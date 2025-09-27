Bald ein epischer Vierkampf? Musks Thron in Gefahr!

Während Mark Zuckerberg mit Facebook 2012 an die Börse ging und mit einem geschätzten Vermögen von etwa 19 Milliarden US-Dollar zu diesem Zeitpunkt einer der jüngsten Selfmade-Milliardäre wurde, war Jeff Bezos im Jahr 2012 schon 18 Jahre lang CEO bei Amazon . Auch Bezos' Vermögen wurde zu diesem Zeitpunkt auf 19 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Oracle-Chef Larry Ellison hat kürzlich Elon Musk für einige Stunden vom Thron des reichsten Menschen der Welt verdrängt. Dieses Szenario könnte sich in Zukunft wiederholen. Doch zwei weitere US-Schwergewichte könnten sich dabei sehr bald einmischen und den Zweikampf zu einem Vierkampf machen: Die Rede ist von Mark Zuckerberg und Jeff Bezos. So hat sich das Vermögen der beiden Milliardäre in den letzten Jahren entwickelt:

Drei Jahre später stieg durch das Wachstum von Facebook das Vermögen von Zuckerberg auf 33 Milliarden US-Dollar an. Im Vergleich dazu hatte Bezos mit 34,8 Milliarden US-Dollar die Nase knapp vorne. Bis zum Ende des Jahres 2015 wuchs Bezos' Vermögen auf 50,3 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von über 44 Prozent entsprach. Die steigende Aktienbewertung von Amazon und die zunehmende Bedeutung des Cloud-Geschäfts (Amazon Web Services) waren mitausschlaggebend für den Anstieg.

2018 erreichte Zuckerbergs Vermögen dann die 75 Milliarden US-Dollar-Marke. Die Instagram- und WhatsApp-Übernahme aus den vorherigen Jahren verstärkte Facebooks Marktstellung erheblich und war einer der Hauptfaktoren für Zuckerbergs massiven Zuwacs. Im gleichen Atemzug schaffte Bezos für sich historisches und heimste mit einem Vermögen von 150 Milliarden US-Dollar zum ersten Mal den Titel "reichster Mensch der Welt" ein. Das Wachstum von Amazon und die Expansion in neue Geschäftsbereiche halfen ihm dabei enorm.

Damit war Bezos zu diesem Zeitpunkt, vor sieben Jahren, doppelt so reich wie Zuckerberg. Sieben Jahre später, 2025, ist Zuckerberg mit einem Vermögen von 270 Milliarden US-Dollar wieder an ihm vorbeigezogen. Auch Elon Musk und Larry Ellison, die sich in den letzten Wochen ein echtes Duell am Platz 1 lieferten, sind seit jeher auf den vordersten Plätzen.

Zuckerbergs aktueller Vermögensanstieg ist hauptsächlich auf den Anstieg der Meta-Aktienkurse zurückzuführen, die von Investoren aufgrund des Fokus auf künstliche Intelligenz positiv bewertet wurden. Bezos verkaufte in diesem Jahr 6,6 Millionen Amazon-Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, was Teil eines vorab festgelegten Verkaufsplans war. Er behält auch weiterhin über 8 Prozent der Amazon-Aktien, was damit einen erheblichen Anteil seines Vermögens ausmacht. Da die Marktkapitalisierung von Amazon bei etwas 1,45 Billionen US-Dollar liegt, beträgt der Wert von Bezos' Anteil an Amazon-Aktien 116 Milliarden US-Dollar.

Zuckerbergs Vermögensentwicklung wird voraussichtlich weiterhin eng mit der Performance von Meta und dessen Fokus auf KI verbunden sein. Sollte Meta seine KI-Investitionen erfolgreich umsetzen, könnte Zuckerbergs Vermögen weiter steigen. Allerdings könnten regulatorische Herausforderungen und Marktschwankungen Risiken darstellen. Bezos' Vermögen könnte durch die Entwicklung seines US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin und der Performance von Amazon beeinflusst werden. Die zunehmende Bedeutung von KI und Cloud-Diensten könnte Amazon zugutekommen, während politische und wirtschaftliche Unsicherheiten potenzielle Risiken darstellen. Im Kampf um den Thron des reichsten Menschen der Welt werden die beiden Alphatiere ganz sicher in Zukunft ein Wörtchen mitreden wollen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion