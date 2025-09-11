Adobe Aktie steigt - 11.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,85 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Adobe Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,28 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um +0,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adobe -29,64 % verloren.

Adobe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,92 % 1 Monat +2,17 % 3 Monate -17,28 % 1 Jahr -41,49 %

Informationen zur Adobe Aktie

Es gibt 424 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,21 Mrd. wert.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.