Sparda-Banken überzeugen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis / Kundenzufriedenheit steigt

Frankfurt (ots) - Die Sparda-Banken haben im aktuellen Kundenmonitor Deutschland

2025 im Filialbankenvergleich gepunktet. In der Globalzufriedenheit erreichten

sie Platz 2 und konnten sich in allen Kategorien im Vergleich zum Vorjahr

verbessern.



Kernergebnisse auf einen Blick:





- Globalzufriedenheit: 2,15 - Platz 2 unter den Filialbanken

(Branchendurchschnitt 2,30)

- Preis-Leistungs-Verhältnis: 2,31 - Platz 3 (+17 Punkte)

- Bereich Filiale: 2,17 (+12 Punkte)

- Online-Banking: 1,95 (+7 Punkte)

- Mobile Banking: 1,98 (+23 Punkte)



"Die wachsende Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden bestätigt: Wir sind

auf dem richtigen Weg. Die IT-Umstellungen der vergangenen beiden Jahre waren

anspruchsvoll - umso erfreulicher ist das positive Ergebnis. Es ist das

Verdienst unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Erfolg

der Sparda-Banken Tag für Tag sichern", so Vorstandsvorsitzender Florian

RENTSCH. In der globalen Zufriedenheit belegen sie mit der Note 2,15 den zweiten

Platz unter den Filialbanken (Branchendurchschnitt 2,30).



Ebenfalls punkten konnten die Häuser beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer

deutlichen Verbesserung von 17 Punkten im Vergleich zum Vorjahr und einem Wert

von 2,31 erreichten die Sparda-Banken Platz 3. "Dieses Ergebnis unterstreicht,

dass wir die genossenschaftliche Verpflichtung zu fairen Konditionen und

transparenter Beratung in der Gruppe äußert ernst nehmen", so RENTSCH.



Im Vergleich zum Vorjahr zeigen die Ergebnisse im Kundenmonitor einen

allgemeinen Aufwärtstrend für die Sparda-Gruppe. In allen bewerteten Kategorien

konnten Verbesserungen erzielt werden. Einen großen Sprung nach vorne machte der

Bereich Mobile Banking mit einem Plus von 23 Punkten und einer Note von 1,98.

Auch das Online-Banking verbesserte sich um 7 Punkte auf 1,95 . Des Weiteren

punktete der Bereich Filiale mit einer Steigerung von 12 Punkten auf die Note

2,17.



Ebenfalls überzeugen konnten die Sparda-Banken bei der Verständlichkeit der

Unterlagen. Mit einem Wert von 2,17 (+8 Punkte) liegen sie im Spitzenfeld der

Filialbanken. 37 Prozent der Befragten gaben an, sehr zufrieden oder vollkommen

zufrieden mit der Verständlichkeit zu sein.



"Das Gesamtergebnis des Kundenmonitoring zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden

die Sparda-Banken als verlässlichen Partner erleben. Nach Abschluss aller

IT-Migrationen zum Jahresende und mit einigen neuen Leistungen, kostengünstigen

Kontomodellen und technischen Neuerungen sind wir guter Dinge, dass wir im

kommenden Jahr an vielen Stellen auch wieder die Spitzenposition angreifen

können", so Florian Rentsch abschließend.



Hintergrund



Der Kundenmonitor Deutschland wird von der ServiceBarometer AG durchgeführt und

gilt als eine der wichtigsten Langzeitstudien zur Kundenzufriedenheit in

Deutschland. Auf Basis bevölkerungsrepräsentativer Befragungen liefert die

Studie jährliche Kennziffern zu Zufriedenheit, Image, Loyalität und

Preis-Leistungs-Verhältnis in über 100 Branchen. Darunter Finanzdienstleister,

Einzelhandel, Infrastruktur- und Onlineanbieter. Ziel ist es, Transparenz im

Wettbewerbsvergleich zu schaffen und Unternehmen datenbasiert bei der

Weiterentwicklung von Prozessen, Angeboten und Servicequalität zu unterstützen.



Über den Verband der Sparda-Banken



Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist

Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er

außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der

Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der

rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in

genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen,

organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er

die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.



Über die Sparda-Gruppe



Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich

selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit 3,7 Millionen Kunden und rund

3,1 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten

Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches

Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und

Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.



