die E-Mobilität könnte zwar Nachfrageimpulse

setzen, etwa durch Kaufprämien oder gezielte Förderung, doch die aktuelle

Infrastruktur in Deutschland ist nicht auf eine großflächige Umstellung

ausgelegt und die notwendigen Investitionen fehlen vielfach. Ohne tiefere

staatliche Anreize und Ausbau der Lade- und Produktionsinfrastruktur bleibt ein

schneller Strukturwandel für viele Zulieferer unwahrscheinlich.



Zusätzlich verschärft die Zollpolitik die Situation: Während sich die USA und

die EU zwar auf einen Basiszollsatz geeinigt haben, bleibt die Unsicherheit über

die weiteren Entwicklungen. Um den US-amerikanischen Markt nicht zu verlieren,

planen mehrere Automobilhersteller Produktionsanlagen in den USA zu errichten.

"Über kurz und lang werden Zulieferer nachziehen müssen und ebenfalls in die USA

umsiedeln, um bestehen bleiben zu können. Viele kleinere Zulieferer werden sich

das allerdings nicht leisten können", erklärt Dietmar Gerke. Als Folge werden

Kapazitäten in Deutschland, zum Teil unwiederbringlich, abgebaut.



Atradius: Differenzierte Risikoanalyse entscheidend



Auch Banken reagieren auf die aktuelle Situation der Automobilzulieferbranche

und agieren zunehmend restriktiv. Eine Kreditausweitung oder Refinanzierung ist

für viele Unternehmen schwieriger zu bekommen, wodurch die Liquidität leidet.

"Wir wollen in der Kreditversicherung keine Branche ausschließen, auch nicht die

Automobilindustrie", so Dietmar Gerke. Wichtig sei eine differenzierte

Betrachtung: Neben aktuellen Liquiditätsnachweisen und Zahlen spiele vor allem

die strategische Ausrichtung eine Rolle. Entscheidend ist, wie Unternehmen mit

den Herausforderungen umgehen, auch wenn sie Verluste schreiben.



Pressekontakt:



Atradius Kreditversicherung

Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y

Reaseguros



Astrid Goldberg

Pressesprecherin

Telefon: +49 (0) 221 2044 - 2210

E-Mail: mailto:astrid.goldberg@atradius.com



Stefanie Heilken

Pressereferentin

Telefon: +49 (0) 221 2044 -1034

E-Mail: mailto:stefanie.heilken@atradius.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52329/6115466

OTS: Atradius Kreditversicherung







