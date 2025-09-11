Gilead Sciences entscheidet sich für Veeva Vault CRM

PLEASANTON, Calif., 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich Gilead Sciences für Veeva Vault CRM entschieden hat.

„Gilead ist ein führender Anbieter von lebensverändernden Medikamenten und hat wichtige wissenschaftliche Fortschritte in den Bereichen Virologie, Entzündungen und Onkologie gemacht", meinte Peter Gassner, Geschäftsführer von Veeva. „Wir fühlen uns geehrt, ein strategischer Partner von Gilead zu sein und diese Partnerschaft auf Vault CRM auszuweiten."

„Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Veeva durch den Wechsel zu Vault CRM zu erweitern", so Anna Åsberg, globale IT-Leitung bei Gilead Sciences. „Wir teilen das große Engagement für den medizinischen Fortschritt und freuen uns darauf, das Potenzial von Veeva AI zu erkunden, um die kommerzielle Umsetzung auf die nächste Stufe zu heben."

Vault CRM ist Teil der Vault CRM Suite von Anwendungen, die die Grundlage für die kommerzielle Abwicklung bilden. Veeva AI für Vault CRM bietet mehrere KI-Agenten, einschließlich Vorgesprächsplanung, konformem Freitext und Sprachsteuerung, um die geschäftliche Effizienz und Effektivität zu steigern.

Veeva liefert die Branchen-Cloud für die Biowissenschaften mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva hat sich Innovation, Produktqualität und Kundenerfolg verschrieben und bedient mehr als 1.500 Kunden, darunter die weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen ebenso wie aufstrebende Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Gilead Sciences, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das seit mehr als drei Jahrzehnten Durchbrüche in der Medizin anstrebt und erzielt, mit dem Ziel, eine gesündere Welt für alle Menschen zu schaffen. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung innovativer Medikamente zur Vorbeugung und Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten, darunter HIV, Virushepatitis, COVID-19, Krebs und Entzündungen. Gilead ist weltweit in mehr als 35 Ländern tätig und hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Juli 2025 endenden Zeitraum, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

