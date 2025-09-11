Jedes zweite Unternehmen befürwortet Wochenhöchstarbeitszeit - vor allem Industrie und Großbetriebe (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Eschborn (ots) - Soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit die aktuell geltende
    Regelung für tägliche Arbeitszeitgrenzen ersetzen? Diese Option diskutiert die
    deutsche Bundesregierung. Die neue Randstad-ifo-HR-Befragung für das dritte
    Quartal 2025 zeigt: 50 % der Betriebe sehen darin Vorteile, nur 8 % lehnen eine
    Wochenhöchstarbeitszeit ab. Besonders in der Industrie und bei größeren
    Unternehmen stößt das Modell auf Zustimmung.

    Die zentralen Ergebnisse:

    - 50 % der befragten Personaler:innen bewerten eine Wochenhöchstarbeitszeit
    positiv, nur 8 % sind dagegen
    - 31 % zeigen sich neutral, 11 % sehen das Thema als nicht relevant
    - In Großunternehmen (mehr als 500 Mitarbeitende) liegt die Zustimmung bei 72 %,
    in Kleinbetrieben (bis 49 Mitarbeitende) bei 42 %
    - In der Industrie findet sich mit 54 % die höchste Zustimmung, der Handel liegt
    bei 43 %.

    Große Unternehmen und Unternehmen mit Vertrauensarbeitszeit sind größte
    Befürworter

    Die Zustimmung zur Wochenhöchstzeit ist vor allem in großen Unternehmen
    ausgeprägt. In Firmen mit mindestens 500 Beschäftigten sprechen sich 72 % dafür
    aus. In Kleinbetrieben liegt der Wert bei nur bei 42 %, dort stuft fast jedes
    fünfte Unternehmen (18 %) das Thema als nicht relevant ein. Zum Vergleich: In
    Großbetrieben finden nur 6 % das Thema nicht relevant.

    Auch die Branchenlage unterscheidet sich deutlich: Während die Industrie mit 54
    % eher positiv eingestellt ist, bleibt der Handel mit 43 % zurückhaltender. Ein
    ähnliches Muster zeigt sich beim Arbeitszeitmodell: In Betrieben mit
    Vertrauensarbeitszeit liegt die Zustimmung bei 60 %, bei festen Arbeitszeiten
    dagegen nur bei 42 %.

    Flexibilität als Chance - Skepsis bei Belastungsrisiken

    Unternehmen, die eine Wochenhöchstarbeitszeit befürworten, verweisen vor allem
    auf größere Flexibilität in der Organisation und bessere Planbarkeit. Sie
    versprechen sich davon mehr Spielräume, um Arbeitsspitzen abzufedern oder
    Personal bedarfsgerechter einzusetzen.

    Kritiker nennen hingegen Belastungsrisiken für Mitarbeitende und zusätzliche
    organisatorische Hürden als zentrale Gegenargumente. Dass fast ein Drittel der
    Unternehmen (31 %) noch unentschlossen bleibt, verdeutlicht: Viele Betriebe
    erkennen zwar die Chancen, sehen aber noch Klärungsbedarf, wie die Reform im
    Alltag umgesetzt werden kann. "Die Debatte über eine Wochenhöchstarbeitszeit
    zeigt deutlich, wie sich unsere Arbeitswelt wandelt", erklärt Verena Menne,
    Director HR Randstad Deutschland. "Unternehmen brauchen mehr Flexibilität, um
    agil zu bleiben, gleichzeitig sind klare Schutzmechanismen essenziell, um
