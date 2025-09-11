    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSynopsys AktievorwärtsNachrichten zu Synopsys

    Besonders beachtet!

    353 Aufrufe 353 0 Kommentare 0 Kommentare

    Synopsys Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 11.09.2025

    Am 11.09.2025 ist die Synopsys Aktie, bisher, um +4,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Synopsys Aktie.

    Besonders beachtet! - Synopsys Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 11.09.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

    Synopsys Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Synopsys Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,00 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.019,75€
    Basispreis
    16,37
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.000,00€
    Basispreis
    16,47
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Synopsys in den letzten drei Monaten Verluste von -22,61 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Synopsys Aktie damit um -33,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Synopsys auf -27,69 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

    Synopsys Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -33,04 %
    1 Monat -36,17 %
    3 Monate -22,61 %
    1 Jahr -19,52 %

    Informationen zur Synopsys Aktie

    Es gibt 185 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,53 Mrd.EUR wert.

    Ist das ein Schnäppchenkurs?


    Die Synopsys-Aktie erlebte am gestrigen Mittwoch einen rabenschwarzen Tag und crashte um -36% in den Kurskeller. Was steckt hinter dem gewaltigen Absturz des Softwareherstellers und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Schwache Quartalszahlen... Der gestrige Crash der Synopsys-Aktie hat eine historische Dimension. Noch nie seit dem Börsengang im Jahr 1992 hat der Kurs des Electronic […] The post Synopsys-Aktie -36%: Ist das ein Schnäppchenkurs? first appeared on sharedeals.de.

    Synopsys-Crash: Schlimmster Börsentag seit 1992!


    Synopsys hat die Börse geschockt: Ein 36-prozentiger Kurssturz, Massenentlassungen und düstere Prognosen. Analysten warnen vor strukturellen Problemen im Kerngeschäft.

    Synopsys Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Synopsys

    +5,78 %
    -33,36 %
    -36,50 %
    -23,36 %
    -19,02 %
    -0,40 %
    +94,44 %
    +2.239,70 %
    ISIN:US8716071076WKN:883703



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Synopsys Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 11.09.2025 Am 11.09.2025 ist die Synopsys Aktie, bisher, um +4,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Synopsys Aktie.