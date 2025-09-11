DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die angekündigte Umstrukturierung und die daraus resultierenden Kosten sowie die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung angepasst, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussichten der Aktie für das dritte Geschäftsquartal erschienen gut./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 45,74EUR auf Tradegate (11. September 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



