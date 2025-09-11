RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 16,70 auf 16,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die erhöhte Beteiligung des Versorgerkonzerns am brasilianischen Stromunternehmen Neoenergia habe er sein Bewertungsmodell für die Spanier aktualisiert, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion erfolge zu einem angemessenen Preis und dürfte den Gewinn je Aktie von Iberdrola steigern. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 um 3 Prozent erhöht./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 06:31 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 06:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 15,71EUR auf Tradegate (11. September 2025, 13:56 Uhr) gehandelt.



