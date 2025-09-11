Verlängerung der Kreditlinien schreibt die stabile Flankierung der dynamischen Wachstumsstrategie von Oryx Stainless in die Zukunft fort (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mülheim an der Ruhr (ots) - Oryx Stainless Group hat die bestehenden
    syndizierten Kreditlinien frühzeitig verlängert. Das Volumen der auf dem
    bewährten Borrowing Base Konzept beruhenden, assetbasierten Finanzierung umfasst
    110 Millionen Euro. Die anfängliche Laufzeit beträgt drei Jahre mit einer
    Verlängerungsoption von bis zu zwei weiteren Jahren. Ferner ist eine Erhöhung
    des Kreditvolumens auf bis zu 130 Millionen Euro optionaler Bestandteil der
    Dokumentation.

    Die syndizierte Kreditvereinbarung dient im Wesentlichen der flexiblen und
    bedarfsgerechten Finanzierung des Umlaufvermögens der europäischen
    Konzerngesellschaften sowie Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit
    Rohstoffabsicherungsgeschäften. Der unlängst in Betrieb genommene Standort der
    Oryx Stainless Malaysia wurde neu als Kreditnehmerin aufgenommen. HSBC Malaysia
    hatte bereits die langfristige Finanzierung des Investitionsvorhabens vor Ort
    unterstützt.

    Damit ist Asien, neben Europa, inzwischen ein weiterer Kernmarkt für Oryx
    Stainless. Oryx Stainless Thailand, in ASEAN bereits seit mehr als 10 Jahren
    erfolgreich aktiv und inzwischen Marktführer, wurde anfangs auch über den
    europäischen Kreditvertrag finanziert. Nach Erreichen der notwendigen Größe
    wurde seit 2020 im Rahmen eines Club Deals mit HSBC Thailand und der lokalen
    Kasikornbank eine innovative, revolvierende Kreditfazilität in Höhe von
    inzwischen einer Milliarde Thai Baht umgesetzt.

    Das seit vielen Jahren unveränderte Konsortium in Europa besteht aus der HSBC
    Deutschland als alleinigem Bookrunner, unterstützt von der Commerzbank, der DZ
    Bank und der Rabobank als Mandated Lead Arrangers. Die NRW.Bank und die
    Stadtsparkasse Düsseldorf fungierten als Lead Arrangers.

    Roland Mauss, CFO von Oryx Stainless resümiert: "HSBC Deutschland und die Oryx
    Stainless Group verbinden rund fünfundzwanzig Jahre der vertrauensvollen und
    erfolgreichen Zusammenarbeit. HSBC Deutschland und die weiteren Banken und
    Finanzierungspartner haben so maßgeblich zum überdurchschnittlichen Wachstum und
    zur nachhaltigen Entwicklung von Oryx Stainless beigetragen und die Gruppe so zu
    einem der globalen Player im Bereich Edelstahlrecycling werden lassen."

    Der CEO von HSBC Deutschland, Dr. Michael Schleef hebt hervor: "Wir freuen uns
    sehr, die Oryx Stainless Group erneut bei der Verlängerung ihrer syndizierten
    Kreditlinie zu begleiten und die Gruppe darüber hinaus mit zusätzlichen
    Produkten und Dienstleistungen bei ihrer weiteren Entwicklung als weltweit
    agierender Rohstofflieferant zu unterstützen. Die fruchtbare Zusammenarbeit und
    das Wachstum der Oryx Stainless Group zeigen, welches Potenzial die kombinierte
    Stärke von HSBC in Europa und Asien entfaltet."

    Über Oryx Stainless Group:

    Die Oryx Stainless Group mit ihrer Muttergesellschaft Oryx Stainless Holding B.
    V. ist eine international führende Unternehmensgruppe für den Handel und die
    Verarbeitung von recyceltem Edelstahl als nachhaltigem Rohstoff für die
    Edelstahlproduktion. Zu den Kunden zählen Hersteller von Lang- und Flachstahl
    aus Edelstahl weltweit. Auf der Lieferantenseite verfügt Oryx Stainless über
    eine breite, kontinuierlich wachsende internationale Beschaffungsbasis. Als
    weltweit tätige Unternehmensgruppe sind guter Service und eine reibungslos
    funktionierende Transportinfrastruktur unerlässlich. Beides garantiert das
    Unternehmen mit seinen Standorten in Europa und Asien.

    Verfasst von news aktuell
