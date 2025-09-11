    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Feierliche Eröffnung des Fermentationszentrums auf Fort Kniepass

    Workshop Fermente Online anmelden
    https://www.fort-kniepass.at/de/angebote-programme/veranstaltungen
    Salzburg/Unken (ots) - Mikrobenkulturen, Tradition und Geschmack im Mittelpunkt

    Das Fermentationszentrum am Fort Kniepass wurde feierlich eröffnet. Zahlreiche
    Fermentationsbegeisterte - sogenannte Fermentista - reisten aus
    Niederösterreich, Oberösterreich, Bayern, dem Oberpinzgau und Rauris an, um ihre
    fermentierten Köstlichkeiten zu präsentieren, sich auszutauschen und gemeinsam
    die Eröffnung dieses einzigartigen Zentrums zu feiern.

    Das Fort wurde buchstäblich belebt: mit Begeisterung, Wissen, neuen
    Geschmackserlebnissen und der Kraft der Mikroben. Verkostet wurde eine Vielfalt
    an fermentierten Lebensmitteln - darunter Wasserkefir, Milchkefirgetränke,
    Zitronen-Auberginen, verschiedene Kimchi-Varianten, fermentierte grüne
    Kornelkirschen, Sauerteigbrote und -kuchen, handgemachte Essige, Miso-Pasten,
    Sojasaucen und vieles mehr. Jeder Tisch, jedes Glas und jede Flasche erzählten
    eine eigene Geschichte - von bäuerlichen Wurzeln bis zur modernen Ernährung.

    Fermentieren lernen und lebendige Produkte kaufen

    Mit der Eröffnung des Fermentationszentrums auf Fort Kniepass wurde ein
    zentraler Ort geschaffen, an dem nicht nur verkostet, sondern auch selbst
    fermentiert werden kann . Ab sofort bietet das Zentrum regelmäßig Workshops,
    Verkostungen und Fachseminare an - vom Einsteiger:innenkurs bis zum vertiefenden
    Spezialthema. Wer also lernen möchte, wie man eigene Fermente herstellt , erhält
    hier fundiertes Wissen aus erster Hand.

    Zudem können Besucher:innen hochwertige, hausgemachte Fermente direkt vor Ort
    erwerben - darunter Scobys für Kombucha , Wasserkefir-Kulturen , Starterkulturen
    für Sauerteig , sowie fertige Produkte wie Oxymele, fermentierte Gemüse,
    Kräuteressige oder Kombucha aus regionalen Zutaten.

    "Ziel ist es, ein Bewusstsein für gesunde, nachhaltige Ernährung zu schaffen und
    die Menschen zu befähigen, wieder selbst zu fermentieren - zuhause, mit
    einfachen Mitteln, aber fundiertem Wissen", betont Ernährungswissenschafterin
    und Fermentationsexpertin Karin Buchart , die das Zentrum gemeinsam mit den
    Gastgebern Eva Schevers und Thomas Hollaus aufgebaut hat.

    Fermentation: vom traditionellen Handwerk zur zeitgemäßen Ernährung

    Die Gastgeber Eva Schevers und Thomas Hollaus setzen in ihrem gastronomischen
    Konzept gezielt auf fermentierte Lebensmittel. "Das sind lebendige Produkte, die
    nicht nur unsere Gesundheit fördern, sondern auch eine Brücke schlagen zwischen
    bäuerlicher Tradition und zeitgemäßer Esskultur", erklärt Hollaus. "Bei uns
    erlebt der Gast den ursprünglichen Geschmack dieser jahrhundertealten Technik -
    neu interpretiert und zeitgemäß serviert."

    In enger Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschafterin und
    Fermentationsexpertin Karin Buchart haben sich die beiden auf die Suche nach
    "lebendigen Lebensmitteln" gemacht und diese rund um das Fort Kniepass auch
    gefunden. Bereits im Frühjahr wurden erste Projekte umgesetzt: etwa ein
    hausgemachter Apfelessig, der in Glasballons reifte und nun in
    Drahtbügel-Flaschen bereitsteht. Verfeinert mit Kräutern, Gewürzen und Früchten
    entstehen daraus belebende Oxymele - fermentierte Kräuterauszüge mit positiven
    Effekten auf Verdauung und Kreislauf, die sich auch hervorragend als natürliches
    Elektrolytgetränk eignen.

    Ein weiteres Highlight ist der aromatisch-feinherbe Kombucha aus Schwarztee -
    gebraut mit Salzburger Aroniabeeren vom Zehnerhof. "Die Vielfalt an regionalen
    Zutaten, gepaart mit dem fermentativen Wissen, eröffnet völlig neue kulinarische
    Möglichkeiten", so Buchart.

    Neue Slow Food Community: Fermentista im Alpenraum

    Im Rahmen der Eröffnung wurde die neue Slow Food Community "Fermentista im
    Alpenraum" ins Leben gerufen. Sie lädt alle Interessierten - vom Laien bis zum
    Profi - zum Mitmachen ein. Bei gemeinschaftlichen Fermentationstagen, offenen
    Verkostungen und Workshops entsteht ein lebendiges Netzwerk für alle, die Freude
    daran haben, Lebensmittel zu beleben und die Welt der Mikroorganismen
    mitzugestalten.

    Mehr Informationen sowie Termine für Workshops und Verkauf unter:

    ?? https://www.fort-kniepass.at

    Workshop Fermente Online anmelden
    (https://www.fort-kniepass.at/de/angebote-programme/veranstaltungen)

    Pressekontakt:

    Salzburger Burgen und Schlösser
    Birgit Meixner
    Telefon: +43662846181

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179852/6115633
    OTS: Salzburger Burgen und Schlösser




