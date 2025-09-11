Feierliche Eröffnung des Fermentationszentrums auf Fort Kniepass
Salzburg/Unken (ots) - Mikrobenkulturen, Tradition und Geschmack im Mittelpunkt
Das Fermentationszentrum am Fort Kniepass wurde feierlich eröffnet. Zahlreiche
Fermentationsbegeisterte - sogenannte Fermentista - reisten aus
Niederösterreich, Oberösterreich, Bayern, dem Oberpinzgau und Rauris an, um ihre
fermentierten Köstlichkeiten zu präsentieren, sich auszutauschen und gemeinsam
die Eröffnung dieses einzigartigen Zentrums zu feiern.
Das Fort wurde buchstäblich belebt: mit Begeisterung, Wissen, neuen
Geschmackserlebnissen und der Kraft der Mikroben. Verkostet wurde eine Vielfalt
an fermentierten Lebensmitteln - darunter Wasserkefir, Milchkefirgetränke,
Zitronen-Auberginen, verschiedene Kimchi-Varianten, fermentierte grüne
Kornelkirschen, Sauerteigbrote und -kuchen, handgemachte Essige, Miso-Pasten,
Sojasaucen und vieles mehr. Jeder Tisch, jedes Glas und jede Flasche erzählten
eine eigene Geschichte - von bäuerlichen Wurzeln bis zur modernen Ernährung.
Fermentieren lernen und lebendige Produkte kaufen
Mit der Eröffnung des Fermentationszentrums auf Fort Kniepass wurde ein
zentraler Ort geschaffen, an dem nicht nur verkostet, sondern auch selbst
fermentiert werden kann . Ab sofort bietet das Zentrum regelmäßig Workshops,
Verkostungen und Fachseminare an - vom Einsteiger:innenkurs bis zum vertiefenden
Spezialthema. Wer also lernen möchte, wie man eigene Fermente herstellt , erhält
hier fundiertes Wissen aus erster Hand.
Zudem können Besucher:innen hochwertige, hausgemachte Fermente direkt vor Ort
erwerben - darunter Scobys für Kombucha , Wasserkefir-Kulturen , Starterkulturen
für Sauerteig , sowie fertige Produkte wie Oxymele, fermentierte Gemüse,
Kräuteressige oder Kombucha aus regionalen Zutaten.
"Ziel ist es, ein Bewusstsein für gesunde, nachhaltige Ernährung zu schaffen und
die Menschen zu befähigen, wieder selbst zu fermentieren - zuhause, mit
einfachen Mitteln, aber fundiertem Wissen", betont Ernährungswissenschafterin
und Fermentationsexpertin Karin Buchart , die das Zentrum gemeinsam mit den
Gastgebern Eva Schevers und Thomas Hollaus aufgebaut hat.
Fermentation: vom traditionellen Handwerk zur zeitgemäßen Ernährung
Die Gastgeber Eva Schevers und Thomas Hollaus setzen in ihrem gastronomischen
Konzept gezielt auf fermentierte Lebensmittel. "Das sind lebendige Produkte, die
nicht nur unsere Gesundheit fördern, sondern auch eine Brücke schlagen zwischen
bäuerlicher Tradition und zeitgemäßer Esskultur", erklärt Hollaus. "Bei uns
erlebt der Gast den ursprünglichen Geschmack dieser jahrhundertealten Technik -
neu interpretiert und zeitgemäß serviert."
In enger Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschafterin und
Fermentationsexpertin Karin Buchart haben sich die beiden auf die Suche nach
"lebendigen Lebensmitteln" gemacht und diese rund um das Fort Kniepass auch
gefunden. Bereits im Frühjahr wurden erste Projekte umgesetzt: etwa ein
hausgemachter Apfelessig, der in Glasballons reifte und nun in
Drahtbügel-Flaschen bereitsteht. Verfeinert mit Kräutern, Gewürzen und Früchten
entstehen daraus belebende Oxymele - fermentierte Kräuterauszüge mit positiven
Effekten auf Verdauung und Kreislauf, die sich auch hervorragend als natürliches
Elektrolytgetränk eignen.
Ein weiteres Highlight ist der aromatisch-feinherbe Kombucha aus Schwarztee -
gebraut mit Salzburger Aroniabeeren vom Zehnerhof. "Die Vielfalt an regionalen
Zutaten, gepaart mit dem fermentativen Wissen, eröffnet völlig neue kulinarische
Möglichkeiten", so Buchart.
Neue Slow Food Community: Fermentista im Alpenraum
Im Rahmen der Eröffnung wurde die neue Slow Food Community "Fermentista im
Alpenraum" ins Leben gerufen. Sie lädt alle Interessierten - vom Laien bis zum
Profi - zum Mitmachen ein. Bei gemeinschaftlichen Fermentationstagen, offenen
Verkostungen und Workshops entsteht ein lebendiges Netzwerk für alle, die Freude
daran haben, Lebensmittel zu beleben und die Welt der Mikroorganismen
mitzugestalten.
Mehr Informationen sowie Termine für Workshops und Verkauf unter:
?? https://www.fort-kniepass.at
