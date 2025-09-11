KI-Turbo für Ihr Depot - So profitieren Anleger vom Tech-Wettrüsten (FOTO)
Verl (ots) - Eine neue Technologie sorgt derzeit an den Börsen für Furore:
Künstliche Intelligenz. Die großen US-Tech-Konzerne liefern sich einen
milliardenschweren Wettlauf um Rechenzentren, Chips und die besten Entwickler
mit Gehältern, die teils dreistellige Millionenbeträge erreichen. Amazon
investiert jährlich rund 100 Milliarden US-Dollar, Meta plant Datenzentren in
der Größe Manhattans. Viele Experten vergleichen diese Phase bereits mit dem
Internetboom der 90er-Jahre: Die Infrastruktur wird jetzt aufgebaut, der große
Nutzen - und damit die Rendite-Chancen - liegt aber noch in der Zukunft.
Wer jetzt klug investiert, kann über viele Jahre profitieren. Dieser Beitrag
erklärt, wie Anleger die KI-Welle einschätzen sollten, welche
Investmentstrategien sich anbieten und welche Werte jetzt besonders spannend
sind - vom Branchenprimus Nvidia bis hin zu breit gestreuten Tech-Indizes wie
dem Nasdaq 100.
Wachsender Handlungsdruck durch Milliardensummen
Der globale KI-Wettlauf zwischen den USA und China treibt die Investitionen in
Rechenzentren, Chips und Talente in schwindelerregende Höhen. Besonders Meta
setzt neue Maßstäbe: Mehrere KI-Supercluster sind in Planung, der erste, genannt
"Prometheus", soll 2026 ans Netz gehen. Ein weiteres Rechenzentrum, "Hyperion",
könnte bis zu 5 Gigawatt Strom verbrauchen - genug für mehr als vier Millionen
US-Haushalte. Eines der Zentren wird eine Fläche nahe dem Kern Manhattans mit
rund 60 Quadratkilometern einnehmen.
Um die nötigen Fachkräfte zu sichern, betreibt Meta eine aggressive Talentjagd.
Ein Senior-AI-Entwickler von Apple wechselte beispielsweise für eine
Gesamtvergütung von rund 200 Millionen US-Dollar. Kandidaten aus dem
OpenAI-Umfeld wurden Startprämien von bis zu 100 Millionen US-Dollar geboten.
Auch andere US-Techgiganten investieren massiv: Microsoft will im Geschäftsjahr
2025 rund 80 Milliarden US-Dollar in KI-fähige Datencenter stecken. Amazon plant
für 2025 einen Kapitalaufwand von 118 Milliarden US-Dollar und baut neue
KI-Campus - darunter Projekte für 20 Milliarden Dollar in Pennsylvania und 10
Milliarden Dollar in North Carolina. Meta selbst hat seine Investitionsprognose
auf 66-72 Milliarden US-Dollar angehoben. Insgesamt überschritt das weltweite
Hyperscale-Capex 2024 bereits die Marke von 240 Milliarden US-Dollar.
Chinas Tech-Giganten ziehen nach
Auch in China laufen gewaltige Ausbauprogramme. Alibaba will innerhalb von drei
Jahren 380 Milliarden Yuan - umgerechnet etwa 52 Milliarden US-Dollar - in
