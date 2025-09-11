Wenn Führung ausfällt, zählt Erfahrung und Haltung (FOTO)
Bensheim (ots) - Interim Manager übernehmen dann, wenn Führung durch Ausfall der
Geschäftsführung, plötzliche Kündigungen oder eskalierende Krisen nicht mehr
funktioniert. Doch wie entsteht ein solches Mandat überhaupt? Und was macht
einen guten Interim Manager aus?
Gerade im deutschen Mittelstand, wo persönliche Bindung, langjährige Mitarbeit
und gewachsene Strukturen die Regel sind, schlagen Umbrüche besonders tief ein.
Verändert sich die Führungsebene, drohen zentrale Entscheidungen zu versanden,
oder Projekte ins Leere zu laufen. Spätestens dann braucht es jemanden, der
nicht nur Prozesse versteht, sondern auch Menschen führen kann. Wie Interim
Manager da Abhilfe schaffen, erfahren Sie hier.
Einstieg im Ausnahmezustand: Fälle aus der Praxis
Interim Manager kommen dann ins Spiel, wenn Unternehmen kurzfristig keine
tragfähige Lösung mehr sehen. Das kann etwa der Fall sein, wenn eine geplante
Übernahme scheitert und das Unternehmen gezwungen ist, die strategische Richtung
abrupt zu ändern. So war es in einem konkreten Fall: Anstatt wie ursprünglich
vorgesehen ein bestehendes Produkt zuzukaufen, entwickelte das Unternehmen
kurzerhand selbst eine innovative Lösung - hochmodern, exakt auf die Zielkosten
ausgerichtet und in Rekordzeit zur Marktreife gebracht.
In einem anderen Fall war die Lage noch dramatischer: Ein kleiner Betrieb stand
unmittelbar vor dem Ende. Der Großteil der Mitarbeitenden war bereits von einem
Mitbewerber abgeworben worden, vertrauliche interne Informationen waren in
fremde Hände geraten - gezielt genutzt zur aggressiven Marktübernahme. In dieser
akuten Krise wurde ein Interim Manager engagiert, der mit klarer Linie,
Besonnenheit und konsequenter Führungsarbeit die Kontrolle zurückerlangte und
das Unternehmen wieder auf stabile Beine stellte.
Was in solchen Situationen zählt, ist mehr als Fachwissen: Es braucht die
Fähigkeit, sich schnell zu orientieren, Vertrauen aufzubauen und Führungslücken
gezielt zu schließen. In vielen von solchen Fällen übernehmen Interim Manager
gleich mehrere Rollen, nämlich als Krisenstabilisierer, Projektlenker und
Brückenbauer zwischen Geschäftsführung und Teams. Es geht dabei nicht nur darum,
eine fehlende Führungskraft zu vertreten - es geht um Haltung, Präsenz und
Klarheit.
Krise ist nicht gleich Chaos
Diese Eigenschaften sind in kritischen Momenten von großer Bedeutung. Denn
selbst in scheinbar ausweglosen Situationen lässt sich Stabilität zurückgewinnen
- vorausgesetzt, jemand übernimmt konsequent Verantwortung. Gute Interim Manager
verstehen sich nicht als Feuerwehrleute für den schnellen Effekt, sondern als
