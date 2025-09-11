Vergütungstrends unter der Lupe
Unternehmen senken Gehaltserhöhungsbudgets
Düsseldorf (ots) - Die wirtschaftliche Unsicherheit, geprägt durch geopolitische
Spannungen und wirtschaftspolitische Herausforderungen, setzt die
Gehaltserhöhungsbudgets deutscher Unternehmen zunehmend unter Druck. Die
aktuelle Lurse Studie "Trends in der Vergütung und HR 2025/26" beleuchtet die
Entwicklungen in der Vergütungspolitik und liefert wertvolle Impulse, wie
Unternehmen ihre Vergütungsstrategien zukunftssicher gestalten können.
Gehaltserhöhungsbudgets: Ein anhaltender Abwärtstrend
Gehaltserhöhungsbudgets: Ein anhaltender Abwärtstrend
Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Die Gehaltserhöhungsbudgets sinken
kontinuierlich. Während 2023 noch durchschnittlich 4,4 % für Gehaltserhöhungen
realisiert wurden, fiel dieser Wert 2024 auf 3,9 % und in diesem Jahr weiter auf
3,3 % - 0,4 Prozentpunkte unter den Planungen der Unternehmen aus dem Sommer
2024. Und für 2026 planen die Unternehmen eine weitere Reduktion ihrer
Gesamterhöhungsbudgets auf 3,1 %.
Rund 30 % der befragten Unternehmen gaben an, ihre Budgets bewusst gekürzt zu
haben, wobei etwa zwei Drittel dieser Kürzungen auf die angespannte
wirtschaftliche Lage zurückzuführen sind. In Bezug auf das Niveau der Budgets
gibt es branchenspezifische Unterschiede. Am höchsten fallen die
Erhöhungsbudgets in der Chemie-, Pharma- und Mineralölverarbeitungsbranche mit
4,0 % aus - dies sind jedoch auch 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Sommer
2024.
Die niedrigsten realisierten Gesamterhöhungen weist die Automobilbranche aus,
diese lagen lediglich bei 2,4 %. Für 2026 planen diese Unternehmen jedoch wieder
etwas großzügiger, man geht in der Branche von einer Steigerung um 0,5
Prozentpunkte aus. Daneben plant nur die Elektrotechnik- und Halbleiterbranche
eine Steigerung der Budgets in 2026, und zwar um 0,7 Prozentpunkte. Alle anderen
Branchen planen hingegen keine Anpassung oder eine Reduzierung ihrer Budgets im
nächsten Jahr.
Es gibt kaum Unterschiede in den Planbudgets 2026 zwischen den verschiedenen
Mitarbeitergruppen, die Werte bewegen sich zwischen 3,1 % für Top Management und
Fachkräfte und 3,2 % für die Gruppe Management und Experten.
Pay Equity rückt in den Fokus: Entgeltgleichheit wird zur HR-Priorität
Was zeigt die Lurse Studie sonst noch? Pay Equity und die anstehende Umsetzung
der EU-Lohnrichtlinie ist das alles beherrschende Thema in den
Personalabteilungen: 80 % der befragten Unternehmen nannten Pay Equity als eine
der Top Herausforderungen in ihrer Personalarbeit 2025 - ein Anstieg um 25
Prozentpunkte seit 2023. Damit verdrängt das Thema erstmals klassische
HR-Schwerpunkte wie Leadership oder den Fachkräftemangel von der
Spitzenposition.
Dieses Ergebnis ist insofern nicht überraschend, weil die EU-Richtlinie zur
Entgelttransparenz Unternehmen künftig verpflichtet, geschlechtsspezifische
Einkommensdifferenzen zu berichten. Die Dringlichkeit der Berichtspflicht im
nächsten Jahr scheint den Unternehmen bewusst zu sein: 84 % derer, die Pay
Equity als Top-Thema benennen, arbeiten aktiv an der Analyse ihrer
Einkommensdifferenzen sowie an entsprechenden Maßnahmen zur Reduzierung
möglicher Gaps.
Über die Studie
Die Lurse Studie "Trends in der Vergütung und HR 2025/26", durchgeführt zwischen
Mai und August 2025, basiert auf der Befragung von 225 Unternehmen aus
verschiedenen Branchen, darunter IT- und Telekommunikationsdienstleister,
Versicherungen, Banken, Chemie- und Pharmaunternehmen sowie die
Automobilindustrie. Über die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen beschäftigt
mehr als 1.500 Mitarbeitende und erzielt in Deutschland einen Jahresumsatz von
über 500 Millionen Euro.
Die Studie bietet HR-Verantwortlichen fundierte Einblicke in aktuelle Trends und
Herausforderungen der Vergütungspolitik und Personalarbeit.
Über Lurse
Lurse ist ein führender HR- und bAV-Lösungsanbieter mit Fokus auf Compensation &
Benefits, Pensions und Talents. Das Unternehmen ist an den Standorten
Düsseldorf, Frankfurt/Main, Gevelsberg, Hannover, München, Paderborn/Salzkotten
und Baar (CH) vertreten.
Seit 1989 berät Lurse große und mittelständische Kunden aller Branchen bei der
Gestaltung, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Vergütungs-, Benefits- und
Performance-Systemen. Lurse verfügt über qualifizierte, seit Jahrzehnten
gewachsene Benchmark-Informationen und über das Know-how zur Administration von
bAV-Systemen. Die Berater:innen stellen als Expert:innen und Moderator:innen die
erfolgreiche Umsetzung von HR-Lösungen mit allen involvierten Parteien sicher.
Lurse ist nach ISO 27001 zertifiziert. Die Datenhaltung und -verarbeitung
erfolgt innerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes. Sie
berücksichtigt alle Compliance-Regeln und genügt den datenschutzrechtlichen
Anforderungen.
Mehr über Lurse finden Sie unter https://www.lurse.de/ sowie auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/mrht-lurse/) .
Pressekontakt:
Tammy Katharina Graetz
e-mail mailto:tammy.graetz@lurse.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134874/6115583
OTS: Lurse
