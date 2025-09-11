Mars verstärkt Bemühungen um perfekte Erdnüsse und investiert 5 Millionen US-Dollar in wegweisende Agrarwissenschaft [1]

Chicago (USA)/Unterhaching (Deutschland) (ots) - Snackhersteller stellt Protect

the Peanut Plan vor, um Versorgung mit Erdnüssen zu sichern



- Mars ist einer der fünf größten Erdnusskäufer der Welt und kauft jedes Jahr

über 300 Millionen Pfund (136.000 Tonnen), um seine globalen Marken wie

SNICKERS und M&M'S zu versorgen

- Die Erdnuss steht unter Druck: Bis zu 30 % der geliebten Hülsenfrüchte

gelangen aufgrund von Schädlingen und Krankheiten nie aus den Schoten auf dem

Teller [2]

- Nur 1 von 100 Erdnüssen ist gut genug, um zu Peanut M&M'S verarbeitet zu

werden

- Das Familienunternehmen hat sich dem Schutz der Erdnuss verpflichtet und

zunächst 10 Millionen US-Dollar in bahnbrechende natürliche Pflanzenzüchtung

investiert; jetzt folgen weitere 5 Millionen US-Dollar



Mars, Incorporated kündigt den Mars Protect the Peanut Plan an, das erste

Programm des Unternehmens zur Sicherung der Erdnüsse gegen zunehmende

Stressfaktoren, die die globale Versorgung bedrohen. Mars gehört mit mehr als

300 Millionen Pfund (entspricht mehr als 136.000 Tonnen) pro Jahr zu den fünf

größten Erdnusskäufern der Welt. [3]







stoppen, die derzeit verhindern, dass bis zu 30 % der Erdnüsse nicht aus der

Schale auf den Teller gelangen. Das kostet die Landwirtschaft hunderte Millionen



Verbraucher*innen weltweit. Das Familienunternehmen wird 5 Millionen US-Dollar

über die nächsten fünf Jahre in moderne agrarwissenschaftliche Techniken

investieren, um robustere Erdnussvarianten zu züchten, die besser gegen

Schädlinge, Krankheiten und extremes Wetter gewappnet sind.



Das multimillionenschwere Engagement baut auf den seit mehr als einem Jahrzehnt

von Mars finanzierten Erdnussforschungen auf. Bereits 10 Millionen US-Dollar

wurden in wissenschaftliche Projekte investiert. Eines davon markiert einen

botanischen Durchbruch, an dem Wissenschaftler*innen seit Generationen arbeiten:

die Kartierung des Erdnuss-Genoms.



Als Mitbegründer der Peanut Genome Initiative half Mars, mehr als 2,5 Milliarden

Basenpaare von DNA - das entspricht in etwa dem menschlichen Genom - zu

kartieren und hat die Daten als Open-Source-Wissenschaft mit der gesamten

Branche geteilt. Dieser bahnbrechende Ansatz hat die Suche nach der perfekten

Erdnuss von Zufallsraterei zu genetischer Präzision transformiert.



"Wir sind überzeugt, dass Mars eine einzigartige Rolle als innovativer Motor

spielen kann. Darum denken wir generationenübergreifend und setzen stark auf die Seite 1 von 3 Seite 2 ►





