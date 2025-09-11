Feierliche Eröffnung des Fermentationszentrums auf Fort Kniepass

--------------------------------------------------------------

Salzburg/Unken (ots) - Mikrobenkulturen, Tradition und Geschmack im Mittelpunkt



Das Fermentationszentrum am Fort Kniepass wurde feierlich eröffnet. Zahlreiche

Fermentationsbegeisterte - sogenannte Fermentista - reisten aus

Niederösterreich, Oberösterreich, Bayern, dem Oberpinzgau und Rauris an, um ihre

fermentierten Köstlichkeiten zu präsentieren, sich auszutauschen und gemeinsam

die Eröffnung dieses einzigartigen Zentrums zu feiern.



Das Fort wurde buchstäblich belebt: mit Begeisterung, Wissen, neuen

Geschmackserlebnissen und der Kraft der Mikroben. Verkostet wurde eine Vielfalt

an fermentierten Lebensmitteln - darunter Wasserkefir, Milchkefirgetränke,

Zitronen-Auberginen, verschiedene Kimchi-Varianten, fermentierte grüne

Kornelkirschen, Sauerteigbrote und -kuchen, handgemachte Essige, Miso-Pasten,

Sojasaucen und vieles mehr. Jeder Tisch, jedes Glas und jede Flasche erzählten

eine eigene Geschichte - von bäuerlichen Wurzeln bis zur modernen Ernährung.



Fermentieren lernen und lebendige Produkte kaufen



Mit der Eröffnung des Fermentationszentrums auf Fort Kniepass wurde ein

zentraler Ort geschaffen, an dem nicht nur verkostet, sondern auch selbst

fermentiert werden kann . Ab sofort bietet das Zentrum regelmäßig Workshops,

Verkostungen und Fachseminare an - vom Einsteiger:innenkurs bis zum vertiefenden

Spezialthema. Wer also lernen möchte, wie man eigene Fermente herstellt , erhält

hier fundiertes Wissen aus erster Hand.



Zudem können Besucher:innen hochwertige, hausgemachte Fermente direkt vor Ort

erwerben - darunter Scobys für Kombucha , Wasserkefir-Kulturen , Starterkulturen

für Sauerteig , sowie fertige Produkte wie Oxymele, fermentierte Gemüse,

Kräuteressige oder Kombucha aus regionalen Zutaten.



"Ziel ist es, ein Bewusstsein für gesunde, nachhaltige Ernährung zu schaffen und

die Menschen zu befähigen, wieder selbst zu fermentieren - zuhause, mit

einfachen Mitteln, aber fundiertem Wissen", betont Ernährungswissenschafterin

und Fermentationsexpertin Karin Buchart , die das Zentrum gemeinsam mit den

Gastgebern Eva Schevers und Thomas Hollaus aufgebaut hat.



Fermentation: vom traditionellen Handwerk zur zeitgemäßen Ernährung



Die Gastgeber Eva Schevers und Thomas Hollaus setzen in ihrem gastronomischen

Konzept gezielt auf fermentierte Lebensmittel. "Das sind lebendige Produkte, die

nicht nur unsere Gesundheit fördern, sondern auch eine Brücke schlagen zwischen

bäuerlicher Tradition und zeitgemäßer Esskultur", erklärt Hollaus. "Bei uns

erlebt der Gast den ursprünglichen Geschmack dieser jahrhundertealten Technik -

neu interpretiert und zeitgemäß serviert."



In enger Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschafterin und

Fermentationsexpertin Karin Buchart haben sich die beiden auf die Suche nach

"lebendigen Lebensmitteln" gemacht und diese rund um das Fort Kniepass auch

gefunden. Bereits im Frühjahr wurden erste Projekte umgesetzt: etwa ein

hausgemachter Apfelessig, der in Glasballons reifte und nun in

Drahtbügel-Flaschen bereitsteht. Verfeinert mit Kräutern, Gewürzen und Früchten

entstehen daraus belebende Oxymele - fermentierte Kräuterauszüge mit positiven

Effekten auf Verdauung und Kreislauf, die sich auch hervorragend als natürliches

Elektrolytgetränk eignen.



Ein weiteres Highlight ist der aromatisch-feinherbe Kombucha aus Schwarztee -

gebraut mit Salzburger Aroniabeeren vom Zehnerhof. "Die Vielfalt an regionalen

Zutaten, gepaart mit dem fermentativen Wissen, eröffnet völlig neue kulinarische

Möglichkeiten", so Buchart.



Neue Slow Food Community: Fermentista im Alpenraum



Im Rahmen der Eröffnung wurde die neue Slow Food Community "Fermentista im

Alpenraum" ins Leben gerufen. Sie lädt alle Interessierten - vom Laien bis zum

Profi - zum Mitmachen ein. Bei gemeinschaftlichen Fermentationstagen, offenen

Verkostungen und Workshops entsteht ein lebendiges Netzwerk für alle, die Freude

daran haben, Lebensmittel zu beleben und die Welt der Mikroorganismen

mitzugestalten.



Mehr Informationen sowie Termine für Workshops und Verkauf unter:



Workshop Fermente Online anmelden

(https://www.fort-kniepass.at/de/angebote-programme/veranstaltungen)



