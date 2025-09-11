Börsen Update Europa - 11.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:59) bei 30.143,90 PKT und fällt um -0,03 %. Top-Werte: HENSOLDT +2,81 %, HelloFresh +2,66 %, Fraport +2,27 % Flop-Werte: Nemetschek -4,44 %, Nordex -3,85 %, Aurubis -2,14 %

Der DAX steht bei 23.680,66 PKT und gewinnt bisher +0,31 %. Top-Werte: Bayer +3,23 %, Heidelberg Materials +2,79 %, Airbus +2,43 % Flop-Werte: SAP -1,37 %, Mercedes-Benz Group -1,37 %, Sartorius Vz. -1,23 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.589,45 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,81 %, Kontron +1,42 %, United Internet +0,89 %

Flop-Werte: Nemetschek -4,44 %, Nordex -3,85 %, CANCOM SE -3,17 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.381,94 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.

Top-Werte: Bayer +3,23 %, Airbus +2,43 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,51 %

Flop-Werte: SAP -1,37 %, Mercedes-Benz Group -1,37 %, TotalEnergies -0,77 %

Der ATX bewegt sich bei 4.654,44 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +2,88 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,76 %, DO & CO +2,31 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -1,29 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,57 %, Wienerberger -0,17 %

Der SMI steht aktuell (13:59:59) bei 12.274,85 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Holcim +2,27 %, Novartis +0,89 %, Swiss Re +0,87 %

Flop-Werte: Nestle -0,18 %, Givaudan -0,18 %, Logitech International -0,10 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.823,87 PKT und steigt um +0,95 %.

Top-Werte: Societe Generale +3,04 %, Airbus +2,43 %, Kering +2,39 %

Flop-Werte: TotalEnergies -0,77 %, L'Oreal -0,34 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,20 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.630,01 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Skanska (B) +1,10 %, Telia Company +0,97 %, Getinge (B) +0,79 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,87 %, Volvo Registered (B) -0,60 %, Assa Abloy Registered (B) -0,48 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.040,00 PKT und steigt um +2,44 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,56 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,22 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,89 %

Flop-Werte: Jumbo -1,07 %, Viohalco -0,91 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,14 %