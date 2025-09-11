    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Außenhandel am Limit

    Berlin (ots) - " Die Exportnation Deutschland steht unter massivem Druck. Wir
    leiden an nachlassender Nachfrage, steigenden Standortkosten und wachsendem
    Protektionismus. Die jüngsten Zahlen unserer aktuellen Umfrage zeichnen ein
    besorgniserregendes Bild. Wenn wir den Abwärtstrend im Export stoppen und den
    rasanten Anstieg beim Import dämpfen wollen, brauchen unsere Unternehmen
    dringend mehr Freiraum: weniger Bürokratie, sichere Lieferketten und vor allem
    den Abschluss neuer Freihandelsabkommen, um Zölle und Handelshemmnisse zu
    überwinden," fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,
    Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute auf einer Pressekonferenz in Berlin.

    Laut der aktuellen Umfrage des BGA ist die Lage im Außenhandel weiter dramatisch
    schlecht. "Der BGA-Klimaindikator für den Außenhandel verharrt deutlich im
    negativen Bereich. Viele Unternehmen kämpfen mit stagnierenden oder sinkenden
    Umsätzen. Handelskonflikte mit den USA und China sowie steigende Zölle bremsen
    unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit massiv aus. Neue Lieferkettenregeln
    und Exportkontrollen erzeugen enorme Zusatzkosten - Bürokratie ist zum
    Wachstumshemmnis geworden", so Jandura.

    "Die deutschen Exporteure kämpfen an vielen Fronten. Im Welthandel bestehen
    wesentliche Risiken fort, insbesondere durch den anhaltenden Trend zu
    Handelsbarrieren, geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde
    Weltkonjunktur. Die Lage bleibt fragil. Für den deutschen Außenhandel erwarten
    wir deshalb in 2025 ein verhaltenes Ergebnis mit einem starken Einbruch bei den
    Exporten von - 2,5 Prozent, noch schwächer, als wir zum Jahresbeginn angenommen
    haben. Bei den Importen rechnen wir mit einem starken Anstieg von 4,5 Prozent ",
    stellt der Außenhandelspräsident die BGA-Prognose vor.

    Zu den US-Zöllen: "Viele der neuen US-Zölle sind so hoch, dass Geschäfte
    schlichtweg unmöglich werden - für zahlreiche deutsche Exporteure bedeutet das
    faktisch den Verlust des US-Marktes. Unsere Außenhändler blicken dementsprechend
    düster in die Zukunft: Fast 60 Prozent sehen sich direkt oder indirekt negativ
    betroffen."

    "Europas wirtschaftliche Stärke hängt entscheidend von seiner
    Wettbewerbsfähigkeit ab. Doch mit der Menge an Berichtspflichten machen wir sie
    uns langsam, aber sicher zunichte. Wachstum und Innovation brauchen politische
    Rahmenbedingungen, die Unternehmen stärken, statt sie zu lähmen. 67 Prozent
    unserer Unternehmen berichten von hohen Zusatzkosten durch Berichtspflichten",
    betont Jandura.

    "Der Außenhandel ist und bleibt der Wachstumsmotor unserer Wirtschaft - aber
    nur, wenn die Politik jetzt entschlossen handelt. Wollen wir Wohlstand,
    Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze sichern, dann müssen Politik und
    Wirtschaft jetzt gemeinsam handeln. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer werden
    die Politik unterstützen, wo wir können. Allerdings brauchen wir, um wieder zu
    wachsen, mehr Freiheit", schließt Jandura.

