    Stromausfall

    10.000 Menschen in Leipziger City betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stromausfall in Leipziger Innenstadt betroffen: 10.000
    • Ampelanlagen fielen aus, Straßenbahnverkehr lief weiter
    • Ursache: technischer Fehler im Umspannwerk, keine Sabotage

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Ein Stromausfall im Bereich der Leipziger Innenstadt hat am Donnerstagmittag zu Einschränkungen geführt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke waren bis zu 10.000 Menschen betroffen. Im östlichen Teil der City fielen auch Ampelanlagen aus, der Straßenbahnverkehr lief jedoch weiter.

    Ursache war der Ausfall eines Umspannwerkes. "Zu 99 Prozent ist dies auf einen technischen Fehler zurückzuführen. Eine Sabotage kann ausgeschlossen werden", sagte ein Sprecher. Techniker seien bemüht, die Versorgung schnell wiederherzustellen./jan/DP/jha



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
