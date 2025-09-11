Neues Geschäftsmodell mit Signalwirkung / Klüh Security startet Alarmempfangsstelle und Notruf- und Serviceleitstelle (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Mit der Inbetriebnahme einer eigenen Alarmempfangsstelle
(AES) und Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) erweitert Klüh Security sein
Portfolio um ein zukunftsweisendes Leistungsfeld. Die neue Einrichtung am
Standort Meerbusch markiert einen wichtigen Meilenstein in der digitalen
Transformation des Unternehmens - und schafft die Grundlage für ein
hochvernetztes, technologiegestütztes Sicherheits- und Servicemodell.
Dabei bündelt die Leitstelle modernste Überwachungstechnik mit langjähriger
operativer Kompetenz und ermöglicht die Rund-um-die-Uhr-Betreuung
verschiedenster Systeme - darunter Gefahrenmeldeanlagen, Videoüberwachung,
Aufzugsnotruf und Gebäudeleittechnik. Neben der klassischen Alarmverarbeitung
bietet
(AES) und Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) erweitert Klüh Security sein
Portfolio um ein zukunftsweisendes Leistungsfeld. Die neue Einrichtung am
Standort Meerbusch markiert einen wichtigen Meilenstein in der digitalen
Transformation des Unternehmens - und schafft die Grundlage für ein
hochvernetztes, technologiegestütztes Sicherheits- und Servicemodell.
Dabei bündelt die Leitstelle modernste Überwachungstechnik mit langjähriger
operativer Kompetenz und ermöglicht die Rund-um-die-Uhr-Betreuung
verschiedenster Systeme - darunter Gefahrenmeldeanlagen, Videoüberwachung,
Aufzugsnotruf und Gebäudeleittechnik. Neben der klassischen Alarmverarbeitung
bietet
Klüh Security auch weiterführende Dienstleistungen wie Kühlraumüberwachung, die
Koordination von Servicedienstleistungen sowie die Bearbeitung von technischen
Störungen oder Notrufen. Innovative und KRITIS-fähige Technologien wie
KI-gestützte Alarmfilterung, IoT-Anbindung und Drohnentechnik sorgen für höchste
Effizienz und Reaktionsschnelligkeit.
Strategische Partnerschaft
Zukünftig wird die durchgehende Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Steuerung
verschiedenster Systeme durch die herstellerneutrale PSIM-Plattform WinGuard
ermöglicht. Klüh Security setzt hierbei, als zertifizierter Control Room Partner
der Firma Advancis, auf die Zusammenarbeit mit dem "Certified WinGuard
Integrator" TAS Sicherheits- und Kommunikationstechnik.
Die AES/NSL bietet auch wirtschaftliche Vorteile für die Kunden: Durch die
digitale Koordination sinken Personalaufwand und Betriebskosten, während
gleichzeitig die Ausfallsicherheit und Servicequalität erhöht werden. Das System
ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel auf neue Objekte oder
Anforderungen erweitern - etwa bei der Anbindung zusätzlicher Sensoren oder der
Integration kundenspezifischer Dienste.
"Mit unserer neuen Leitstelle heben wir Sicherheit und Service auf ein neues
Niveau. Wir verbinden digitale Steuerung mit operativer Expertise und schaffen
damit ein intelligentes Sicherheitsökosystem für unterschiedlichste
Anforderungen", erklärt Sven Horstmann , Geschäftsführer bei Klüh Security.
"Besonders stark sind wir dort, wo klassische Sicherheitslösungen auf komplexe
Facility-Anforderungen treffen."
Mit der Implementierung dieses zentralen Services positioniert sich Klüh
Security als moderner Partner für integrierte Sicherheitslösungen, der
klassische Dienstleistungen mit den Möglichkeiten vernetzter Technologien
kombiniert. Die neue Leitstelle ist damit ein strategischer Baustein in der
Weiterentwicklung des Unternehmens - und ein starkes Signal an den Markt.
Weitere Informationen zum neuen Geschäftsmodell der Klüh Security finden Sie
hier (https://www.klueh.de/dienstleistungen/security/intelligente-leitstelle) .
Über Klüh:
Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V.
zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach
DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheits-
unternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7
(Lünendonk®-Liste 2024). Klüh Security gehört zum international agierenden
Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das
Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle
Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,
Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden
sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das
Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1
Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .
Pressekontakt:
Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 |
j.kerkhoff@klueh.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/6115533
OTS: Klüh Service Management GmbH
Koordination von Servicedienstleistungen sowie die Bearbeitung von technischen
Störungen oder Notrufen. Innovative und KRITIS-fähige Technologien wie
KI-gestützte Alarmfilterung, IoT-Anbindung und Drohnentechnik sorgen für höchste
Effizienz und Reaktionsschnelligkeit.
Strategische Partnerschaft
Zukünftig wird die durchgehende Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Steuerung
verschiedenster Systeme durch die herstellerneutrale PSIM-Plattform WinGuard
ermöglicht. Klüh Security setzt hierbei, als zertifizierter Control Room Partner
der Firma Advancis, auf die Zusammenarbeit mit dem "Certified WinGuard
Integrator" TAS Sicherheits- und Kommunikationstechnik.
Die AES/NSL bietet auch wirtschaftliche Vorteile für die Kunden: Durch die
digitale Koordination sinken Personalaufwand und Betriebskosten, während
gleichzeitig die Ausfallsicherheit und Servicequalität erhöht werden. Das System
ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel auf neue Objekte oder
Anforderungen erweitern - etwa bei der Anbindung zusätzlicher Sensoren oder der
Integration kundenspezifischer Dienste.
"Mit unserer neuen Leitstelle heben wir Sicherheit und Service auf ein neues
Niveau. Wir verbinden digitale Steuerung mit operativer Expertise und schaffen
damit ein intelligentes Sicherheitsökosystem für unterschiedlichste
Anforderungen", erklärt Sven Horstmann , Geschäftsführer bei Klüh Security.
"Besonders stark sind wir dort, wo klassische Sicherheitslösungen auf komplexe
Facility-Anforderungen treffen."
Mit der Implementierung dieses zentralen Services positioniert sich Klüh
Security als moderner Partner für integrierte Sicherheitslösungen, der
klassische Dienstleistungen mit den Möglichkeiten vernetzter Technologien
kombiniert. Die neue Leitstelle ist damit ein strategischer Baustein in der
Weiterentwicklung des Unternehmens - und ein starkes Signal an den Markt.
Weitere Informationen zum neuen Geschäftsmodell der Klüh Security finden Sie
hier (https://www.klueh.de/dienstleistungen/security/intelligente-leitstelle) .
Über Klüh:
Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V.
zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach
DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheits-
unternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7
(Lünendonk®-Liste 2024). Klüh Security gehört zum international agierenden
Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das
Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle
Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,
Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden
sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das
Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1
Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .
Pressekontakt:
Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 |
j.kerkhoff@klueh.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/6115533
OTS: Klüh Service Management GmbH
Autor folgen