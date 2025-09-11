    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mars verstärkt Bemühungen um perfekte Erdnüsse und investiert 5 Millionen US-Dollar in wegweisende Agrarwissenschaft [1]

    Chicago (USA)/Unterhaching (Deutschland) (ots) - Snackhersteller stellt Protect
    the Peanut Plan vor, um Versorgung mit Erdnüssen zu sichern

    - Mars ist einer der fünf größten Erdnusskäufer der Welt und kauft jedes Jahr
    über 300 Millionen Pfund (136.000 Tonnen), um seine globalen Marken wie
    SNICKERS und M&M'S zu versorgen
    - Die Erdnuss steht unter Druck: Bis zu 30 % der geliebten Hülsenfrüchte
    gelangen aufgrund von Schädlingen und Krankheiten nie aus den Schoten auf dem
    Teller [2]
    - Nur 1 von 100 Erdnüssen ist gut genug, um zu Peanut M&M'S verarbeitet zu
    werden
    - Das Familienunternehmen hat sich dem Schutz der Erdnuss verpflichtet und
    zunächst 10 Millionen US-Dollar in bahnbrechende natürliche Pflanzenzüchtung
    investiert; jetzt folgen weitere 5 Millionen US-Dollar

    Mars, Incorporated kündigt den Mars Protect the Peanut Plan an, das erste
    Programm des Unternehmens zur Sicherung der Erdnüsse gegen zunehmende
    Stressfaktoren, die die globale Versorgung bedrohen. Mars gehört mit mehr als
    300 Millionen Pfund (entspricht mehr als 136.000 Tonnen) pro Jahr zu den fünf
    größten Erdnusskäufern der Welt. [3]

    Mars möchte dazu beizutragen, die Welle von verheerenden Ernteverlusten zu
    stoppen, die derzeit verhindern, dass bis zu 30 % der Erdnüsse nicht aus der
    Schale auf den Teller gelangen. Das kostet die Landwirtschaft hunderte Millionen
    Dollar und gefährdet eine wichtige Proteinquelle für Millionen von
    Verbraucher*innen weltweit. Das Familienunternehmen wird 5 Millionen US-Dollar
    über die nächsten fünf Jahre in moderne agrarwissenschaftliche Techniken
    investieren, um robustere Erdnussvarianten zu züchten, die besser gegen
    Schädlinge, Krankheiten und extremes Wetter gewappnet sind.

    Das multimillionenschwere Engagement baut auf den seit mehr als einem Jahrzehnt
    von Mars finanzierten Erdnussforschungen auf. Bereits 10 Millionen US-Dollar
    wurden in wissenschaftliche Projekte investiert. Eines davon markiert einen
    botanischen Durchbruch, an dem Wissenschaftler*innen seit Generationen arbeiten:
    die Kartierung des Erdnuss-Genoms.

    Als Mitbegründer der Peanut Genome Initiative half Mars, mehr als 2,5 Milliarden
    Basenpaare von DNA - das entspricht in etwa dem menschlichen Genom - zu
    kartieren und hat die Daten als Open-Source-Wissenschaft mit der gesamten
    Branche geteilt. Dieser bahnbrechende Ansatz hat die Suche nach der perfekten
    Erdnuss von Zufallsraterei zu genetischer Präzision transformiert.

    "Wir sind überzeugt, dass Mars eine einzigartige Rolle als innovativer Motor
    spielen kann. Darum denken wir generationenübergreifend und setzen stark auf die
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Mars verstärkt Bemühungen um perfekte Erdnüsse und investiert 5 Millionen US-Dollar in wegweisende Agrarwissenschaft [1] Snackhersteller stellt Protect the Peanut Plan vor, um Versorgung mit Erdnüssen zu sichern - Mars ist einer der fünf größten Erdnusskäufer der Welt und kauft jedes Jahr über 300 Millionen Pfund (136.000 Tonnen), um seine globalen Marken wie …