    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit Christian Wulff Start in neue Runde von TOP 100 (FOTO)

    Überlingen (ots) - Der Innovationswettbewerb TOP 100 ist in seine 33. Runde
    gestartet - mit einem neuen Mentor: Nach 14 Jahren hat der
    Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar den "Staffelstab" an Christian Wulff
    übergeben. Der ehemalige Bundespräsident und niedersächsische Ministerpräsident
    wird den erfolgreichen mittelständischen Unternehmen des Jahrgangs 2026 auf dem
    nächsten Deutschen Mittelstands-Summit am 26. Juni gratulieren. Doch davor steht
    für interessierte Unternehmen erst einmal die Bewerbung an: Bis zum 31. Oktober
    dieses Jahres können sich innovative Mittelständler für eine Teilnahme an dem
    wissenschaftlichen Auswahlverfahren anmelden und dann bis spätestens Ende
    November die Unterlagen einreichen.

    "Innovation begeistert mich", sagt der neue Mentor Christian Wulff. "Mich
    begeistert auch die Art und Weise, wie mittelständische Unternehmen als
    Ideenschmieden arbeiten. Fest verwurzelt in ihren Heimatregionen, übernehmen sie
    als Arbeitgeber - über das Wirtschaftliche hinaus - eine elementare soziale
    Rolle", ergänzt er auch mit Blick auf sein eigenes Erleben im jahrzehntelangen
    Kontakt mit Firmen.

    Wulff, der als niedersächsischer Ministerpräsident die heute von 300.000
    Jugendlichen besuchte IdeenExpo ins Leben rief, ist nach Ranga Yogeshwar, Lothar
    Späth (früherer Ministerpräsident von Baden-Württemberg) und Professor
    Hans-Jürgen Warnecke (früherer Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft) der vierte
    Mentor in der 33-jährigen Geschichte von TOP 100.

    Auf die Bewerber um das TOP 100-Siegel wartet ein umfangreiches
    Auswahlverfahren. Geleitet wird es von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der
    Wirtschaftsuniversität Wien. Zentral ist für ihn und sein Team dabei die Frage,
    ob die erfolgreichen Innovationen der Mittelständler das Resultat eines
    fundierten, breit aufgestellten Innovationsmanagements sind - oder ob nur der
    bloße Zufall für den Erfolg verantwortlich zeichnet. "Die TOP 100-Systematik
    umfasst mehr als 100 Kriterien. Sie erlauben uns eine detaillierte Analyse der
    grundsätzlichen Ausrichtung von Unternehmen auf Innovation und der
    Innovationserfolge der Teilnehmer", erklärt Professor Franke.

    Damit Chancengleichheit unter den Bewerbern herrscht, gibt es drei
    Größenklassen, die sich an der Personalstärke orientieren: bis 50 Mitarbeiter,
    51 bis 200 Mitarbeiter und mehr als 200 Mitarbeiter. Die Website des Wettbewerbs
    gibt unter einen Überblick über die Prüfkriterien
    (https://www.top100.de/teilnahme/pruefkriterien/) .

    Die Bewerbung um das TOP 100-Siegel ist für die mittelständischen Unternehmen
    kostenlos. Werden sie nach der unabhängigen, unentgeltlichen Auswahlentscheidung
    in die TOP 100 aufgenommen (30 bis 40 Prozent der Unternehmen scheitern in der
    Regel), ist eine Gebühr für die zeitlich und räumlich unbegrenzte Lizenzierung
    des TOP 100-Siegels, für die Teilnahme an der Preisverleihung, für die
    wissenschaftliche Ergebnisaufbereitung in der individuellen Innovationsbilanz,
    für begleitende PR-Arbeit und für die Erstellung eines Firmenporträts für das
    Web zu entrichten. Diese Gebühr staffelt sich nach der jeweiligen Größenklasse
    und beträgt entsprechend 9.900, 10.900 oder 12.400 Euro (jeweils zuzüglich
    Mehrwertsteuer).

    Bis zum 31. Oktober können sich die Unternehmen für die Teilnahme anmelden
    (https://anmeldung.top100.de/) und haben danach noch vier Wochen Zeit (bis Ende
    November), den umfangreichen Fragebogen zu beantworten. Der neue TOP
    100-Jahrgang wird am 1. Februar 2026 öffentlich bekannt gegeben. Christian Wulff
    wird den neuen Top-Innovatoren dann am 26. Juni in Heidelberg im Rahmen des
    Deutschen Mittelstands-Summit zu ihrem Erfolg gratulieren.

    TOP 100: der Wettbewerb

    Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft
    und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen.
    Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr.
    Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für
    Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27
    Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den
    führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der frühere
    Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die
    Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der
    Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den
    Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin "ZEIT für Unternehmer" als
    Kooperationspartner.

    Pressekontakt:

    compamedia GmbH
    Sven Kamerar
    Prokurist / Leiter Unternehmenskommunikation
    T: 07551 94986-33
    mailto:presse@compamedia.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32024/6115611
    OTS: compamedia GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Mit Christian Wulff Start in neue Runde von TOP 100 (FOTO) Der Innovationswettbewerb TOP 100 ist in seine 33. Runde gestartet - mit einem neuen Mentor: Nach 14 Jahren hat der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar den "Staffelstab" an Christian Wulff übergeben. Der ehemalige Bundespräsident und …