    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraftKings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu DraftKings Registered (A)

    Krasser Boom

    797 Aufrufe 797 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliardenmarkt: Sportwetten-Aktien vor dem nächsten Pick

    Sportwettenanbieter sind in den USA momentan im Hype. Das ist saisonal bedingt, hat aber auch noch tiefere Gründe.

    Für Sie zusammengefasst
    Krasser Boom - Milliardenmarkt: Sportwetten-Aktien vor dem nächsten Pick
    Foto: Ute Grabowsky - U. Grabowsky/photothek.net

    Boom! NFL-Saison 2025/26, und die Scheine fliegen: Die American Gaming Association sieht ein Potenzial von 30 Milliarden US-Dollar für den Markt– das ist ein saftiger Sprung um 8,5 Prozent gegenüber letztem Jahr. Preseason, Futures, Playoffs, Super Bowl LX im Februar 2026 – alles Teil des gigantischen Geldsturms.

    Nicolas Ebert (links) spricht mit Krischan Orth über Sportwetten-Anbietern an der Börse

    38 Staaten, plus D.C. und Puerto Rico sind am Start. Missouri kommt am 1. Dezember dazu – die Party geht weiter.

    An der Spitze Flutter mit FanDuel und DraftKings – die Big Player im Sportweettmarkt, die den Markt antreiben. 

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Investoren haben die Aktien von DraftKings und Flutter 2025 kräftig nach oben getrieben. Flutter legte seit Jahresbeginn fast 20 Prozent zu, DraftKings gewann rund 30 Prozent. 

    Aber es ist noch Potenzial am Markt, wetten, dass? In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Nicolas Ebert über den Boom von DraftKings & Flutter Entertainment, verrückte Prognosemärkte (von Nobelpreisen bis Trump) und das gigantische Wachstum der Sportindustrie. 

    Hört direkt rein – unser Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krasser Boom Milliardenmarkt: Sportwetten-Aktien vor dem nächsten Pick Sportwettenanbieter sind in den USA momentan im Hype. Das ist saisonal bedingt, hat aber auch noch tiefere Gründe.