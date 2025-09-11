Siemens Healthineers im Minus - Bofa rät aber weiter zum Kauf

Aber auch unabhängig davon ist er optimistisch. So findet er das Wachstum im Bereich Molekulare Bildgebung und Radiopharmazie reizvoll und sieht 2026 in China eher Überraschungspotenzial als Risiken. Auch an die Kapitalmarkttage im November von Siemens Healthineers selbst und im Dezember vom Mutterkonzern Siemens erinnert er./ag/bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 48,26 auf Tradegate (11. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 54,48 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +3,20 %/+27,97 % bedeutet.