Hyperliquid im Hype: Arthus Hayes mischt mit beim USDH-Stablecoin-Entscheid

Während Bitcoin unter der Marke von 115.000 US-Dollar stagniert, gewinnt die Altcoin-Dynamik spürbar an Fahrt. Der CMC Altcoin Season Index sprang innerhalb einer Woche von 50 auf 67 Punkte und signalisiert damit den klaren Übergang in eine neue Altcoin-Season.

Der Hyperliquid Token setzt seinen Höhenflug fort und rückt immer stärker in den Fokus institutioneller wie privater Anleger. Innerhalb der vergangenen sieben Tage kletterte der Coin um 19,36 Prozent auf aktuell 54,75 US-Dollar (Stand: 13:00 Uhr MESZ) und belegt damit Rang 11 unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert des Tokens mehr als verdoppelt – ein Plus von 163 Prozent – und liegt nur noch 2,6 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch.

USDH-Stablecoin-Entscheidung treibt Hyperliquid nach oben

Der aktuelle Kursanstieg steht in engem Zusammenhang mit einer Schlüsselabstimmung im Hyperliquid-Ökosystem. Die dezentralisierte Derivatebörse sucht derzeit einen Emittenten für ihren neuen USDH-Stablecoin, und die Entscheidung der Validatoren am kommenden Sonntag gilt als richtungsweisend für die weitere Entwicklung der Plattform.

Für Hyperliquid steht dabei viel auf dem Spiel: Der künftige USDH-Emittent wird direkten Einfluss auf die Liquidität, Handelsvolumina und Einnahmeströme der Börse haben. Anleger spekulieren darauf, dass ein starker Stablecoin-Partner den Gesamtwert von Hyperliquid erheblich steigern könnte – ein Szenario, das den HYPE-Token derzeit massiv antreibt.

Zugleich sorgt die wachsende Konkurrenz unter den Bewerbern für zusätzliche Aufmerksamkeit. Prominentester Name im Rennen ist Arthur Hayes, Mitgründer des Investmentfonds Maelstrom und ehemaliger BitMEX-CEO. Hayes kaufte diese Woche für knapp 1 Million US-Dollar Ethena-Token (ENA) – einem Projekt, das als Favorit für die USDH-Emission gehandelt wird. Ethena will USDH über BlackRocks BUIDL-Fonds absichern und hat versprochen, 95 Prozent der Einnahmen an Hyperliquid zurückzuführen.

"Das ist ein starkes Signal und unterstreicht Hyperliquids Potenzial, zu einer Kerninfrastruktur im DeFi-Sektor zu werden", sagte David Lawant, Forschungsleiter bei FalconX. Die Aussicht, dass ein Schwergewicht wie BlackRock indirekt mit an Bord wäre, verstärkt die Rallye zusätzlich.

Paxos, PayPal und Kraken mischen mit

Neben Ethena positioniert sich auch Paxos stark im Bieterfeld. Das Unternehmen, das bereits Stablecoin-Lösungen für Stripe, Mastercard, Robinhood und andere Plattformen bereitstellt, präsentierte in dieser Woche eine überarbeitete Version seines Angebots.

Kernpunkte sind eine Partnerschaft mit PayPal, die Integration von Venmo und ein 20-Millionen-US-Dollar-Incentive-Programm für das Hyperliquid-Ökosystem. Zudem versprach Paxos, den Großteil seiner Einnahmen zunächst vollständig in Hyperliquid reinvestieren zu wollen.

Besonders bemerkenswert: Paxos erhielt am Mittwoch ein Angebot von Kraken, den USDH-Stablecoin sowie den nativen HYPE-Token ab Tag eins zu listen – inklusive kostenloser Fiat-On- und Offramps.

Bedeutung für Hyperliquid und den DeFi-Sektor

Der Wettbewerb um den USDH-Stablecoin zeigt die strategische Bedeutung von Stablecoins für das DeFi-Ökosystem. Hyperliquid, eine der führenden dezentralen Perpetuals-Börsen, will mit der Entscheidung die Basis für künftiges Wachstum legen.

"Das Rennen unterstreicht Hyperliquids Rolle als entscheidende Infrastruktur für die nächste DeFi-Generation", sagte Lawant. Die Abstimmung der Validatoren startet am 14. September, die Hyperliquid Foundation selbst wird sich enthalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



