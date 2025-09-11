JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Einem Tracker für den App-Store des Technologiekonzerns zufolge deuteten die Umsatztrends für den August an, dass die Geschäftsentwicklung der üblichen Saisonalität sowie der Unternehmensplanung für das Ende September auslaufende Geschäftsquartal etwas hinterherhinke, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 194,4EUR auf Tradegate (11. September 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 255

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

