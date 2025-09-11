Oracle Aktie gewinnt an Wert - 11.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von +2,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Oracle investiert war, konnte einen Gewinn von +82,66 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +47,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle +76,44 % gewonnen.

Zeitraum Performance 1 Woche +47,99 % 1 Monat +32,19 % 3 Monate +82,66 % 1 Jahr +101,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Oracle Aktie, die durch starke Auftragsvolumina und Partnerschaften im KI- und Cloud-Bereich an Wert gewinnt. Nachbörslich stieg die Aktie um 25%, mit einer jährlichen Steigerung von 100%. Bedenken bestehen hinsichtlich der langfristigen Rentabilität und der Margen, während Analysten optimistische Wachstumsprognosen für die Cloud-Sparte äußern. Trotz stagnierender Gewinne von 2,9 Milliarden Dollar bleibt die Marktreaktion positiv.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 804,17 Mrd. wert.

Der US-Softwareriese hat Quartalsergebnisse vorgelegt, dabei haben einige Zahlen Investoren geradezu euphorisiert.

Broadcom profitiert massiv vom Oracle-Boom und rückt dank seiner spezialisierten Chips und starken Software zum heimlichen Star des Inferenz-Marktes auf.

Oracle steigt nach einer Kursexplosion über 36 Prozent auf Platz zehn im S&P 500 auf, getrieben von rekordhohen KI-Vertragsverpflichtungen.

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.