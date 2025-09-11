KI-Turbo für Ihr Depot - So profitieren Anleger vom Tech-Wettrüsten (FOTO)

Verl (ots) - Eine neue Technologie sorgt derzeit an den Börsen für Furore:

Künstliche Intelligenz. Die großen US-Tech-Konzerne liefern sich einen

milliardenschweren Wettlauf um Rechenzentren, Chips und die besten Entwickler

mit Gehältern, die teils dreistellige Millionenbeträge erreichen. Amazon

investiert jährlich rund 100 Milliarden US-Dollar, Meta plant Datenzentren in

der Größe Manhattans. Viele Experten vergleichen diese Phase bereits mit dem

Internetboom der 90er-Jahre: Die Infrastruktur wird jetzt aufgebaut, der große

Nutzen - und damit die Rendite-Chancen - liegt aber noch in der Zukunft.



Wer jetzt klug investiert, kann über viele Jahre profitieren. Dieser Beitrag

erklärt, wie Anleger die KI-Welle einschätzen sollten, welche

Investmentstrategien sich anbieten und welche Werte jetzt besonders spannend

sind - vom Branchenprimus Nvidia bis hin zu breit gestreuten Tech-Indizes wie

dem Nasdaq 100.









Der globale KI-Wettlauf zwischen den USA und China treibt die Investitionen in Rechenzentren, Chips und Talente in schwindelerregende Höhen. Besonders Meta setzt neue Maßstäbe: Mehrere KI-Supercluster sind in Planung, der erste, genannt "Prometheus", soll 2026 ans Netz gehen. Ein weiteres Rechenzentrum, "Hyperion", könnte bis zu 5 Gigawatt Strom verbrauchen - genug für mehr als vier Millionen US-Haushalte. Eines der Zentren wird eine Fläche nahe dem Kern Manhattans mit rund 60 Quadratkilometern einnehmen.

Um die nötigen Fachkräfte zu sichern, betreibt Meta eine aggressive Talentjagd. Ein Senior-AI-Entwickler von Apple wechselte beispielsweise für eine Gesamtvergütung von rund 200 Millionen US-Dollar. Kandidaten aus dem OpenAI-Umfeld wurden Startprämien von bis zu 100 Millionen US-Dollar geboten.

Auch andere US-Techgiganten investieren massiv: Microsoft will im Geschäftsjahr 2025 rund 80 Milliarden US-Dollar in KI-fähige Datencenter stecken. Amazon plant für 2025 einen Kapitalaufwand von 118 Milliarden US-Dollar und baut neue KI-Campus - darunter Projekte für 20 Milliarden Dollar in Pennsylvania und 10 Milliarden Dollar in North Carolina. Meta selbst hat seine Investitionsprognose auf 66-72 Milliarden US-Dollar angehoben. Insgesamt überschritt das weltweite Hyperscale-Capex 2024 bereits die Marke von 240 Milliarden US-Dollar.

Chinas Tech-Giganten ziehen nach

Auch in China laufen gewaltige Ausbauprogramme. Alibaba will innerhalb von drei Jahren 380 Milliarden Yuan - umgerechnet etwa 52 Milliarden US-Dollar - in