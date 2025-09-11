BIG BANG KI FESTIVAL in Berlin / Pflegenotstand
Mit KI und Software ermöglicht täglich 104 Minuten Zeitersparnis pro Fachkraft (FOTO)
Berlin (ots) - Laut einer Umfrage des Pflegesoftware-Anbieters myneva sparen
Pflegefachkräfte durch den Einsatz digitaler Lösungen 52 Minuten pro Tag, die
ansonsten für Bürokratie benötigt werden. Eine begleitende Studie zeigt: Der
Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann diese Zeitersparnis auf 104 Minuten pro
Schicht verdoppeln
Der deutsche Pflegesoftwareanbieter myneva hat am Mittwoch auf dem BIG BANG KI
FESTIVAL Zahlen veröffentlicht, wonach Pflegefachkräfte mit dem Einsatz
passender Software 52 Minuten Arbeitszeit pro Schicht einsparen können. Das
Unternehmen hatte mehr als 7500 Einrichtungen befragt, wie myneva-CEO Dieter
Weißhaar in Berlin sagte.
Angesichts des Pflegenotstands seien die 52 Minuten aber erst "der Anfang", so
Weißhaar angesichts eines möglichen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI)
in der Pflege. Mit KI lasse sich die Zeitersparnis sogar auf 104 Minuten pro
Schicht verdoppeln. Das habe eine von der myneva initiierte Studie ergeben. Nach
Veranstalterangaben kamen am Mittwoch und Donnerstag rund 8.500 Gäste zum BIG
BANG KI FESTIVAL des DUP UNTERNEHMER-Magazins in die Berliner Alte Münze.
Zeit sei "das wertvollste Gut in der Pflege", betonte Weißhaar auf dem Festival.
Aber die angespannte Personalsituation werde sich noch verschärfen: 2030 würden
bis zu vier Millionen Fachkräfte im Pflegesektor fehlen. Zugleich nehme der
Bedarf zu. In der gesamten EU seien 2024 21,6 Prozent der Bevölkerung älter als
65 Jahre gewesen. Um die Qualität der Pflege zu gewährleisten, müsse das
bestehende Personal daher dringend bei zeitraubenden Verwaltungs- und
Dokumentationspflichten sowie Routineaufgaben entlastet werden.
Trendstudie: Hoffen auf KI-Unterstützung
Die Aktion der myneva will auch außerhalb der Branche das Bewusstsein für die
Zeitproblematik schärfen. Dazu kamen beim BIG BANK KI FESTIVAL vor Weißhaars
Keynote 17 Menschen als "Störer" für 52 Sekunden auf die Bühne - sie trugen
T-Shirts mit großen Buchstaben, die das Wort ZEITVERSCHWENDUNG ergaben.
Die Pflegebranche selbst derweil große Hoffnungen auf den Einsatz von KI. Dass
die Technologie einen sinnvollen Beitrag zur Unterstützung von
Routinetätigkeiten im Arbeitsalltag leisten könne, bejahten 70,2 Prozent der
Befragten, die an der von myneva initiierten "Trendstudie Pflege & Soziales
2025" teilgenommen hatten. Für diese wurden 2.505 berufstätige Personen aus
Pflege- und Sozialwesen in den europäischen Ländern befragt, in denen myneva
aktiv ist: Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien, Niederlande, Schweden
sowie Finnland.
Wie dringend Veränderung und Modernisierung im Pflegesektor sind, belegen die
Ergebnisse der repräsentativen Trendstudie. 60 Prozent der Befragten gaben an,
ihren Job zu machen, weil sie gern mit Menschen in Kontakt sind. Aber die
Stimmung droht zu kippen. 49,3 Prozent der Teilnehmenden sehen sich hoher
Stress- und Arbeitsbelastung ausgesetzt. "Daher denkt heute bereits jede zweite
Fachkraft über einen Ausstieg aus der Pflege nach", warnte myneva-CEO Weißhaar
und sprach von einem "klaren Weckruf". Dagegen helfen laut der Trendstudie nicht
nur mehr Vergütung und mehr Personal, sondern auch mehr Zeit, wie jeder Dritte
Befragte angab: "Zeit, die die Mitarbeitenden lieber für den Menschen als für
Bürokratie aufwenden möchten."
Weitere Informationen zur Kampagne unter http://www.52minutes.eu/
Die vollständige "Trendstudie Pflege & Soziales 2025" mit allen Ergebnissen
steht hier zum kostenlosen Download bereit:
DE: https://www.myneva.eu/de/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025
AT: https://www.myneva.eu/de-at/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025
CH: https://www.myneva.eu/de-ch/ressourcen/downloads/trendstudie-pflege-2025
Pressekontakt:
DUP Media GmbH
Schanzenstraße 70
20357 Hamburg
E-Mail: mailto:redaktion@jdb.de
