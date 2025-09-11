    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nabu

    Großteil der Kreuzfahrtanbieter nutzt weiter Schweröl

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit der Kreuzfahrtanbieter nutzt Schweröl weiter.
    • Nabu kritisiert fehlenden Umstieg auf E-Fuels.
    • Einige Anbieter verbessern Emissionen und Flotten.

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Kreuzfahrtanbieter auf dem deutschen Markt nutzt nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) weiter klimaschädliches Schweröl. Das jährliche Nabu-Ranking ergab, dass allein vier der untersuchten Reedereien die Nutzung von Schweröl und schwerölhaltigen Treibstoffen ausschließen. "Der Einsatz von Schweröl schadet Mensch und Natur massiv und muss sofort beendet werden", sagte die Nabu-Expertin für Schifffahrt, Raija Koch.

    Generell fällt die Bewertung des Nabus eher negativ aus: Bei dem Umstieg auf grüne Kraftstoffe wie E-Fuels seien Reedereien zurückhaltend. E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die unter anderem mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden können. Die Unternehmen setzten stattdessen auf "Scheinlösungen" wie Flüssigerdgas, kritisiert der Nabu.

    Es gebe aber auch Ausnahmen - besonders in deutschen Häfen gingen die Schadstoffemissionen zurück. Außerdem bestellten einige Kreuzfahrtanbieter energieeffizientere Neubauten und verbesserten bestehende Flotten. Spitzenreiter im Ranking sind nach Angaben des Nabus: Havila, Hurtigruten (beide Norwegen) und Ponant (Frankreich)./ho/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

