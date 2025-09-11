Mars verstärkt Bemühungen um perfekte Erdnüsse und investiert 5 Millionen US-Dollar in wegweisende Agrarwissenschaft [1]
Chicago (USA)/Unterhaching (Deutschland) (ots) - Snackhersteller stellt Protect
the Peanut Plan vor, um Versorgung mit Erdnüssen zu sichern
- Mars ist einer der fünf größten Erdnusskäufer der Welt und kauft jedes Jahr
über 300 Millionen Pfund (136.000 Tonnen), um seine globalen Marken wie
SNICKERS und M&M'S zu versorgen
- Die Erdnuss steht unter Druck: Bis zu 30 % der geliebten Hülsenfrüchte
gelangen aufgrund von Schädlingen und Krankheiten nie aus den Schoten auf dem
Teller [2]
- Nur 1 von 100 Erdnüssen ist gut genug, um zu Peanut M&M'S verarbeitet zu
werden
- Das Familienunternehmen hat sich dem Schutz der Erdnuss verpflichtet und
zunächst 10 Millionen US-Dollar in bahnbrechende natürliche Pflanzenzüchtung
investiert; jetzt folgen weitere 5 Millionen US-Dollar
Mars, Incorporated kündigt den Mars Protect the Peanut Plan an, das erste
Programm des Unternehmens zur Sicherung der Erdnüsse gegen zunehmende
Stressfaktoren, die die globale Versorgung bedrohen. Mars gehört mit mehr als
300 Millionen Pfund (entspricht mehr als 136.000 Tonnen) pro Jahr zu den fünf
größten Erdnusskäufern der Welt. [3]
Mars möchte dazu beizutragen, die Welle von verheerenden Ernteverlusten zu
stoppen, die derzeit verhindern, dass bis zu 30 % der Erdnüsse nicht aus der
Schale auf den Teller gelangen. Das kostet die Landwirtschaft hunderte Millionen
Dollar und gefährdet eine wichtige Proteinquelle für Millionen von
Verbraucher*innen weltweit. Das Familienunternehmen wird 5 Millionen US-Dollar
über die nächsten fünf Jahre in moderne agrarwissenschaftliche Techniken
investieren, um robustere Erdnussvarianten zu züchten, die besser gegen
Schädlinge, Krankheiten und extremes Wetter gewappnet sind.
Das multimillionenschwere Engagement baut auf den seit mehr als einem Jahrzehnt
von Mars finanzierten Erdnussforschungen auf. Bereits 10 Millionen US-Dollar
wurden in wissenschaftliche Projekte investiert. Eines davon markiert einen
botanischen Durchbruch, an dem Wissenschaftler*innen seit Generationen arbeiten:
die Kartierung des Erdnuss-Genoms.
Als Mitbegründer der Peanut Genome Initiative half Mars, mehr als 2,5 Milliarden
Basenpaare von DNA - das entspricht in etwa dem menschlichen Genom - zu
kartieren und hat die Daten als Open-Source-Wissenschaft mit der gesamten
Branche geteilt. Dieser bahnbrechende Ansatz hat die Suche nach der perfekten
Erdnuss von Zufallsraterei zu genetischer Präzision transformiert.
"Wir sind überzeugt, dass Mars eine einzigartige Rolle als innovativer Motor
spielen kann. Darum denken wir generationenübergreifend und setzen stark auf die
