Jedes zweite Unternehmen befürwortet Wochenhöchstarbeitszeit - vor allem Industrie und Großbetriebe (FOTO)

Eschborn (ots) - Soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit die aktuell geltende

Regelung für tägliche Arbeitszeitgrenzen ersetzen? Diese Option diskutiert die

deutsche Bundesregierung. Die neue Randstad-ifo-HR-Befragung für das dritte

Quartal 2025 zeigt: 50 % der Betriebe sehen darin Vorteile, nur 8 % lehnen eine

Wochenhöchstarbeitszeit ab. Besonders in der Industrie und bei größeren

Unternehmen stößt das Modell auf Zustimmung.



Die zentralen Ergebnisse:





- 50 % der befragten Personaler:innen bewerten eine Wochenhöchstarbeitszeitpositiv, nur 8 % sind dagegen- 31 % zeigen sich neutral, 11 % sehen das Thema als nicht relevant- In Großunternehmen (mehr als 500 Mitarbeitende) liegt die Zustimmung bei 72 %,in Kleinbetrieben (bis 49 Mitarbeitende) bei 42 %- In der Industrie findet sich mit 54 % die höchste Zustimmung, der Handel liegtbei 43 %.Große Unternehmen und Unternehmen mit Vertrauensarbeitszeit sind größteBefürworterDie Zustimmung zur Wochenhöchstzeit ist vor allem in großen Unternehmenausgeprägt. In Firmen mit mindestens 500 Beschäftigten sprechen sich 72 % dafüraus. In Kleinbetrieben liegt der Wert bei nur bei 42 %, dort stuft fast jedesfünfte Unternehmen (18 %) das Thema als nicht relevant ein. Zum Vergleich: InGroßbetrieben finden nur 6 % das Thema nicht relevant.Auch die Branchenlage unterscheidet sich deutlich: Während die Industrie mit 54% eher positiv eingestellt ist, bleibt der Handel mit 43 % zurückhaltender. Einähnliches Muster zeigt sich beim Arbeitszeitmodell: In Betrieben mitVertrauensarbeitszeit liegt die Zustimmung bei 60 %, bei festen Arbeitszeitendagegen nur bei 42 %.Flexibilität als Chance - Skepsis bei BelastungsrisikenUnternehmen, die eine Wochenhöchstarbeitszeit befürworten, verweisen vor allemauf größere Flexibilität in der Organisation und bessere Planbarkeit. Sieversprechen sich davon mehr Spielräume, um Arbeitsspitzen abzufedern oderPersonal bedarfsgerechter einzusetzen.Kritiker nennen hingegen Belastungsrisiken für Mitarbeitende und zusätzlicheorganisatorische Hürden als zentrale Gegenargumente. Dass fast ein Drittel derUnternehmen (31 %) noch unentschlossen bleibt, verdeutlicht: Viele Betriebeerkennen zwar die Chancen, sehen aber noch Klärungsbedarf, wie die Reform imAlltag umgesetzt werden kann. "Die Debatte über eine Wochenhöchstarbeitszeitzeigt deutlich, wie sich unsere Arbeitswelt wandelt", erklärt Verena Menne,Director HR Randstad Deutschland. "Unternehmen brauchen mehr Flexibilität, umagil zu bleiben, gleichzeitig sind klare Schutzmechanismen essenziell, um