Generation Uranium identifiziert 17 Ziele hoher Priorität auf Uranprojekt Yath, Nunavut

Vancouver, BC – 11. September 2025 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. (TSXV: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) (das „Unternehmen“ oder „Generation“) berichtet über die Abgrenzung von 17 Explorationszielen hoher Priorität auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Yath in Nunavut. Identifiziert wurden die neuen Ziele durch umfassende Überprüfung und Integration historischer Explorationsdatenreihen, darunter geophysikalische und geochemische Untersuchungen, Prospektionsarbeiten und Bohrungen durch frühere Betreiber.

Das Projekt Yath liegt strategisch günstig im Uranbezirk Angilak in Nunavut, einem der aktivsten aufstrebenden Explorationsbezirke Kanadas. Generations zusammenhängende Landfläche umfasst wichtige Bereiche des Angilak-Trends, wodurch das Unternehmen direkten Zugang zu ertragreichen Strukturkorridoren, günstigen Lithologien und bewährten Mineraltrends, die in der Vergangenheit hochgradige Uranentdeckungen ergaben, hat.

Wichtige Höhepunkte der Ziele

- VGR Trend – ein 5 Kilometer langer mineralisierter Korridor entlang einer reaktivierten Grundgebirgsverwerfung, die von weit verbreiteter Alteration, Sulfiden und radioaktiven Strukturen, die über mehr als 3 Kilometer nachvollziehbar sind, charakterisiert wird.

- Embryo Creek – historische Stichproben von bis zu 9,81 % U₃O₈ mit assoziiertem Kupfer, Molybdän und Silber, was das solide polymetallische Potenzial unterstreicht.

- Lucky Break – Pechblende und polymetallische Sulfidmineralisierung aus flachen Ausstrichen unter Geschiebemergel rund 11 km von Lac Cinquante.

- Weitere Zonen – darunter Nest, BA-BB, Bog, IM-6, Boulder Lake, Amy’s OC sowie mehrere Satellitziele (siehe Tabelle 1). Jede davon weist entweder erhebliche Radioaktivität (oftmals mehr als 10.000 cps) oder Oberflächenproben, die auf Uran- und polymetallische Mineralisierung hinweisen, auf.

Chris Huggins, CEO von Generation Uranium, sagte: „Das Projekt Yath bietet Zugang zu einem der vielversprechendsten Uranbezirken Kanadas, und die Identifizierung von 17 soliden Zielgebieten auf dem Grundstück des Unternehmens unterstreicht das Potenzial für neue Entdeckungen in einem bewährten Urangürtel.“