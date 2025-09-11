    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Sparda-Banken überzeugen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis / Kundenzufriedenheit steigt

    Frankfurt (ots) - Die Sparda-Banken haben im aktuellen Kundenmonitor Deutschland
    2025 im Filialbankenvergleich gepunktet. In der Globalzufriedenheit erreichten
    sie Platz 2 und konnten sich in allen Kategorien im Vergleich zum Vorjahr
    verbessern.

    Kernergebnisse auf einen Blick:

    - Globalzufriedenheit: 2,15 - Platz 2 unter den Filialbanken
    (Branchendurchschnitt 2,30)
    - Preis-Leistungs-Verhältnis: 2,31 - Platz 3 (+17 Punkte)
    - Bereich Filiale: 2,17 (+12 Punkte)
    - Online-Banking: 1,95 (+7 Punkte)
    - Mobile Banking: 1,98 (+23 Punkte)

    "Die wachsende Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden bestätigt: Wir sind
    auf dem richtigen Weg. Die IT-Umstellungen der vergangenen beiden Jahre waren
    anspruchsvoll - umso erfreulicher ist das positive Ergebnis. Es ist das
    Verdienst unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Erfolg
    der Sparda-Banken Tag für Tag sichern", so Vorstandsvorsitzender Florian
    RENTSCH. In der globalen Zufriedenheit belegen sie mit der Note 2,15 den zweiten
    Platz unter den Filialbanken (Branchendurchschnitt 2,30).

    Ebenfalls punkten konnten die Häuser beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer
    deutlichen Verbesserung von 17 Punkten im Vergleich zum Vorjahr und einem Wert
    von 2,31 erreichten die Sparda-Banken Platz 3. "Dieses Ergebnis unterstreicht,
    dass wir die genossenschaftliche Verpflichtung zu fairen Konditionen und
    transparenter Beratung in der Gruppe äußert ernst nehmen", so RENTSCH.

    Im Vergleich zum Vorjahr zeigen die Ergebnisse im Kundenmonitor einen
    allgemeinen Aufwärtstrend für die Sparda-Gruppe. In allen bewerteten Kategorien
    konnten Verbesserungen erzielt werden. Einen großen Sprung nach vorne machte der
    Bereich Mobile Banking mit einem Plus von 23 Punkten und einer Note von 1,98.
    Auch das Online-Banking verbesserte sich um 7 Punkte auf 1,95 . Des Weiteren
    punktete der Bereich Filiale mit einer Steigerung von 12 Punkten auf die Note
    2,17.

    Ebenfalls überzeugen konnten die Sparda-Banken bei der Verständlichkeit der
    Unterlagen. Mit einem Wert von 2,17 (+8 Punkte) liegen sie im Spitzenfeld der
    Filialbanken. 37 Prozent der Befragten gaben an, sehr zufrieden oder vollkommen
    zufrieden mit der Verständlichkeit zu sein.

    "Das Gesamtergebnis des Kundenmonitoring zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden
    die Sparda-Banken als verlässlichen Partner erleben. Nach Abschluss aller
    IT-Migrationen zum Jahresende und mit einigen neuen Leistungen, kostengünstigen
    Kontomodellen und technischen Neuerungen sind wir guter Dinge, dass wir im
    kommenden Jahr an vielen Stellen auch wieder die Spitzenposition angreifen
    können", so Florian Rentsch abschließend.

    Hintergrund

    Der Kundenmonitor Deutschland wird von der ServiceBarometer AG durchgeführt und
    gilt als eine der wichtigsten Langzeitstudien zur Kundenzufriedenheit in
    Deutschland. Auf Basis bevölkerungsrepräsentativer Befragungen liefert die
    Studie jährliche Kennziffern zu Zufriedenheit, Image, Loyalität und
    Preis-Leistungs-Verhältnis in über 100 Branchen. Darunter Finanzdienstleister,
    Einzelhandel, Infrastruktur- und Onlineanbieter. Ziel ist es, Transparenz im
    Wettbewerbsvergleich zu schaffen und Unternehmen datenbasiert bei der
    Weiterentwicklung von Prozessen, Angeboten und Servicequalität zu unterstützen.

    Über den Verband der Sparda-Banken

    Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist
    Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er
    außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der
    Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der
    rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in
    genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen,
    organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er
    die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische
    Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.

    Über die Sparda-Gruppe

    Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich
    selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit 3,7 Millionen Kunden und rund
    3,1 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten
    Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches
    Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und
    Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

    Pressekontakt:

    Jascha Hausmann
    Bereichsleiter Vorstand & Öffentlichkeitsarbeit

    Verband der Sparda-Banken e.V.
    Tower 185 - 17. Etage
    Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
    60327 Frankfurt am Main

    Tel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 160
    Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190
    Mobil: +49 (0) 151 / 725 08 418
    EMail: mailto:jascha.hausmann@sparda-verband.de

