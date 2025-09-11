    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    E.ON NeX@IAA

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mobilität und Energie verschmelzen zu konkreten Lösungen für die Energiewende (FOTO)

    München (ots) -

    - E.ON New Energy Experience auf der IAA: 1.000 Branchenexpertinnen und
    -experten diskutieren über Energiesystem und Mobilität
    - Zentrales Thema: Flexibilität als Schlüssel für zukunftsfähige Energiesysteme
    - E.ON und BMW präsentieren erstes Vehicle-to-Grid-Angebot in Deutschland

    Auf der New Energy Experience im Rahmen der Mobilitätsmesse IAA kamen auf
    Einladung von Energieanbieter E.ON rund 1.000 Entscheiderinnen und Entscheider
    verschiedener Branchen zusammen. "Energiesystem und Mobilität sind längst nicht
    mehr zwei getrennte Welten, sondern werden immer enger miteinander verwoben.
    Mobilität wird durch flexible Verschiebung von Ladevorgängen zu einem
    elementaren Bestandteil eines effizienten und nachhaltigen Energiesystems. In
    Kombination mit bidirektionalen Ladetarifen führt die zunehmende
    Elektrifizierung des Verkehrs außerdem dazu, dass Fahrzeuge künftig optimal als
    mobile Energiespeicher in das Stromnetz integriert werden können. Deswegen
    kommen im Rahmen der NeX Vertreterinnen und Vertreter beider Welten - Mobilität
    und Energie - zusammen", erklärt Filip Thon, CEO E.ON Deutschland.

    Hildegard Müller, Präsidentin des VDA (Verband der Automobilindustrie) und Marc
    Spieker, CCO-C der E.ON SE, eröffneten das Event gemeinsam und gaben damit die
    Richtung vor, dass eine ganzheitliche Betrachtung der Sektoren essenziell für
    eine erfolgreiche Energiewende ist.

    Sektorenkopplung für ein zukunftsfähiges Energiesystem

    Ein besonderes Highlight bildete die Vorstellung des deutschlandweit ersten
    Vehicle-to-Grid-Angebots von BMW und E.ON. Mit dieser Innovation kann die
    neueste Fahrzeuggeneration von BMW Strom nicht nur laden, sondern auch zurück
    ins Netz speisen. Die E.ON Tarifneuheit, den bidirektionalen Ladetarif, können
    Kundinnen und Kunden des neuen BMW iX3 in Verbindung mit der bidirektionalen
    Wallbox Professional von BMW durch eine intelligenten Software, die beide
    Unternehmen gemeinsam entwickelt haben, erleben. Das dafür notwendige,
    intelligente Messystem, wird ihm Rahmen der Bestellung verbaut, wenn noch nicht
    vorhanden. Das integrierte Produktpaket stellt einen Meilenstein auf dem Weg zu
    mehr Flexibilität und Netzstabilität im Energiesystem der Zukunft dar. Kundinnen
    und Kunden erhalten hierbei für die Bereitstellung ihres E-Auto-Akkus als
    Flexibilität bis zu 720 Euro Bonus im Jahr. Das entspricht dem Ladestrom für bis
    zu 14.000 Kilometer im Jahr.*

    Flexibilitätsvermarktung für Unternehmen

    Auch im B2B-Bereich stand Flexibilität im Fokus der New Energy Experience. So
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    E.ON NeX@IAA Mobilität und Energie verschmelzen zu konkreten Lösungen für die Energiewende (FOTO) - E.ON New Energy Experience auf der IAA: 1.000 Branchenexpertinnen und -experten diskutieren über Energiesystem und Mobilität - Zentrales Thema: Flexibilität als Schlüssel für zukunftsfähige Energiesysteme - E.ON und BMW präsentieren erstes …