Unternehmen senken Gehaltserhöhungsbudgets

Düsseldorf (ots) - Die wirtschaftliche Unsicherheit, geprägt durch geopolitische

Spannungen und wirtschaftspolitische Herausforderungen, setzt die

Gehaltserhöhungsbudgets deutscher Unternehmen zunehmend unter Druck. Die

aktuelle Lurse Studie "Trends in der Vergütung und HR 2025/26" beleuchtet die

Entwicklungen in der Vergütungspolitik und liefert wertvolle Impulse, wie

Unternehmen ihre Vergütungsstrategien zukunftssicher gestalten können.



Gehaltserhöhungsbudgets: Ein anhaltender Abwärtstrend





Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Die Gehaltserhöhungsbudgets sinken

kontinuierlich. Während 2023 noch durchschnittlich 4,4 % für Gehaltserhöhungen

realisiert wurden, fiel dieser Wert 2024 auf 3,9 % und in diesem Jahr weiter auf

3,3 % - 0,4 Prozentpunkte unter den Planungen der Unternehmen aus dem Sommer

2024. Und für 2026 planen die Unternehmen eine weitere Reduktion ihrer

Gesamterhöhungsbudgets auf 3,1 %.



Rund 30 % der befragten Unternehmen gaben an, ihre Budgets bewusst gekürzt zu

haben, wobei etwa zwei Drittel dieser Kürzungen auf die angespannte

wirtschaftliche Lage zurückzuführen sind. In Bezug auf das Niveau der Budgets

gibt es branchenspezifische Unterschiede. Am höchsten fallen die

Erhöhungsbudgets in der Chemie-, Pharma- und Mineralölverarbeitungsbranche mit

4,0 % aus - dies sind jedoch auch 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Sommer

2024.



Die niedrigsten realisierten Gesamterhöhungen weist die Automobilbranche aus,

diese lagen lediglich bei 2,4 %. Für 2026 planen diese Unternehmen jedoch wieder

etwas großzügiger, man geht in der Branche von einer Steigerung um 0,5

Prozentpunkte aus. Daneben plant nur die Elektrotechnik- und Halbleiterbranche

eine Steigerung der Budgets in 2026, und zwar um 0,7 Prozentpunkte. Alle anderen

Branchen planen hingegen keine Anpassung oder eine Reduzierung ihrer Budgets im

nächsten Jahr.



Es gibt kaum Unterschiede in den Planbudgets 2026 zwischen den verschiedenen

Mitarbeitergruppen, die Werte bewegen sich zwischen 3,1 % für Top Management und

Fachkräfte und 3,2 % für die Gruppe Management und Experten.



Pay Equity rückt in den Fokus: Entgeltgleichheit wird zur HR-Priorität



Was zeigt die Lurse Studie sonst noch? Pay Equity und die anstehende Umsetzung

der EU-Lohnrichtlinie ist das alles beherrschende Thema in den

Personalabteilungen: 80 % der befragten Unternehmen nannten Pay Equity als eine

der Top Herausforderungen in ihrer Personalarbeit 2025 - ein Anstieg um 25

Prozentpunkte seit 2023. Damit verdrängt das Thema erstmals klassische

HR-Schwerpunkte wie Leadership oder den Fachkräftemangel von der

Spitzenposition.



Dieses Ergebnis ist insofern nicht überraschend, weil die EU-Richtlinie zur

Entgelttransparenz Unternehmen künftig verpflichtet, geschlechtsspezifische

Einkommensdifferenzen zu berichten. Die Dringlichkeit der Berichtspflicht im

nächsten Jahr scheint den Unternehmen bewusst zu sein: 84 % derer, die Pay

Equity als Top-Thema benennen, arbeiten aktiv an der Analyse ihrer

Einkommensdifferenzen sowie an entsprechenden Maßnahmen zur Reduzierung

möglicher Gaps.



Über die Studie



Die Lurse Studie "Trends in der Vergütung und HR 2025/26", durchgeführt zwischen

Mai und August 2025, basiert auf der Befragung von 225 Unternehmen aus

verschiedenen Branchen, darunter IT- und Telekommunikationsdienstleister,

Versicherungen, Banken, Chemie- und Pharmaunternehmen sowie die

Automobilindustrie. Über die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen beschäftigt

mehr als 1.500 Mitarbeitende und erzielt in Deutschland einen Jahresumsatz von

über 500 Millionen Euro.



Die Studie bietet HR-Verantwortlichen fundierte Einblicke in aktuelle Trends und

Herausforderungen der Vergütungspolitik und Personalarbeit.



Über Lurse



Lurse ist ein führender HR- und bAV-Lösungsanbieter mit Fokus auf Compensation &

Benefits, Pensions und Talents. Das Unternehmen ist an den Standorten

Düsseldorf, Frankfurt/Main, Gevelsberg, Hannover, München, Paderborn/Salzkotten

und Baar (CH) vertreten.



Seit 1989 berät Lurse große und mittelständische Kunden aller Branchen bei der

Gestaltung, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Vergütungs-, Benefits- und

Performance-Systemen. Lurse verfügt über qualifizierte, seit Jahrzehnten

gewachsene Benchmark-Informationen und über das Know-how zur Administration von

bAV-Systemen. Die Berater:innen stellen als Expert:innen und Moderator:innen die

erfolgreiche Umsetzung von HR-Lösungen mit allen involvierten Parteien sicher.



Lurse ist nach ISO 27001 zertifiziert. Die Datenhaltung und -verarbeitung

erfolgt innerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes. Sie

berücksichtigt alle Compliance-Regeln und genügt den datenschutzrechtlichen

Anforderungen.



Mehr über Lurse finden Sie unter https://www.lurse.de/ sowie auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/mrht-lurse/) .



Pressekontakt:



Tammy Katharina Graetz

e-mail mailto:tammy.graetz@lurse.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134874/6115583

OTS: Lurse







