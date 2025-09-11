Mit Christian Wulff Start in neue Runde von TOP 100 (FOTO)

Überlingen (ots) - Der Innovationswettbewerb TOP 100 ist in seine 33. Runde

gestartet - mit einem neuen Mentor: Nach 14 Jahren hat der

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar den "Staffelstab" an Christian Wulff

übergeben. Der ehemalige Bundespräsident und niedersächsische Ministerpräsident

wird den erfolgreichen mittelständischen Unternehmen des Jahrgangs 2026 auf dem

nächsten Deutschen Mittelstands-Summit am 26. Juni gratulieren. Doch davor steht

für interessierte Unternehmen erst einmal die Bewerbung an: Bis zum 31. Oktober

dieses Jahres können sich innovative Mittelständler für eine Teilnahme an dem

wissenschaftlichen Auswahlverfahren anmelden und dann bis spätestens Ende

November die Unterlagen einreichen.



"Innovation begeistert mich", sagt der neue Mentor Christian Wulff. "Mich

begeistert auch die Art und Weise, wie mittelständische Unternehmen als

Ideenschmieden arbeiten. Fest verwurzelt in ihren Heimatregionen, übernehmen sie

als Arbeitgeber - über das Wirtschaftliche hinaus - eine elementare soziale

Rolle", ergänzt er auch mit Blick auf sein eigenes Erleben im jahrzehntelangen

Kontakt mit Firmen.





Wulff, der als niedersächsischer Ministerpräsident die heute von 300.000

Jugendlichen besuchte IdeenExpo ins Leben rief, ist nach Ranga Yogeshwar, Lothar

Späth (früherer Ministerpräsident von Baden-Württemberg) und Professor

Hans-Jürgen Warnecke (früherer Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft) der vierte

Mentor in der 33-jährigen Geschichte von TOP 100.



Auf die Bewerber um das TOP 100-Siegel wartet ein umfangreiches

Auswahlverfahren. Geleitet wird es von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der

Wirtschaftsuniversität Wien. Zentral ist für ihn und sein Team dabei die Frage,

ob die erfolgreichen Innovationen der Mittelständler das Resultat eines

fundierten, breit aufgestellten Innovationsmanagements sind - oder ob nur der

bloße Zufall für den Erfolg verantwortlich zeichnet. "Die TOP 100-Systematik

umfasst mehr als 100 Kriterien. Sie erlauben uns eine detaillierte Analyse der

grundsätzlichen Ausrichtung von Unternehmen auf Innovation und der

Innovationserfolge der Teilnehmer", erklärt Professor Franke.



Damit Chancengleichheit unter den Bewerbern herrscht, gibt es drei

Größenklassen, die sich an der Personalstärke orientieren: bis 50 Mitarbeiter,

51 bis 200 Mitarbeiter und mehr als 200 Mitarbeiter. Die Website des Wettbewerbs

gibt unter einen Überblick über die Prüfkriterien

(https://www.top100.de/teilnahme/pruefkriterien/) .



Die Bewerbung um das TOP 100-Siegel ist für die mittelständischen Unternehmen

kostenlos. Werden sie nach der unabhängigen, unentgeltlichen Auswahlentscheidung

in die TOP 100 aufgenommen (30 bis 40 Prozent der Unternehmen scheitern in der

Regel), ist eine Gebühr für die zeitlich und räumlich unbegrenzte Lizenzierung

des TOP 100-Siegels, für die Teilnahme an der Preisverleihung, für die

wissenschaftliche Ergebnisaufbereitung in der individuellen Innovationsbilanz,

für begleitende PR-Arbeit und für die Erstellung eines Firmenporträts für das

Web zu entrichten. Diese Gebühr staffelt sich nach der jeweiligen Größenklasse

und beträgt entsprechend 9.900, 10.900 oder 12.400 Euro (jeweils zuzüglich

Mehrwertsteuer).



Bis zum 31. Oktober können sich die Unternehmen für die Teilnahme anmelden

(https://anmeldung.top100.de/) und haben danach noch vier Wochen Zeit (bis Ende

November), den umfangreichen Fragebogen zu beantworten. Der neue TOP

100-Jahrgang wird am 1. Februar 2026 öffentlich bekannt gegeben. Christian Wulff

wird den neuen Top-Innovatoren dann am 26. Juni in Heidelberg im Rahmen des

Deutschen Mittelstands-Summit zu ihrem Erfolg gratulieren.



TOP 100: der Wettbewerb



Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft

und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen.

Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr.

Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für

Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27

Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den

führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der frühere

Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der

Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den

Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin "ZEIT für Unternehmer" als

Kooperationspartner.



