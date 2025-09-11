Einführung von generativer KI (Gen AI) in Unternehmen hat sich in den letzten zwei Jahren verfünffacht (FOTO)

Berlin (ots) -- Dieses Jahr skalieren 30 Prozent der Unternehmen Gen AI vollständig oderteilweise. 2023 waren es erst sechs Prozent.- 60 Prozent der Unternehmen weltweit erwarten, dass KI binnen zwölf Monaten einaktives Teammitglied wird oder andere KI-Systeme anleitet .- Unternehmen haben jedoch Probleme mit Blick auf Kosten, Fortbildungen und beimAnpassen der Unternehmensstruktur.Generative KI (Gen AI) kommt im Unternehmensalltag an. Das zeigt die neue Studiedes Capgemini (http://www.capgemini.de) Research Institute mit dem Titel "Harnessing the value of AI: Unlocking scalable advantage (https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2025/09/Final-Web-version-Report-Gen-AI-in-Organizations.pdf) ". Die Einführung von Gen AI Tools und entsprechende Investitionen nehmenentsprechend stark zu. Der Studie zufolge erwarten fast 60 Prozent der befragtenUnternehmen, dass KI innerhalb der nächsten zwölf Monate als aktivesTeammitglied oder als Aufsicht anderer KI-Systeme eingesetzt wird. Diese Rolleübernimmt KI aktuell bei 44 Prozent der Unternehmen. Gleichzeitig gebenUnternehmen an, nicht ausreichend auf die Zusammenarbeit zwischen Mensch undMaschine vorbereitet zu sein. Zwei Drittel der befragten Unternehmen gehen davonaus, dass sie dafür ihre Teams neu strukturieren müssen - die meisten rechnenmit einer grundlegenden Veränderung ihrer Organisationsstruktur.Die jährlich erscheinende Studie - nun in ihrer dritten Ausgabe - zeigt: 30Prozent der Unternehmen skalieren Gen AI bereits heute vollständig oderteilweise. 2023 waren es nur sechs Prozent, das entspricht einer Verfünffachunginnerhalb von zwei Jahren. Eine große Mehrheit von 93 Prozent erkundet, testetoder implementiert Gen AI dieses Jahr. Vorreiter bei der Einführung von Gen AIsind Branchen wie Telekommunikation, Konsumgüter sowie Luftfahrt undVerteidigung. Im Fokus bleiben dabei zentrale Geschäftsbereiche wieKundenservice, Marketing, Risikomanagement und IT."Die Integration Künstlicher Intelligenz in die Wirtschaft erfolgt schneller alsnahezu jede andere Technologie zuvor. Die Unternehmen und der öffentliche Sektorexperimentieren über alle Fachbereiche und Industrien hinweg. ErfolgreicheExperimente sind jedoch weder der Garant für eine reibungslose Integration oderwertschöpfende Skalierung noch für einen direkt messbaren Return on Investment",sagt Daniela Rittmeier, Leiterin des Generative AI Accelerators von Capgemini."Die größten Herausforderungen liegen noch immer in dem Zugang und der Qualitätder Daten sowie einer AI-ready Infrastruktur. Um nachvollziehbare,datengetriebene Entscheidungen zu gewährleisten, ist die Datenbasis in ein