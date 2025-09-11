Eightco Holdings Inc. schließt private Platzierung in Höhe von 270 Millionen US-Dollar als erste Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie ab

„Wenn wir unsere Mission erfolgreich erfüllen, könnte World zum größten Netzwerk realer Menschen im Internet werden und damit die Art und Weise, wie wir im Internet interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern", sagt Sam Altman

EASTON, Pa., 11. September 2025 /PRNewswire/ -- (NASDAQ: OCTO) („Eightco Holdings Inc." oder das „Unternehmen") gab heute den Abschluss seiner kürzlich angekündigten Privatplatzierung in Höhe von 270 Millionen US-Dollar bekannt, um die erste Worldcoin-Treasury-Strategie ihrer Art umzusetzen.

Die Transaktion wurde von MOZAYYX unter Beteiligung einer Reihe renommierter institutioneller Investoren wie World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush und anderen durchgeführt. Eine Investition von 20 Millionen Dollar wurde von BitMine Immersion (NYSE AMERICAN: BMNR) vorgenommen.

„Seit der Ankündigung der Privatplatzierung haben wir ein enormes Interesse an OCTO und Worldcoin festgestellt", sagte Dan Ives, der neu ernannte Vorstandsvorsitzende. „Proof of Human ist der nächste entscheidende Schritt in der KI-Revolution, und World ist einzigartig positioniert, um das Vertrauen, die Verifizierung und die Authentifizierung zu liefern, die die Welt braucht, wenn KI immer tiefer in alle Aspekte unseres Lebens eingebettet wird."

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird vom Unternehmen zum Erwerb und zur Haltung von Worldcoin (WLD) als Treasury-Reservevermögen verwendet, während es sich weiterhin auf sein Kerngeschäft konzentriert. Das Treasury kann zwar auch Bargeld und Ethereum (ETH) als sekundäre Reservevermögen halten, der Schwerpunkt wird jedoch auf Worldcoin liegen.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sich das Nasdaq-Handelssymbol für die Stammaktien des Unternehmens in „ORBS" ändern wird. Ab Donnerstag, dem 11. September 2025, werden die Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq unter dem neuen Tickersymbol „ORBS" gehandelt. Das Unternehmen unternimmt keine weiteren Maßnahmen, die sich auf die Rechte der ausgegebenen Stammaktien auswirken, und die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit der Änderung des Tickersymbols keine Maßnahmen ergreifen.