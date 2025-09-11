    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    LichtBlick und der FC St. Pauli eröffnen weltweit erste Regenbogen-Solaranlage (FOTO)

    Hamburg (ots) - Hamburg hat ein neues Wahrzeichen: Auf dem Dach der Nordtribüne
    des Millerntor-Stadions wurde gestern die weltweit erste Photovoltaikanlage in
    Regenbogenfarben offiziell eröffnet. Das gemeinsame Projekt von LichtBlick und
    dem FC St. Pauli verbindet Hightech mit Haltung - ein weithin sichtbares Symbol
    für Vielfalt, Inklusion und Nachhaltigkeit.

    Solar mit Statement: Politik und Verbände würdigen Signalwirkung

    Bei der Eröffnung betonten Vertreter*innen aus Politik, Forschung und
    Energiewirtschaft die Strahlkraft des Projekts. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin
    Katharina Fegebank erklärte in ihrem Grußwort: "LichtBlick und der FC St. Pauli
    zeigen, was starke Partner bewegen können. Die Regenbogensolaranlage bereichert
    unsere Stadt. Sie ist ein leuchtendes Symbol für Innovation und Vielfalt."

    Auch Robert Busch (Bundesverband Neue Energiewirtschaft) und Dr. Simone Peter
    (Bundesverband Erneuerbare Energien) hoben hervor, dass die Anlage
    technologische Innovation mit gesellschaftlicher Signalwirkung vereint - ein
    Impuls für die Akzeptanz und Sichtbarkeit der Energiewende.

    Die rund 1.080 farbigen Module erzeugen jährlich etwa 285.000 Kilowattstunden
    grünen Strom - genug für rund 80 Mehrfamilienhaushalte. Grundlage ist die vom
    Fraunhofer ISE entwickelte Morpho-Technologie (https://www.ise.fraunhofer.de/de/
    presse-und-medien/presseinformationen/2024/fraunhofer-ise-forscher-gewinnen-jose
    ph-von-fraunhofer-preis-fuer-die-morphocolor-beschichtungstechnologie.html) ,
    die - inspiriert von Schmetterlingsflügeln - Licht bricht und Farbe sichtbar
    macht. Trotz ihrer Einzigartigkeit erreichen die Module rund 87 Prozent des
    Wirkungsgrads herkömmlicher PV-Anlagen.

    "Diese Anlage zeigt: Die Energiewende ist mehr als Technik - sie ist ein
    gesellschaftliches Projekt. Das Millerntorstadion hat jetzt ein Wahrzeichen, das
    für Hamburg, für Innovation und für Vielfalt steht", sagte Marc Wallraff, CEO
    von LichtBlick.

    Esin Rager, im Präsidium des FC St. Pauli für das Thema Nachhaltigkeit
    verantwortlich, betonte: "Mit der neuen Photovoltaik-Anlage setzen wir nicht nur
    auf erneuerbare Energien, sondern verbinden Nachhaltigkeit mit Haltung: Ein
    starkes, weithin sichtbares Zeichen für Diversität und dafür, wofür der FC St.
    Pauli steht - jeden Tag zu sehen mitten in Hamburg."

    Die farbige PV-Anlage wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer
    Solarhersteller Megasol Energie, ECM - Energy Consulting Mai, K2 Systems und SMA Solar Solar realisiert.

    Hochauflösendes Bildmaterial der Anlage finden Sie hier
    (https://brand.lichtblick.de/share/5SdViT4bfjBnwyqWTQu1) zum Download.

    Pressekontakt:

    Anja Fricke, Lead Communication
    mailto:anja.fricke@lichtblick.de
    LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    LichtBlick und der FC St. Pauli eröffnen weltweit erste Regenbogen-Solaranlage (FOTO) Hamburg hat ein neues Wahrzeichen: Auf dem Dach der Nordtribüne des Millerntor-Stadions wurde gestern die weltweit erste Photovoltaikanlage in Regenbogenfarben offiziell eröffnet. Das gemeinsame Projekt von LichtBlick und dem FC St. Pauli verbindet …