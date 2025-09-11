    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    Adobe Aktie steigt - 11.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher um +1,85 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.

    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

    Adobe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,85 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Adobe Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,28 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um +0,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adobe -29,64 % verloren.

    Adobe Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,92 %
    1 Monat +2,17 %
    3 Monate -17,28 %
    1 Jahr -41,49 %

    Informationen zur Adobe Aktie

    Es gibt 424 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,21 Mrd. wert.

    Alle Analysten-Augen auf: Adobe, Fraport, Ryanair, ABN Amro und EU Zinsentscheid


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Adobe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adobe

    +1,72 %
    +0,92 %
    +2,17 %
    -17,28 %
    -41,49 %
    -22,81 %
    -26,15 %
    +331,61 %
    +6.305,72 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981



