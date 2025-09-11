    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vergütungstrends unter der Lupe

    Unternehmen senken Gehaltserhöhungsbudgets

    Düsseldorf (ots) - Die wirtschaftliche Unsicherheit, geprägt durch geopolitische
    Spannungen und wirtschaftspolitische Herausforderungen, setzt die
    Gehaltserhöhungsbudgets deutscher Unternehmen zunehmend unter Druck. Die
    aktuelle Lurse Studie "Trends in der Vergütung und HR 2025/26" beleuchtet die
    Entwicklungen in der Vergütungspolitik und liefert wertvolle Impulse, wie
    Unternehmen ihre Vergütungsstrategien zukunftssicher gestalten können.

    Gehaltserhöhungsbudgets: Ein anhaltender Abwärtstrend

    Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Die Gehaltserhöhungsbudgets sinken
    kontinuierlich. Während 2023 noch durchschnittlich 4,4 % für Gehaltserhöhungen
    realisiert wurden, fiel dieser Wert 2024 auf 3,9 % und in diesem Jahr weiter auf
    3,3 % - 0,4 Prozentpunkte unter den Planungen der Unternehmen aus dem Sommer
    2024. Und für 2026 planen die Unternehmen eine weitere Reduktion ihrer
    Gesamterhöhungsbudgets auf 3,1 %.

    Rund 30 % der befragten Unternehmen gaben an, ihre Budgets bewusst gekürzt zu
    haben, wobei etwa zwei Drittel dieser Kürzungen auf die angespannte
    wirtschaftliche Lage zurückzuführen sind. In Bezug auf das Niveau der Budgets
    gibt es branchenspezifische Unterschiede. Am höchsten fallen die
    Erhöhungsbudgets in der Chemie-, Pharma- und Mineralölverarbeitungsbranche mit
    4,0 % aus - dies sind jedoch auch 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Sommer
    2024.

    Die niedrigsten realisierten Gesamterhöhungen weist die Automobilbranche aus,
    diese lagen lediglich bei 2,4 %. Für 2026 planen diese Unternehmen jedoch wieder
    etwas großzügiger, man geht in der Branche von einer Steigerung um 0,5
    Prozentpunkte aus. Daneben plant nur die Elektrotechnik- und Halbleiterbranche
    eine Steigerung der Budgets in 2026, und zwar um 0,7 Prozentpunkte. Alle anderen
    Branchen planen hingegen keine Anpassung oder eine Reduzierung ihrer Budgets im
    nächsten Jahr.

    Es gibt kaum Unterschiede in den Planbudgets 2026 zwischen den verschiedenen
    Mitarbeitergruppen, die Werte bewegen sich zwischen 3,1 % für Top Management und
    Fachkräfte und 3,2 % für die Gruppe Management und Experten.

    Pay Equity rückt in den Fokus: Entgeltgleichheit wird zur HR-Priorität

    Was zeigt die Lurse Studie sonst noch? Pay Equity und die anstehende Umsetzung
    der EU-Lohnrichtlinie ist das alles beherrschende Thema in den
    Personalabteilungen: 80 % der befragten Unternehmen nannten Pay Equity als eine
    der Top Herausforderungen in ihrer Personalarbeit 2025 - ein Anstieg um 25
    Prozentpunkte seit 2023. Damit verdrängt das Thema erstmals klassische
    HR-Schwerpunkte wie Leadership oder den Fachkräftemangel von der
    Spitzenposition.

    Dieses Ergebnis ist insofern nicht überraschend, weil die EU-Richtlinie zur
    Entgelttransparenz Unternehmen künftig verpflichtet, geschlechtsspezifische
    Einkommensdifferenzen zu berichten. Die Dringlichkeit der Berichtspflicht im
    nächsten Jahr scheint den Unternehmen bewusst zu sein: 84 % derer, die Pay
    Equity als Top-Thema benennen, arbeiten aktiv an der Analyse ihrer
    Einkommensdifferenzen sowie an entsprechenden Maßnahmen zur Reduzierung
    möglicher Gaps.

    Über die Studie

    Die Lurse Studie "Trends in der Vergütung und HR 2025/26", durchgeführt zwischen
    Mai und August 2025, basiert auf der Befragung von 225 Unternehmen aus
    verschiedenen Branchen, darunter IT- und Telekommunikationsdienstleister,
    Versicherungen, Banken, Chemie- und Pharmaunternehmen sowie die
    Automobilindustrie. Über die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen beschäftigt
    mehr als 1.500 Mitarbeitende und erzielt in Deutschland einen Jahresumsatz von
    über 500 Millionen Euro.

    Die Studie bietet HR-Verantwortlichen fundierte Einblicke in aktuelle Trends und
    Herausforderungen der Vergütungspolitik und Personalarbeit.

    Über Lurse

    Lurse ist ein führender HR- und bAV-Lösungsanbieter mit Fokus auf Compensation &
    Benefits, Pensions und Talents. Das Unternehmen ist an den Standorten
    Düsseldorf, Frankfurt/Main, Gevelsberg, Hannover, München, Paderborn/Salzkotten
    und Baar (CH) vertreten.

    Seit 1989 berät Lurse große und mittelständische Kunden aller Branchen bei der
    Gestaltung, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Vergütungs-, Benefits- und
    Performance-Systemen. Lurse verfügt über qualifizierte, seit Jahrzehnten
    gewachsene Benchmark-Informationen und über das Know-how zur Administration von
    bAV-Systemen. Die Berater:innen stellen als Expert:innen und Moderator:innen die
    erfolgreiche Umsetzung von HR-Lösungen mit allen involvierten Parteien sicher.

    Lurse ist nach ISO 27001 zertifiziert. Die Datenhaltung und -verarbeitung
    erfolgt innerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes. Sie
    berücksichtigt alle Compliance-Regeln und genügt den datenschutzrechtlichen
    Anforderungen.

    Mehr über Lurse finden Sie unter https://www.lurse.de/ sowie auf LinkedIn
    (https://www.linkedin.com/company/mrht-lurse/) .

    Pressekontakt:

    Tammy Katharina Graetz
    e-mail mailto:tammy.graetz@lurse.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134874/6115583
    OTS: Lurse




