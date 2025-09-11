Neues Geschäftsmodell mit Signalwirkung / Klüh Security startet Alarmempfangsstelle und Notruf- und Serviceleitstelle (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Mit der Inbetriebnahme einer eigenen Alarmempfangsstelle

(AES) und Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) erweitert Klüh Security sein

Portfolio um ein zukunftsweisendes Leistungsfeld. Die neue Einrichtung am

Standort Meerbusch markiert einen wichtigen Meilenstein in der digitalen

Transformation des Unternehmens - und schafft die Grundlage für ein

hochvernetztes, technologiegestütztes Sicherheits- und Servicemodell.



Dabei bündelt die Leitstelle modernste Überwachungstechnik mit langjähriger

operativer Kompetenz und ermöglicht die Rund-um-die-Uhr-Betreuung

verschiedenster Systeme - darunter Gefahrenmeldeanlagen, Videoüberwachung,

Aufzugsnotruf und Gebäudeleittechnik. Neben der klassischen Alarmverarbeitung

bietet





Klüh Security auch weiterführende Dienstleistungen wie Kühlraumüberwachung, die

Koordination von Servicedienstleistungen sowie die Bearbeitung von technischen

Störungen oder Notrufen. Innovative und KRITIS-fähige Technologien wie

KI-gestützte Alarmfilterung, IoT-Anbindung und Drohnentechnik sorgen für höchste

Effizienz und Reaktionsschnelligkeit.



Strategische Partnerschaft



Zukünftig wird die durchgehende Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Steuerung

verschiedenster Systeme durch die herstellerneutrale PSIM-Plattform WinGuard

ermöglicht. Klüh Security setzt hierbei, als zertifizierter Control Room Partner

der Firma Advancis, auf die Zusammenarbeit mit dem "Certified WinGuard

Integrator" TAS Sicherheits- und Kommunikationstechnik.



Die AES/NSL bietet auch wirtschaftliche Vorteile für die Kunden: Durch die

digitale Koordination sinken Personalaufwand und Betriebskosten, während

gleichzeitig die Ausfallsicherheit und Servicequalität erhöht werden. Das System

ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel auf neue Objekte oder

Anforderungen erweitern - etwa bei der Anbindung zusätzlicher Sensoren oder der

Integration kundenspezifischer Dienste.



"Mit unserer neuen Leitstelle heben wir Sicherheit und Service auf ein neues

Niveau. Wir verbinden digitale Steuerung mit operativer Expertise und schaffen

damit ein intelligentes Sicherheitsökosystem für unterschiedlichste

Anforderungen", erklärt Sven Horstmann , Geschäftsführer bei Klüh Security.

"Besonders stark sind wir dort, wo klassische Sicherheitslösungen auf komplexe

Facility-Anforderungen treffen."



Mit der Implementierung dieses zentralen Services positioniert sich Klüh

Security als moderner Partner für integrierte Sicherheitslösungen, der

klassische Dienstleistungen mit den Möglichkeiten vernetzter Technologien

kombiniert. Die neue Leitstelle ist damit ein strategischer Baustein in der

Weiterentwicklung des Unternehmens - und ein starkes Signal an den Markt.



Weitere Informationen zum neuen Geschäftsmodell der Klüh Security finden Sie

hier (https://www.klueh.de/dienstleistungen/security/intelligente-leitstelle) .



Über Klüh:



Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V.

zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach

DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheits-



unternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7

(Lünendonk®-Liste 2024). Klüh Security gehört zum international agierenden

Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das

Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle

Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,

Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden

sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das

Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1

Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .



