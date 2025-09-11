Krasser Boom
Milliardenmarkt: Sportwetten-Aktien vor dem nächsten Pick
Sportwettenanbieter sind in den USA momentan im Hype. Das ist saisonal bedingt, hat aber auch noch tiefere Gründe.
- Sportwetten in den USA boomen dank NFL-Saison.
- Marktpotential von 30 Milliarden US-Dollar erwartet.
- Flutter und DraftKings dominieren den Wettmarkt.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Boom! NFL-Saison 2025/26, und die Scheine fliegen: Die American Gaming Association sieht ein Potenzial von 30 Milliarden US-Dollar für den Markt– das ist ein saftiger Sprung um 8,5 Prozent gegenüber letztem Jahr. Preseason, Futures, Playoffs, Super Bowl LX im Februar 2026 – alles Teil des gigantischen Geldsturms.
Nicolas Ebert (links) spricht mit Krischan Orth über Sportwetten-Anbietern an der Börse
Nicolas Ebert (links) spricht mit Krischan Orth über Sportwetten-Anbietern an der Börse
An der Spitze Flutter mit FanDuel und DraftKings – die Big Player im Sportweettmarkt, die den Markt antreiben.
Investoren haben die Aktien von DraftKings und Flutter 2025 kräftig nach oben getrieben. Flutter legte seit Jahresbeginn fast 20 Prozent zu, DraftKings gewann rund 30 Prozent.
Aber es ist noch Potenzial am Markt, wetten, dass? In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Nicolas Ebert über den Boom von DraftKings & Flutter Entertainment, verrückte Prognosemärkte (von Nobelpreisen bis Trump) und das gigantische Wachstum der Sportindustrie.
Hört direkt rein – unser Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion