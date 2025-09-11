    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Crash an der Börse

    Hedgefonds-Manager: US-Markt ist knallhart überbewertet

    Der US-Milliardär, Investor und Hedgefonds-Manager Leon Cooperman warnt vor einer schwierigen Zukunft für den US-Aktienmarkt angesichts extrem hoher Bewertungen.

    Foto: Symbolbild

    In einem neuen Interview mit CNBC erklärt Cooperman, dass die aktuelle Bewertung des US-Marktes höher sei als in 98 Prozent seiner gesamten Geschichte.

    "Ich denke, der breite Markt steuert auf Probleme zu. Er ist extrem überbewertet im Vergleich zu seiner eigenen Historie. Wir befinden uns im 98. Perzentil der Bewertungen – und es gibt viele Probleme, die gelöst werden müssen".

    Laut Cooperman steht die US-Wirtschaft vor zahlreichen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen, die die politischen Entscheidungsträger jedoch nicht anpacken – oder nicht anpacken wollen.

     

    "Wir haben keine Führung in Washington, keine Einigung zwischen den beiden Parteien. Wir haben eine radikale Linke, eine radikale Rechte, die dem Land meiner Ansicht nach schaden. Wir müssen miteinander auskommen, zusammenarbeiten, um unsere Probleme zu lösen. Doch das geschieht nicht. Stattdessen steigt die Verschuldung Tag für Tag weiter, ohne dass sich jemand darauf fokussiert".

    Mit Blick auf die Risiken für den Aktienmarkt verweist Cooperman auch auf eine mögliche Blase im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), die eine Korrektur auslösen könnte.

    "Entweder wird KI irgendwann diskreditiert oder erweist sich als weniger wirtschaftlich bedeutsam. Oder es kommt zu einer Rezession. Kurzfristig sieht es nicht nach einer Rezession aus, aber die Wirtschaft verlangsamt sich. Ich denke, wenn in den Medien jedes dritte Wort KI ist … dann muss man schon ein wenig besorgt sein, dass KI überbeworben wird".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Krischan Orth
