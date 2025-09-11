Synopsys Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 11.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Synopsys Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,00 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Synopsys in den letzten drei Monaten Verluste von -22,61 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Synopsys Aktie damit um -33,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Synopsys auf -27,69 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

Synopsys Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -33,04 % 1 Monat -36,17 % 3 Monate -22,61 % 1 Jahr -19,52 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Es gibt 185 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,53 Mrd.EUR wert.

Die Synopsys-Aktie erlebte am gestrigen Mittwoch einen rabenschwarzen Tag und crashte um -36% in den Kurskeller. Was steckt hinter dem gewaltigen Absturz des Softwareherstellers und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Schwache Quartalszahlen... Der gestrige Crash der Synopsys-Aktie hat eine historische Dimension. Noch nie seit dem Börsengang im Jahr 1992 hat der Kurs des Electronic […] The post Synopsys-Aktie -36%: Ist das ein Schnäppchenkurs? first appeared on sharedeals.de.

Synopsys hat die Börse geschockt: Ein 36-prozentiger Kurssturz, Massenentlassungen und düstere Prognosen. Analysten warnen vor strukturellen Problemen im Kerngeschäft.

Synopsys Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.