Mobilität und Energie verschmelzen zu konkreten Lösungen für die Energiewende (FOTO)

München (ots) -



- E.ON New Energy Experience auf der IAA: 1.000 Branchenexpertinnen und

-experten diskutieren über Energiesystem und Mobilität

- Zentrales Thema: Flexibilität als Schlüssel für zukunftsfähige Energiesysteme

- E.ON und BMW präsentieren erstes Vehicle-to-Grid-Angebot in Deutschland



Auf der New Energy Experience im Rahmen der Mobilitätsmesse IAA kamen auf

Einladung von Energieanbieter E.ON rund 1.000 Entscheiderinnen und Entscheider

verschiedener Branchen zusammen. "Energiesystem und Mobilität sind längst nicht

mehr zwei getrennte Welten, sondern werden immer enger miteinander verwoben.

Mobilität wird durch flexible Verschiebung von Ladevorgängen zu einem

elementaren Bestandteil eines effizienten und nachhaltigen Energiesystems. In

Kombination mit bidirektionalen Ladetarifen führt die zunehmende

Elektrifizierung des Verkehrs außerdem dazu, dass Fahrzeuge künftig optimal als

mobile Energiespeicher in das Stromnetz integriert werden können. Deswegen

kommen im Rahmen der NeX Vertreterinnen und Vertreter beider Welten - Mobilität

und Energie - zusammen", erklärt Filip Thon, CEO E.ON Deutschland.







Spieker, CCO-C der E.ON SE, eröffneten das Event gemeinsam und gaben damit die

Richtung vor, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Sektoren essenziell für

eine erfolgreiche Energiewende ist.



Sektorenkopplung für ein zukunftsfähiges Energiesystem



Ein besonderes Highlight bildete die Vorstellung des deutschlandweit ersten

Vehicle-to-Grid-Angebots von BMW und E.ON. Mit dieser Innovation kann die

neueste Fahrzeuggeneration von BMW Strom nicht nur laden, sondern auch zurück

ins Netz speisen. Die E.ON Tarifneuheit, den bidirektionalen Ladetarif, können

Kundinnen und Kunden des neuen BMW iX3 in Verbindung mit der bidirektionalen

Wallbox Professional von BMW durch eine intelligenten Software, die beide

Unternehmen gemeinsam entwickelt haben, erleben. Das dafür notwendige,

intelligente Messystem, wird ihm Rahmen der Bestellung verbaut, wenn noch nicht

vorhanden. Das integrierte Produktpaket stellt einen Meilenstein auf dem Weg zu

mehr Flexibilität und Netzstabilität im Energiesystem der Zukunft dar. Kundinnen

und Kunden erhalten hierbei für die Bereitstellung ihres E-Auto-Akkus als

Flexibilität bis zu 720 Euro Bonus im Jahr. Das entspricht dem Ladestrom für bis

zu 14.000 Kilometer im Jahr.*



Flexibilitätsvermarktung für Unternehmen



Auch im B2B-Bereich stand Flexibilität im Fokus der New Energy Experience. So





