Außenhandel am Limit
Berlin (ots) - " Die Exportnation Deutschland steht unter massivem Druck. Wir
leiden an nachlassender Nachfrage, steigenden Standortkosten und wachsendem
Protektionismus. Die jüngsten Zahlen unserer aktuellen Umfrage zeichnen ein
besorgniserregendes Bild. Wenn wir den Abwärtstrend im Export stoppen und den
rasanten Anstieg beim Import dämpfen wollen, brauchen unsere Unternehmen
dringend mehr Freiraum: weniger Bürokratie, sichere Lieferketten und vor allem
den Abschluss neuer Freihandelsabkommen, um Zölle und Handelshemmnisse zu
überwinden," fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,
Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute auf einer Pressekonferenz in Berlin.
Laut der aktuellen Umfrage des BGA ist die Lage im Außenhandel weiter dramatisch
schlecht. "Der BGA-Klimaindikator für den Außenhandel verharrt deutlich im
negativen Bereich. Viele Unternehmen kämpfen mit stagnierenden oder sinkenden
Umsätzen. Handelskonflikte mit den USA und China sowie steigende Zölle bremsen
unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit massiv aus. Neue Lieferkettenregeln
und Exportkontrollen erzeugen enorme Zusatzkosten - Bürokratie ist zum
Wachstumshemmnis geworden", so Jandura.
"Die deutschen Exporteure kämpfen an vielen Fronten. Im Welthandel bestehen
wesentliche Risiken fort, insbesondere durch den anhaltenden Trend zu
Handelsbarrieren, geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde
Weltkonjunktur. Die Lage bleibt fragil. Für den deutschen Außenhandel erwarten
wir deshalb in 2025 ein verhaltenes Ergebnis mit einem starken Einbruch bei den
Exporten von - 2,5 Prozent, noch schwächer, als wir zum Jahresbeginn angenommen
haben. Bei den Importen rechnen wir mit einem starken Anstieg von 4,5 Prozent ",
stellt der Außenhandelspräsident die BGA-Prognose vor.
Zu den US-Zöllen: "Viele der neuen US-Zölle sind so hoch, dass Geschäfte
schlichtweg unmöglich werden - für zahlreiche deutsche Exporteure bedeutet das
faktisch den Verlust des US-Marktes. Unsere Außenhändler blicken dementsprechend
düster in die Zukunft: Fast 60 Prozent sehen sich direkt oder indirekt negativ
betroffen."
"Europas wirtschaftliche Stärke hängt entscheidend von seiner
Wettbewerbsfähigkeit ab. Doch mit der Menge an Berichtspflichten machen wir sie
uns langsam, aber sicher zunichte. Wachstum und Innovation brauchen politische
Rahmenbedingungen, die Unternehmen stärken, statt sie zu lähmen. 67 Prozent
unserer Unternehmen berichten von hohen Zusatzkosten durch Berichtspflichten",
betont Jandura.
"Der Außenhandel ist und bleibt der Wachstumsmotor unserer Wirtschaft - aber
nur, wenn die Politik jetzt entschlossen handelt. Wollen wir Wohlstand,
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze sichern, dann müssen Politik und
Wirtschaft jetzt gemeinsam handeln. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer werden
die Politik unterstützen, wo wir können. Allerdings brauchen wir, um wieder zu
wachsen, mehr Freiheit", schließt Jandura.
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6115524
OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
.V.
