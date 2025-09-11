Klarna-Aktie startet stark: Börsenwert steigt auf 19,66 Milliarden US-Dollar!

Die schwedische Finanztechnologie-Firma Klarna feierte am Mittwoch ihr Debüt an der New Yorker Börse . Die Aktien stiegen zum Handelsstart um 30 Prozent auf 52 US-Dollar je Anteil und bewerteten das Unternehmen auf 19,66 Milliarden US-Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 40 US-Dollar je Aktie. Damit endet die jahrelange Wartezeit auf einen Börsengang und signalisiert eine Belebung des US-amerikanischen IPO-Marktes, berichtete Reuters.

Klarna führt eine Reihe von sieben Unternehmen an, die in dieser Woche in New York an die Börse gehen, darunter die Kryptobörse Gemini der Winklevoss-Zwillinge. Nach der Volatilität durch Handelskonflikte zu Jahresbeginn hatten viele Firmen ihre Börsenpläne verschoben. In den USA tritt Klarna gegen Affirm an, das vor allem größere Anschaffungen finanziert und eine Marktkapitalisierung von 27,64 Milliarden US-Dollar aufweist, sowie gegen PayPal mit einer Marktkapitalisierung von 62,71 Milliarden US-Dollar.

IPO übertrifft Erwartungen

Das Unternehmen und Investoren verkauften 34,30 Millionen Aktien zu 40 US-Dollar, über der ursprünglich vermarkteten Spanne von 35 bis 37 US-Dollar. Der Börsengang sei "wirklich eine Chance [...] vor allem für neue Aktionäre, unsere 111 Millionen Verbraucher und andere, sich wirklich an dieser Reise zu beteiligen, um die Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren und die nächste Generation der persönlichen Finanzen zu werden", erklärte Finanzchef Niclas Neglén.

Verkäufer wie Sequoia Capital und Anders Holch Povlsen nahmen 1,17 Milliarden US-Dollar ein. Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna, der sieben Prozent des Unternehmens hält, verkaufte keine Aktien. "15 Milliarden US-Dollar sind keineswegs enttäuschend, da sie über der Preisspanne von Klarna lagen und einen anhaltenden Trend zeigen, dass Emittenten bei ihren anfänglichen Bewertungserwartungen konservativ sind, um die Nachfrage der Anleger zu wecken und sie hoffentlich auf mehr hoffen zu lassen", kommentierte Samuel Kerr von Mergermarket.

Experteneinschätzungen

Börsenexperte Jim Cramer lobte in seiner CNBC-Sendung "Mad Money" das Wachstum, die verbesserten Fundamentaldaten und die Kreditqualität von Klarna. Kritisch merkte er an, dass viele Aktien von bestehenden Anteilseignern verkauft wurden. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass Klarna seine Bewertung steigern kann.

ARK Invest von Cathie Wood stieg am ersten Handelstag ein und kaufte über den ARK Fintech Innovation ETF 200.000 Aktien im Wert von 8,00 Millionen US-Dollar.

Ausblick

Nach dem starken Handelsstart korrigierte die Aktie leicht und notierte am Mittwochabend an der NYSE bei 45,82 US-Dollar. Analysten werten den Börsengang dennoch als Signal für andere Fintechs, die ebenfalls einen IPO planen.

Die Reaktionen auf den Börsengang von Klarna fallen gemischt aus. Ob der Optimismus der Experten gerechtfertigt bleibt oder der erste Rücksetzer des Aktien-Kurses bereits Vorsicht signalisiert, bleibt abzuwarten.

Vorsicht vor Betrug: Die BaFin warnt vor unseriösen Angeboten im Zusammenhang mit Klarna-Aktien. Investieren Sie ausschließlich über regulierte Handelsplätze und seriöse Broker.

