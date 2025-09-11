LichtBlick und der FC St. Pauli eröffnen weltweit erste Regenbogen-Solaranlage (FOTO)
Hamburg (ots) - Hamburg hat ein neues Wahrzeichen: Auf dem Dach der Nordtribüne
des Millerntor-Stadions wurde gestern die weltweit erste Photovoltaikanlage in
Regenbogenfarben offiziell eröffnet. Das gemeinsame Projekt von LichtBlick und
dem FC St. Pauli verbindet Hightech mit Haltung - ein weithin sichtbares Symbol
für Vielfalt, Inklusion und Nachhaltigkeit.
Solar mit Statement: Politik und Verbände würdigen Signalwirkung
Bei der Eröffnung betonten Vertreter*innen aus Politik, Forschung und
Energiewirtschaft die Strahlkraft des Projekts. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin
Katharina Fegebank erklärte in ihrem Grußwort: "LichtBlick und der FC St. Pauli
zeigen, was starke Partner bewegen können. Die Regenbogensolaranlage bereichert
unsere Stadt. Sie ist ein leuchtendes Symbol für Innovation und Vielfalt."
Auch Robert Busch (Bundesverband Neue Energiewirtschaft) und Dr. Simone Peter
(Bundesverband Erneuerbare Energien) hoben hervor, dass die Anlage
technologische Innovation mit gesellschaftlicher Signalwirkung vereint - ein
Impuls für die Akzeptanz und Sichtbarkeit der Energiewende.
Die rund 1.080 farbigen Module erzeugen jährlich etwa 285.000 Kilowattstunden
grünen Strom - genug für rund 80 Mehrfamilienhaushalte. Grundlage ist die vom
Fraunhofer ISE entwickelte Morpho-Technologie (https://www.ise.fraunhofer.de/de/
presse-und-medien/presseinformationen/2024/fraunhofer-ise-forscher-gewinnen-jose
ph-von-fraunhofer-preis-fuer-die-morphocolor-beschichtungstechnologie.html) ,
die - inspiriert von Schmetterlingsflügeln - Licht bricht und Farbe sichtbar
macht. Trotz ihrer Einzigartigkeit erreichen die Module rund 87 Prozent des
Wirkungsgrads herkömmlicher PV-Anlagen.
"Diese Anlage zeigt: Die Energiewende ist mehr als Technik - sie ist ein
gesellschaftliches Projekt. Das Millerntorstadion hat jetzt ein Wahrzeichen, das
für Hamburg, für Innovation und für Vielfalt steht", sagte Marc Wallraff, CEO
von LichtBlick.
Esin Rager, im Präsidium des FC St. Pauli für das Thema Nachhaltigkeit
verantwortlich, betonte: "Mit der neuen Photovoltaik-Anlage setzen wir nicht nur
auf erneuerbare Energien, sondern verbinden Nachhaltigkeit mit Haltung: Ein
starkes, weithin sichtbares Zeichen für Diversität und dafür, wofür der FC St.
Pauli steht - jeden Tag zu sehen mitten in Hamburg."
Die farbige PV-Anlage wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer
Solarhersteller Megasol Energie, ECM - Energy Consulting Mai, K2 Systems und SMA Solar Solar realisiert.
Hochauflösendes Bildmaterial der Anlage finden Sie hier
(https://brand.lichtblick.de/share/5SdViT4bfjBnwyqWTQu1) zum Download.
Pressekontakt:
Anja Fricke, Lead Communication
mailto:anja.fricke@lichtblick.de
LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg
