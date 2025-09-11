    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    EU-Parlament für mehr Verbraucherschutz bei Reisegutscheinen

    • EU-Parlament will Verbraucherrechte bei Reisegutscheinen stärken.
    • Gutscheine sollen 12 Monate gültig und übertragbar sein.
    • Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen soll möglich sein.

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament setzt sich für mehr Verbraucherrechte bei Gutscheinen für Reisen ein. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg für eine Reform, wonach EU-weite Standards für entsprechende Gutscheine festlegt werden, wie das Parlament mitteilte. Die Abgeordneten müssen mit den EU-Staaten noch die endgültigen Regeln aushandeln, bevor das Vorhaben in Kraft treten kann.

    Kernpunkt ist unter anderem, dass Verbraucher nach dem Willen des Parlaments das Recht bekommen sollen, Gutscheine abzulehnen und stattdessen innerhalb von 14 Tagen eine vollständige Rückerstattung zu verlangen. Lösen Reisende einen Gutschein nicht ein, soll der nicht genutzte Wert bei Ablauf zurückerstattet werden.

    Die Gutscheine sollen zudem mindestens zwölf Monate gültig sein und verlängert oder übertragen werden können. Hintergrund des Vorhabens sind die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie./mjm/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

