DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern profitiere von Absicherungsgeschäften gegen Wechselkursveränderungen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf längere Sicht könnte der starke Euro das Wachstum allerdings bremsen, da die Hälfte der Produktion in Europa stattfinde, L'Oreal hier aber nur ein Drittel seines Umsatzes mache./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.