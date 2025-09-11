Börsen Update
Börsen Update Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.680,66 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.
Top-Werte: Bayer +3,23 %, Heidelberg Materials +2,79 %, Airbus +2,43 %
Flop-Werte: SAP -1,37 %, Mercedes-Benz Group -1,37 %, Sartorius Vz. -1,23 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:59) bei 30.143,90 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,81 %, HelloFresh +2,66 %, Fraport +2,27 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,44 %, Nordex -3,85 %, Aurubis -2,14 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.589,45 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,81 %, Kontron +1,42 %, United Internet +0,89 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,44 %, Nordex -3,85 %, CANCOM SE -3,17 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.381,94 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.
Top-Werte: Bayer +3,23 %, Airbus +2,43 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,51 %
Flop-Werte: SAP -1,37 %, Mercedes-Benz Group -1,37 %, TotalEnergies -0,77 %
Der ATX bewegt sich bei 4.654,44 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +2,88 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,76 %, DO & CO +2,31 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -1,29 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,57 %, Wienerberger -0,17 %
Der SMI steht aktuell (13:59:59) bei 12.274,85 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Holcim +2,27 %, Novartis +0,89 %, Swiss Re +0,87 %
Flop-Werte: Nestle -0,18 %, Givaudan -0,18 %, Logitech International -0,10 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.823,87 PKT und steigt um +0,95 %.
Top-Werte: Societe Generale +3,04 %, Airbus +2,43 %, Kering +2,39 %
Flop-Werte: TotalEnergies -0,77 %, L'Oreal -0,34 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,20 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.630,01 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Skanska (B) +1,10 %, Telia Company +0,97 %, Getinge (B) +0,79 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,87 %, Volvo Registered (B) -0,60 %, Assa Abloy Registered (B) -0,48 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.040,00 PKT und steigt um +2,44 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,56 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,22 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,89 %
Flop-Werte: Jumbo -1,07 %, Viohalco -0,91 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.