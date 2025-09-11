Mit KI und Software ermöglicht täglich 104 Minuten Zeitersparnis pro Fachkraft (FOTO)

Berlin (ots) - Laut einer Umfrage des Pflegesoftware-Anbieters myneva sparen

Pflegefachkräfte durch den Einsatz digitaler Lösungen 52 Minuten pro Tag, die

ansonsten für Bürokratie benötigt werden. Eine begleitende Studie zeigt: Der

Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann diese Zeitersparnis auf 104 Minuten pro

Schicht verdoppeln



Der deutsche Pflegesoftwareanbieter myneva hat am Mittwoch auf dem BIG BANG KI

FESTIVAL Zahlen veröffentlicht, wonach Pflegefachkräfte mit dem Einsatz

passender Software 52 Minuten Arbeitszeit pro Schicht einsparen können. Das

Unternehmen hatte mehr als 7500 Einrichtungen befragt, wie myneva-CEO Dieter

Weißhaar in Berlin sagte.





Angesichts des Pflegenotstands seien die 52 Minuten aber erst "der Anfang", so

Weißhaar angesichts eines möglichen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI)

in der Pflege. Mit KI lasse sich die Zeitersparnis sogar auf 104 Minuten pro

Schicht verdoppeln. Das habe eine von der myneva initiierte Studie ergeben. Nach

Veranstalterangaben kamen am Mittwoch und Donnerstag rund 8.500 Gäste zum BIG

BANG KI FESTIVAL des DUP UNTERNEHMER-Magazins in die Berliner Alte Münze.



Zeit sei "das wertvollste Gut in der Pflege", betonte Weißhaar auf dem Festival.

Aber die angespannte Personalsituation werde sich noch verschärfen: 2030 würden

bis zu vier Millionen Fachkräfte im Pflegesektor fehlen. Zugleich nehme der

Bedarf zu. In der gesamten EU seien 2024 21,6 Prozent der Bevölkerung älter als

65 Jahre gewesen. Um die Qualität der Pflege zu gewährleisten, müsse das

bestehende Personal daher dringend bei zeitraubenden Verwaltungs- und

Dokumentationspflichten sowie Routineaufgaben entlastet werden.



Trendstudie: Hoffen auf KI-Unterstützung



Die Aktion der myneva will auch außerhalb der Branche das Bewusstsein für die

Zeitproblematik schärfen. Dazu kamen beim BIG BANK KI FESTIVAL vor Weißhaars

Keynote 17 Menschen als "Störer" für 52 Sekunden auf die Bühne - sie trugen

T-Shirts mit großen Buchstaben, die das Wort ZEITVERSCHWENDUNG ergaben.



Die Pflegebranche selbst derweil große Hoffnungen auf den Einsatz von KI. Dass

die Technologie einen sinnvollen Beitrag zur Unterstützung von

Routinetätigkeiten im Arbeitsalltag leisten könne, bejahten 70,2 Prozent der

Befragten, die an der von myneva initiierten "Trendstudie Pflege & Soziales

2025" teilgenommen hatten. Für diese wurden 2.505 berufstätige Personen aus

Pflege- und Sozialwesen in den europäischen Ländern befragt, in denen myneva

aktiv ist: Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien, Niederlande, Schweden

sowie Finnland.



Wie dringend Veränderung und Modernisierung im Pflegesektor sind, belegen die

Ergebnisse der repräsentativen Trendstudie. 60 Prozent der Befragten gaben an,

ihren Job zu machen, weil sie gern mit Menschen in Kontakt sind. Aber die

Stimmung droht zu kippen. 49,3 Prozent der Teilnehmenden sehen sich hoher

Stress- und Arbeitsbelastung ausgesetzt. "Daher denkt heute bereits jede zweite

Fachkraft über einen Ausstieg aus der Pflege nach", warnte myneva-CEO Weißhaar

und sprach von einem "klaren Weckruf". Dagegen helfen laut der Trendstudie nicht

nur mehr Vergütung und mehr Personal, sondern auch mehr Zeit, wie jeder Dritte

Befragte angab: "Zeit, die die Mitarbeitenden lieber für den Menschen als für

Bürokratie aufwenden möchten."



Weitere Informationen zur Kampagne unter http://www.52minutes.eu/



Die vollständige "Trendstudie Pflege & Soziales 2025" mit allen Ergebnissen

steht hier zum kostenlosen Download bereit:



DE: https://www.myneva.eu/de/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025



AT: https://www.myneva.eu/de-at/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025



CH: https://www.myneva.eu/de-ch/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025



