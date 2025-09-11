    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    BIG BANG KI FESTIVAL in Berlin / Pflegenotstand

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit KI und Software ermöglicht täglich 104 Minuten Zeitersparnis pro Fachkraft (FOTO)

    Berlin (ots) - Laut einer Umfrage des Pflegesoftware-Anbieters myneva sparen
    Pflegefachkräfte durch den Einsatz digitaler Lösungen 52 Minuten pro Tag, die
    ansonsten für Bürokratie benötigt werden. Eine begleitende Studie zeigt: Der
    Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann diese Zeitersparnis auf 104 Minuten pro
    Schicht verdoppeln

    Der deutsche Pflegesoftwareanbieter myneva hat am Mittwoch auf dem BIG BANG KI
    FESTIVAL Zahlen veröffentlicht, wonach Pflegefachkräfte mit dem Einsatz
    passender Software 52 Minuten Arbeitszeit pro Schicht einsparen können. Das
    Unternehmen hatte mehr als 7500 Einrichtungen befragt, wie myneva-CEO Dieter
    Weißhaar in Berlin sagte.

    Angesichts des Pflegenotstands seien die 52 Minuten aber erst "der Anfang", so
    Weißhaar angesichts eines möglichen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI)
    in der Pflege. Mit KI lasse sich die Zeitersparnis sogar auf 104 Minuten pro
    Schicht verdoppeln. Das habe eine von der myneva initiierte Studie ergeben. Nach
    Veranstalterangaben kamen am Mittwoch und Donnerstag rund 8.500 Gäste zum BIG
    BANG KI FESTIVAL des DUP UNTERNEHMER-Magazins in die Berliner Alte Münze.

    Zeit sei "das wertvollste Gut in der Pflege", betonte Weißhaar auf dem Festival.
    Aber die angespannte Personalsituation werde sich noch verschärfen: 2030 würden
    bis zu vier Millionen Fachkräfte im Pflegesektor fehlen. Zugleich nehme der
    Bedarf zu. In der gesamten EU seien 2024 21,6 Prozent der Bevölkerung älter als
    65 Jahre gewesen. Um die Qualität der Pflege zu gewährleisten, müsse das
    bestehende Personal daher dringend bei zeitraubenden Verwaltungs- und
    Dokumentationspflichten sowie Routineaufgaben entlastet werden.

    Trendstudie: Hoffen auf KI-Unterstützung

    Die Aktion der myneva will auch außerhalb der Branche das Bewusstsein für die
    Zeitproblematik schärfen. Dazu kamen beim BIG BANK KI FESTIVAL vor Weißhaars
    Keynote 17 Menschen als "Störer" für 52 Sekunden auf die Bühne - sie trugen
    T-Shirts mit großen Buchstaben, die das Wort ZEITVERSCHWENDUNG ergaben.

    Die Pflegebranche selbst derweil große Hoffnungen auf den Einsatz von KI. Dass
    die Technologie einen sinnvollen Beitrag zur Unterstützung von
    Routinetätigkeiten im Arbeitsalltag leisten könne, bejahten 70,2 Prozent der
    Befragten, die an der von myneva initiierten "Trendstudie Pflege & Soziales
    2025" teilgenommen hatten. Für diese wurden 2.505 berufstätige Personen aus
    Pflege- und Sozialwesen in den europäischen Ländern befragt, in denen myneva
    aktiv ist: Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien, Niederlande, Schweden
    sowie Finnland.

    Wie dringend Veränderung und Modernisierung im Pflegesektor sind, belegen die
    Ergebnisse der repräsentativen Trendstudie. 60 Prozent der Befragten gaben an,
    ihren Job zu machen, weil sie gern mit Menschen in Kontakt sind. Aber die
    Stimmung droht zu kippen. 49,3 Prozent der Teilnehmenden sehen sich hoher
    Stress- und Arbeitsbelastung ausgesetzt. "Daher denkt heute bereits jede zweite
    Fachkraft über einen Ausstieg aus der Pflege nach", warnte myneva-CEO Weißhaar
    und sprach von einem "klaren Weckruf". Dagegen helfen laut der Trendstudie nicht
    nur mehr Vergütung und mehr Personal, sondern auch mehr Zeit, wie jeder Dritte
    Befragte angab: "Zeit, die die Mitarbeitenden lieber für den Menschen als für
    Bürokratie aufwenden möchten."

    Weitere Informationen zur Kampagne unter http://www.52minutes.eu/

    Die vollständige "Trendstudie Pflege & Soziales 2025" mit allen Ergebnissen
    steht hier zum kostenlosen Download bereit:

    DE: https://www.myneva.eu/de/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025

    AT: https://www.myneva.eu/de-at/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025

    CH: https://www.myneva.eu/de-ch/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025

    Pressekontakt:

    DUP Media GmbH
    Schanzenstraße 70
    20357 Hamburg
    E-Mail: mailto:redaktion@jdb.de




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    BIG BANG KI FESTIVAL in Berlin / Pflegenotstand Mit KI und Software ermöglicht täglich 104 Minuten Zeitersparnis pro Fachkraft (FOTO) Laut einer Umfrage des Pflegesoftware-Anbieters myneva sparen Pflegefachkräfte durch den Einsatz digitaler Lösungen 52 Minuten pro Tag, die ansonsten für Bürokratie benötigt werden. Eine begleitende Studie zeigt: Der Einsatz von Künstlicher …