Einführung von generativer KI (Gen AI) in Unternehmen hat sich in den letzten zwei Jahren verfünffacht (FOTO)
Berlin (ots) -
- Dieses Jahr skalieren 30 Prozent der Unternehmen Gen AI vollständig oder
teilweise. 2023 waren es erst sechs Prozent.
- 60 Prozent der Unternehmen weltweit erwarten, dass KI binnen zwölf Monaten ein
aktives Teammitglied wird oder andere KI-Systeme anleitet .
- Unternehmen haben jedoch Probleme mit Blick auf Kosten, Fortbildungen und beim
Anpassen der Unternehmensstruktur.
Generative KI (Gen AI) kommt im Unternehmensalltag an. Das zeigt die neue Studie
des Capgemini (http://www.capgemini.de) Research Institute mit dem Titel "
Harnessing the value of AI: Unlocking scalable advantage (https://www.capgemini.
com/wp-content/uploads/2025/09/Final-Web-version-Report-Gen-AI-in-Organizations.
pdf) ". Die Einführung von Gen AI Tools und entsprechende Investitionen nehmen
entsprechend stark zu. Der Studie zufolge erwarten fast 60 Prozent der befragten
Unternehmen, dass KI innerhalb der nächsten zwölf Monate als aktives
Teammitglied oder als Aufsicht anderer KI-Systeme eingesetzt wird. Diese Rolle
übernimmt KI aktuell bei 44 Prozent der Unternehmen. Gleichzeitig geben
Unternehmen an, nicht ausreichend auf die Zusammenarbeit zwischen Mensch und
Maschine vorbereitet zu sein. Zwei Drittel der befragten Unternehmen gehen davon
aus, dass sie dafür ihre Teams neu strukturieren müssen - die meisten rechnen
mit einer grundlegenden Veränderung ihrer Organisationsstruktur.
Die jährlich erscheinende Studie - nun in ihrer dritten Ausgabe - zeigt: 30
Prozent der Unternehmen skalieren Gen AI bereits heute vollständig oder
teilweise. 2023 waren es nur sechs Prozent, das entspricht einer Verfünffachung
innerhalb von zwei Jahren. Eine große Mehrheit von 93 Prozent erkundet, testet
oder implementiert Gen AI dieses Jahr. Vorreiter bei der Einführung von Gen AI
sind Branchen wie Telekommunikation, Konsumgüter sowie Luftfahrt und
Verteidigung. Im Fokus bleiben dabei zentrale Geschäftsbereiche wie
Kundenservice, Marketing, Risikomanagement und IT.
"Die Integration Künstlicher Intelligenz in die Wirtschaft erfolgt schneller als
nahezu jede andere Technologie zuvor. Die Unternehmen und der öffentliche Sektor
experimentieren über alle Fachbereiche und Industrien hinweg. Erfolgreiche
Experimente sind jedoch weder der Garant für eine reibungslose Integration oder
wertschöpfende Skalierung noch für einen direkt messbaren Return on Investment",
sagt Daniela Rittmeier, Leiterin des Generative AI Accelerators von Capgemini.
"Die größten Herausforderungen liegen noch immer in dem Zugang und der Qualität
der Daten sowie einer AI-ready Infrastruktur. Um nachvollziehbare,
datengetriebene Entscheidungen zu gewährleisten, ist die Datenbasis in ein
