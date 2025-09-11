Gemini-IPO im Schatten von Coinbase und Bullish

Der Börsengang von Gemini, der unter dem Tickersymbol "GEMI" erfolgen soll, hat bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Das Unternehmen strebt eine Bewertung von bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar an und will 433 Millionen US-Dollar mit dem IPO einnehmen.

Nach der fulminanten Entwicklung von Coinbase und dem jüngsten Höhenflug von Bullish steht der nächste große Name der Krypto-Welt in den Startlöchern. Gemini , die von den berühmten Winklevoss-Zwillingen gegründete Kryptobörse, plant ihren IPO an der Nasdaq. Wird Gemini ein ähnlicher Erfolg, nachdem sich der Coinbase-Kurs verzehnfacht und der von Bullish verdoppelt hat?

Die geplante Preisspanne für die Aktien wurde aufgrund des enormen Interesses von Investoren bereits von 17 bis 19 US-Dollar auf 24 bis 26 US-Dollar pro Stück angehoben. Ein vielversprechender Start, doch kann Gemini die Erwartungen erfüllen? Viel hängt von Privatanlegern ab. Ein ungewöhnlich hoher Anteil des IPOs, nämlich 30 Prozent, ist für sie reserviert.

Der Hype um Krypto-IPOs ist nach wie vor ungebrochen, und das liegt nicht zuletzt an den spektakulären Auftritten der Branchenführer. Der Aktienkurs von Coinbase hat sich seit seinem Tief Anfang 2023 etwa verzehnfacht und das Unternehmen ist mittlerweile als erste Kryptobörse in den S&P 500 aufgerückt. Bullish hat sich beim Börsengang im letzten Monat am ersten Handelstag gleich verdoppelt.

Diese Erfolge sind das Ergebnis von positiven Entwicklungen in der Branche, wie der zunehmenden institutionellen Akzeptanz, dem Wachstum von Krypto-ETFs und einem verbesserten regulatorischen Umfeld.

Doch hinter den Kulissen kämpft Gemini aber mit einigen Herausforderungen. Während Konkurrenten wie Coinbase deutlich profitabler sind, verzeichnete Gemini im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoverlust von 282,5 Millionen US-Dollar. Auch in puncto Handelsvolumen hinkt Gemini den Rivalen hinterher. Laut Daten von CoinGecko zieht Coinbase etwa das 25-fache des Handelsvolumens von Gemini an. Zudem ist das Angebot an handelbaren Kryptowährungen bei Gemini mit 84 Token deutlich kleiner als bei Coinbase (317 Token) oder Kraken (495 Token).

Der Börsengang von Gemini wird zeigen, ob die freundliche Krypto-Politik Washingtons, die Nähe der Winklevoss-Zwillinge zur Regierung und der Hype um Krypto-IPOs ausreichen, um das Unternehmen an die Spitze zu katapultieren. Es ist eine Wette darauf, dass Anleger bereit sind, in eine Marke zu investieren, die zwar nicht die besten Geschäftszahlen vorweisen kann, aber von Ikonen der Branche geführt wird. Am heutigen Donnerstag soll der Ausgabepreis für die Aktien festgesetzt werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion