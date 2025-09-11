Sparda-Banken überzeugen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis / Kundenzufriedenheit steigt
Frankfurt (ots) - Die Sparda-Banken haben im aktuellen Kundenmonitor Deutschland
2025 im Filialbankenvergleich gepunktet. In der Globalzufriedenheit erreichten
sie Platz 2 und konnten sich in allen Kategorien im Vergleich zum Vorjahr
verbessern.
Kernergebnisse auf einen Blick:
- Globalzufriedenheit: 2,15 - Platz 2 unter den Filialbanken
(Branchendurchschnitt 2,30)
- Preis-Leistungs-Verhältnis: 2,31 - Platz 3 (+17 Punkte)
- Bereich Filiale: 2,17 (+12 Punkte)
- Online-Banking: 1,95 (+7 Punkte)
- Mobile Banking: 1,98 (+23 Punkte)
"Die wachsende Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden bestätigt: Wir sind
auf dem richtigen Weg. Die IT-Umstellungen der vergangenen beiden Jahre waren
anspruchsvoll - umso erfreulicher ist das positive Ergebnis. Es ist das
Verdienst unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Erfolg
der Sparda-Banken Tag für Tag sichern", so Vorstandsvorsitzender Florian
RENTSCH. In der globalen Zufriedenheit belegen sie mit der Note 2,15 den zweiten
Platz unter den Filialbanken (Branchendurchschnitt 2,30).
Ebenfalls punkten konnten die Häuser beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer
deutlichen Verbesserung von 17 Punkten im Vergleich zum Vorjahr und einem Wert
von 2,31 erreichten die Sparda-Banken Platz 3. "Dieses Ergebnis unterstreicht,
dass wir die genossenschaftliche Verpflichtung zu fairen Konditionen und
transparenter Beratung in der Gruppe äußert ernst nehmen", so RENTSCH.
Im Vergleich zum Vorjahr zeigen die Ergebnisse im Kundenmonitor einen
allgemeinen Aufwärtstrend für die Sparda-Gruppe. In allen bewerteten Kategorien
konnten Verbesserungen erzielt werden. Einen großen Sprung nach vorne machte der
Bereich Mobile Banking mit einem Plus von 23 Punkten und einer Note von 1,98.
Auch das Online-Banking verbesserte sich um 7 Punkte auf 1,95 . Des Weiteren
punktete der Bereich Filiale mit einer Steigerung von 12 Punkten auf die Note
2,17.
Ebenfalls überzeugen konnten die Sparda-Banken bei der Verständlichkeit der
Unterlagen. Mit einem Wert von 2,17 (+8 Punkte) liegen sie im Spitzenfeld der
Filialbanken. 37 Prozent der Befragten gaben an, sehr zufrieden oder vollkommen
zufrieden mit der Verständlichkeit zu sein.
"Das Gesamtergebnis des Kundenmonitoring zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden
die Sparda-Banken als verlässlichen Partner erleben. Nach Abschluss aller
IT-Migrationen zum Jahresende und mit einigen neuen Leistungen, kostengünstigen
Kontomodellen und technischen Neuerungen sind wir guter Dinge, dass wir im
kommenden Jahr an vielen Stellen auch wieder die Spitzenposition angreifen
können", so Florian Rentsch abschließend.
Hintergrund
Der Kundenmonitor Deutschland wird von der ServiceBarometer AG durchgeführt und
gilt als eine der wichtigsten Langzeitstudien zur Kundenzufriedenheit in
Deutschland. Auf Basis bevölkerungsrepräsentativer Befragungen liefert die
Studie jährliche Kennziffern zu Zufriedenheit, Image, Loyalität und
Preis-Leistungs-Verhältnis in über 100 Branchen. Darunter Finanzdienstleister,
Einzelhandel, Infrastruktur- und Onlineanbieter. Ziel ist es, Transparenz im
Wettbewerbsvergleich zu schaffen und Unternehmen datenbasiert bei der
Weiterentwicklung von Prozessen, Angeboten und Servicequalität zu unterstützen.
Über den Verband der Sparda-Banken
Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist
Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er
außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der
Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der
rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in
genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen,
organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er
die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.
Über die Sparda-Gruppe
Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich
selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit 3,7 Millionen Kunden und rund
3,1 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten
Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches
Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und
Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.
