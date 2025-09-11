    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neues Geschäftsmodell mit Signalwirkung / Klüh Security startet Alarmempfangsstelle und Notruf- und Serviceleitstelle (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Mit der Inbetriebnahme einer eigenen Alarmempfangsstelle
    (AES) und Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) erweitert Klüh Security sein
    Portfolio um ein zukunftsweisendes Leistungsfeld. Die neue Einrichtung am
    Standort Meerbusch markiert einen wichtigen Meilenstein in der digitalen
    Transformation des Unternehmens - und schafft die Grundlage für ein
    hochvernetztes, technologiegestütztes Sicherheits- und Servicemodell.

    Dabei bündelt die Leitstelle modernste Überwachungstechnik mit langjähriger
    operativer Kompetenz und ermöglicht die Rund-um-die-Uhr-Betreuung
    verschiedenster Systeme - darunter Gefahrenmeldeanlagen, Videoüberwachung,
    Aufzugsnotruf und Gebäudeleittechnik. Neben der klassischen Alarmverarbeitung
    bietet

    Klüh Security auch weiterführende Dienstleistungen wie Kühlraumüberwachung, die
    Koordination von Servicedienstleistungen sowie die Bearbeitung von technischen
    Störungen oder Notrufen. Innovative und KRITIS-fähige Technologien wie
    KI-gestützte Alarmfilterung, IoT-Anbindung und Drohnentechnik sorgen für höchste
    Effizienz und Reaktionsschnelligkeit.

    Strategische Partnerschaft

    Zukünftig wird die durchgehende Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Steuerung
    verschiedenster Systeme durch die herstellerneutrale PSIM-Plattform WinGuard
    ermöglicht. Klüh Security setzt hierbei, als zertifizierter Control Room Partner
    der Firma Advancis, auf die Zusammenarbeit mit dem "Certified WinGuard
    Integrator" TAS Sicherheits- und Kommunikationstechnik.

    Die AES/NSL bietet auch wirtschaftliche Vorteile für die Kunden: Durch die
    digitale Koordination sinken Personalaufwand und Betriebskosten, während
    gleichzeitig die Ausfallsicherheit und Servicequalität erhöht werden. Das System
    ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel auf neue Objekte oder
    Anforderungen erweitern - etwa bei der Anbindung zusätzlicher Sensoren oder der
    Integration kundenspezifischer Dienste.

    "Mit unserer neuen Leitstelle heben wir Sicherheit und Service auf ein neues
    Niveau. Wir verbinden digitale Steuerung mit operativer Expertise und schaffen
    damit ein intelligentes Sicherheitsökosystem für unterschiedlichste
    Anforderungen", erklärt Sven Horstmann , Geschäftsführer bei Klüh Security.
    "Besonders stark sind wir dort, wo klassische Sicherheitslösungen auf komplexe
    Facility-Anforderungen treffen."

    Mit der Implementierung dieses zentralen Services positioniert sich Klüh
    Security als moderner Partner für integrierte Sicherheitslösungen, der
    klassische Dienstleistungen mit den Möglichkeiten vernetzter Technologien
    kombiniert. Die neue Leitstelle ist damit ein strategischer Baustein in der
    Weiterentwicklung des Unternehmens - und ein starkes Signal an den Markt.

    Weitere Informationen zum neuen Geschäftsmodell der Klüh Security finden Sie
    hier (https://www.klueh.de/dienstleistungen/security/intelligente-leitstelle) .

    Über Klüh:

    Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V.
    zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach
    DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheits-

    unternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7
    (Lünendonk®-Liste 2024). Klüh Security gehört zum international agierenden
    Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das
    Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle
    Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,
    Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden
    sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das
    Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1
    Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .

    Pressekontakt:

    Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 |
    j.kerkhoff@klueh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31416/6115533
    OTS: Klüh Service Management GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Neues Geschäftsmodell mit Signalwirkung / Klüh Security startet Alarmempfangsstelle und Notruf- und Serviceleitstelle (FOTO) Mit der Inbetriebnahme einer eigenen Alarmempfangsstelle (AES) und Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) erweitert Klüh Security sein Portfolio um ein zukunftsweisendes Leistungsfeld. Die neue Einrichtung am Standort Meerbusch markiert einen wichtigen …