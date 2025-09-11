Außenhandel am Limit

Berlin (ots) - " Die Exportnation Deutschland steht unter massivem Druck. Wir

leiden an nachlassender Nachfrage, steigenden Standortkosten und wachsendem

Protektionismus. Die jüngsten Zahlen unserer aktuellen Umfrage zeichnen ein

besorgniserregendes Bild. Wenn wir den Abwärtstrend im Export stoppen und den

rasanten Anstieg beim Import dämpfen wollen, brauchen unsere Unternehmen

dringend mehr Freiraum: weniger Bürokratie, sichere Lieferketten und vor allem

den Abschluss neuer Freihandelsabkommen, um Zölle und Handelshemmnisse zu

überwinden," fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute auf einer Pressekonferenz in Berlin.



Laut der aktuellen Umfrage des BGA ist die Lage im Außenhandel weiter dramatisch

schlecht. "Der BGA-Klimaindikator für den Außenhandel verharrt deutlich im

negativen Bereich. Viele Unternehmen kämpfen mit stagnierenden oder sinkenden

Umsätzen. Handelskonflikte mit den USA und China sowie steigende Zölle bremsen

unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit massiv aus. Neue Lieferkettenregeln

und Exportkontrollen erzeugen enorme Zusatzkosten - Bürokratie ist zum

Wachstumshemmnis geworden", so Jandura.





"Die deutschen Exporteure kämpfen an vielen Fronten. Im Welthandel bestehen

wesentliche Risiken fort, insbesondere durch den anhaltenden Trend zu

Handelsbarrieren, geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde

Weltkonjunktur. Die Lage bleibt fragil. Für den deutschen Außenhandel erwarten

wir deshalb in 2025 ein verhaltenes Ergebnis mit einem starken Einbruch bei den

Exporten von - 2,5 Prozent, noch schwächer, als wir zum Jahresbeginn angenommen

haben. Bei den Importen rechnen wir mit einem starken Anstieg von 4,5 Prozent ",

stellt der Außenhandelspräsident die BGA-Prognose vor.



Zu den US-Zöllen: "Viele der neuen US-Zölle sind so hoch, dass Geschäfte

schlichtweg unmöglich werden - für zahlreiche deutsche Exporteure bedeutet das

faktisch den Verlust des US-Marktes. Unsere Außenhändler blicken dementsprechend

düster in die Zukunft: Fast 60 Prozent sehen sich direkt oder indirekt negativ

betroffen."



"Europas wirtschaftliche Stärke hängt entscheidend von seiner

Wettbewerbsfähigkeit ab. Doch mit der Menge an Berichtspflichten machen wir sie

uns langsam, aber sicher zunichte. Wachstum und Innovation brauchen politische

Rahmenbedingungen, die Unternehmen stärken, statt sie zu lähmen. 67 Prozent

unserer Unternehmen berichten von hohen Zusatzkosten durch Berichtspflichten",

betont Jandura.



"Der Außenhandel ist und bleibt der Wachstumsmotor unserer Wirtschaft - aber

nur, wenn die Politik jetzt entschlossen handelt. Wollen wir Wohlstand,

Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze sichern, dann müssen Politik und

Wirtschaft jetzt gemeinsam handeln. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer werden

die Politik unterstützen, wo wir können. Allerdings brauchen wir, um wieder zu

wachsen, mehr Freiheit", schließt Jandura.



Pressekontakt:



Iris von Rottenburg

Abteilungsleiterin Kommunikation

Frederike Röseler

Pressesprecherin

Tel: 030/590099520

Mail: presse@bga.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6115524

OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e

.V.







