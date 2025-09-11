Wenn Führung ausfällt, zählt Erfahrung und Haltung (FOTO)

Bensheim (ots) - Interim Manager übernehmen dann, wenn Führung durch Ausfall der

Geschäftsführung, plötzliche Kündigungen oder eskalierende Krisen nicht mehr

funktioniert. Doch wie entsteht ein solches Mandat überhaupt? Und was macht

einen guten Interim Manager aus?



Gerade im deutschen Mittelstand, wo persönliche Bindung, langjährige Mitarbeit

und gewachsene Strukturen die Regel sind, schlagen Umbrüche besonders tief ein.

Verändert sich die Führungsebene, drohen zentrale Entscheidungen zu versanden,

oder Projekte ins Leere zu laufen. Spätestens dann braucht es jemanden, der

nicht nur Prozesse versteht, sondern auch Menschen führen kann. Wie Interim

Manager da Abhilfe schaffen, erfahren Sie hier.





Einstieg im Ausnahmezustand: Fälle aus der PraxisInterim Manager kommen dann ins Spiel, wenn Unternehmen kurzfristig keinetragfähige Lösung mehr sehen. Das kann etwa der Fall sein, wenn eine geplanteÜbernahme scheitert und das Unternehmen gezwungen ist, die strategische Richtungabrupt zu ändern. So war es in einem konkreten Fall: Anstatt wie ursprünglichvorgesehen ein bestehendes Produkt zuzukaufen, entwickelte das Unternehmenkurzerhand selbst eine innovative Lösung - hochmodern, exakt auf die Zielkostenausgerichtet und in Rekordzeit zur Marktreife gebracht.In einem anderen Fall war die Lage noch dramatischer: Ein kleiner Betrieb standunmittelbar vor dem Ende. Der Großteil der Mitarbeitenden war bereits von einemMitbewerber abgeworben worden, vertrauliche interne Informationen waren infremde Hände geraten - gezielt genutzt zur aggressiven Marktübernahme. In dieserakuten Krise wurde ein Interim Manager engagiert, der mit klarer Linie,Besonnenheit und konsequenter Führungsarbeit die Kontrolle zurückerlangte unddas Unternehmen wieder auf stabile Beine stellte.Was in solchen Situationen zählt, ist mehr als Fachwissen: Es braucht dieFähigkeit, sich schnell zu orientieren, Vertrauen aufzubauen und Führungslückengezielt zu schließen. In vielen von solchen Fällen übernehmen Interim Managergleich mehrere Rollen, nämlich als Krisenstabilisierer, Projektlenker undBrückenbauer zwischen Geschäftsführung und Teams. Es geht dabei nicht nur darum,eine fehlende Führungskraft zu vertreten - es geht um Haltung, Präsenz undKlarheit.Krise ist nicht gleich ChaosDiese Eigenschaften sind in kritischen Momenten von großer Bedeutung. Dennselbst in scheinbar ausweglosen Situationen lässt sich Stabilität zurückgewinnen- vorausgesetzt, jemand übernimmt konsequent Verantwortung. Gute Interim Managerverstehen sich nicht als Feuerwehrleute für den schnellen Effekt, sondern als