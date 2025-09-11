E.ON NeX@IAA
Mobilität und Energie verschmelzen zu konkreten Lösungen für die Energiewende (FOTO)
München (ots) -
- E.ON New Energy Experience auf der IAA: 1.000 Branchenexpertinnen und
-experten diskutieren über Energiesystem und Mobilität
- Zentrales Thema: Flexibilität als Schlüssel für zukunftsfähige Energiesysteme
- E.ON und BMW präsentieren erstes Vehicle-to-Grid-Angebot in Deutschland
Auf der New Energy Experience im Rahmen der Mobilitätsmesse IAA kamen auf
Einladung von Energieanbieter E.ON rund 1.000 Entscheiderinnen und Entscheider
verschiedener Branchen zusammen. "Energiesystem und Mobilität sind längst nicht
mehr zwei getrennte Welten, sondern werden immer enger miteinander verwoben.
Mobilität wird durch flexible Verschiebung von Ladevorgängen zu einem
elementaren Bestandteil eines effizienten und nachhaltigen Energiesystems. In
Kombination mit bidirektionalen Ladetarifen führt die zunehmende
Elektrifizierung des Verkehrs außerdem dazu, dass Fahrzeuge künftig optimal als
mobile Energiespeicher in das Stromnetz integriert werden können. Deswegen
kommen im Rahmen der NeX Vertreterinnen und Vertreter beider Welten - Mobilität
und Energie - zusammen", erklärt Filip Thon, CEO E.ON Deutschland.
Hildegard Müller, Präsidentin des VDA (Verband der Automobilindustrie) und Marc
Spieker, CCO-C der E.ON SE, eröffneten das Event gemeinsam und gaben damit die
Richtung vor, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Sektoren essenziell für
eine erfolgreiche Energiewende ist.
Sektorenkopplung für ein zukunftsfähiges Energiesystem
Ein besonderes Highlight bildete die Vorstellung des deutschlandweit ersten
Vehicle-to-Grid-Angebots von BMW und E.ON. Mit dieser Innovation kann die
neueste Fahrzeuggeneration von BMW Strom nicht nur laden, sondern auch zurück
ins Netz speisen. Die E.ON Tarifneuheit, den bidirektionalen Ladetarif, können
Kundinnen und Kunden des neuen BMW iX3 in Verbindung mit der bidirektionalen
Wallbox Professional von BMW durch eine intelligenten Software, die beide
Unternehmen gemeinsam entwickelt haben, erleben. Das dafür notwendige,
intelligente Messystem, wird ihm Rahmen der Bestellung verbaut, wenn noch nicht
vorhanden. Das integrierte Produktpaket stellt einen Meilenstein auf dem Weg zu
mehr Flexibilität und Netzstabilität im Energiesystem der Zukunft dar. Kundinnen
und Kunden erhalten hierbei für die Bereitstellung ihres E-Auto-Akkus als
Flexibilität bis zu 720 Euro Bonus im Jahr. Das entspricht dem Ladestrom für bis
zu 14.000 Kilometer im Jahr.*
Flexibilitätsvermarktung für Unternehmen
Auch im B2B-Bereich stand Flexibilität im Fokus der New Energy Experience. So
