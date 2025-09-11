Jedes zweite Unternehmen befürwortet Wochenhöchstarbeitszeit - vor allem Industrie und Großbetriebe (FOTO)
Eschborn (ots) - Soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit die aktuell geltende
Regelung für tägliche Arbeitszeitgrenzen ersetzen? Diese Option diskutiert die
deutsche Bundesregierung. Die neue Randstad-ifo-HR-Befragung für das dritte
Quartal 2025 zeigt: 50 % der Betriebe sehen darin Vorteile, nur 8 % lehnen eine
Wochenhöchstarbeitszeit ab. Besonders in der Industrie und bei größeren
Unternehmen stößt das Modell auf Zustimmung.
Die zentralen Ergebnisse:
Regelung für tägliche Arbeitszeitgrenzen ersetzen? Diese Option diskutiert die
deutsche Bundesregierung. Die neue Randstad-ifo-HR-Befragung für das dritte
Quartal 2025 zeigt: 50 % der Betriebe sehen darin Vorteile, nur 8 % lehnen eine
Wochenhöchstarbeitszeit ab. Besonders in der Industrie und bei größeren
Unternehmen stößt das Modell auf Zustimmung.
Die zentralen Ergebnisse:
- 50 % der befragten Personaler:innen bewerten eine Wochenhöchstarbeitszeit
positiv, nur 8 % sind dagegen
- 31 % zeigen sich neutral, 11 % sehen das Thema als nicht relevant
- In Großunternehmen (mehr als 500 Mitarbeitende) liegt die Zustimmung bei 72 %,
in Kleinbetrieben (bis 49 Mitarbeitende) bei 42 %
- In der Industrie findet sich mit 54 % die höchste Zustimmung, der Handel liegt
bei 43 %.
Große Unternehmen und Unternehmen mit Vertrauensarbeitszeit sind größte
Befürworter
Die Zustimmung zur Wochenhöchstzeit ist vor allem in großen Unternehmen
ausgeprägt. In Firmen mit mindestens 500 Beschäftigten sprechen sich 72 % dafür
aus. In Kleinbetrieben liegt der Wert bei nur bei 42 %, dort stuft fast jedes
fünfte Unternehmen (18 %) das Thema als nicht relevant ein. Zum Vergleich: In
Großbetrieben finden nur 6 % das Thema nicht relevant.
Auch die Branchenlage unterscheidet sich deutlich: Während die Industrie mit 54
% eher positiv eingestellt ist, bleibt der Handel mit 43 % zurückhaltender. Ein
ähnliches Muster zeigt sich beim Arbeitszeitmodell: In Betrieben mit
Vertrauensarbeitszeit liegt die Zustimmung bei 60 %, bei festen Arbeitszeiten
dagegen nur bei 42 %.
Flexibilität als Chance - Skepsis bei Belastungsrisiken
Unternehmen, die eine Wochenhöchstarbeitszeit befürworten, verweisen vor allem
auf größere Flexibilität in der Organisation und bessere Planbarkeit. Sie
versprechen sich davon mehr Spielräume, um Arbeitsspitzen abzufedern oder
Personal bedarfsgerechter einzusetzen.
Kritiker nennen hingegen Belastungsrisiken für Mitarbeitende und zusätzliche
organisatorische Hürden als zentrale Gegenargumente. Dass fast ein Drittel der
Unternehmen (31 %) noch unentschlossen bleibt, verdeutlicht: Viele Betriebe
erkennen zwar die Chancen, sehen aber noch Klärungsbedarf, wie die Reform im
Alltag umgesetzt werden kann. "Die Debatte über eine Wochenhöchstarbeitszeit
zeigt deutlich, wie sich unsere Arbeitswelt wandelt", erklärt Verena Menne,
Director HR Randstad Deutschland. "Unternehmen brauchen mehr Flexibilität, um
agil zu bleiben, gleichzeitig sind klare Schutzmechanismen essenziell, um
positiv, nur 8 % sind dagegen
- 31 % zeigen sich neutral, 11 % sehen das Thema als nicht relevant
- In Großunternehmen (mehr als 500 Mitarbeitende) liegt die Zustimmung bei 72 %,
in Kleinbetrieben (bis 49 Mitarbeitende) bei 42 %
- In der Industrie findet sich mit 54 % die höchste Zustimmung, der Handel liegt
bei 43 %.
Große Unternehmen und Unternehmen mit Vertrauensarbeitszeit sind größte
Befürworter
Die Zustimmung zur Wochenhöchstzeit ist vor allem in großen Unternehmen
ausgeprägt. In Firmen mit mindestens 500 Beschäftigten sprechen sich 72 % dafür
aus. In Kleinbetrieben liegt der Wert bei nur bei 42 %, dort stuft fast jedes
fünfte Unternehmen (18 %) das Thema als nicht relevant ein. Zum Vergleich: In
Großbetrieben finden nur 6 % das Thema nicht relevant.
Auch die Branchenlage unterscheidet sich deutlich: Während die Industrie mit 54
% eher positiv eingestellt ist, bleibt der Handel mit 43 % zurückhaltender. Ein
ähnliches Muster zeigt sich beim Arbeitszeitmodell: In Betrieben mit
Vertrauensarbeitszeit liegt die Zustimmung bei 60 %, bei festen Arbeitszeiten
dagegen nur bei 42 %.
Flexibilität als Chance - Skepsis bei Belastungsrisiken
Unternehmen, die eine Wochenhöchstarbeitszeit befürworten, verweisen vor allem
auf größere Flexibilität in der Organisation und bessere Planbarkeit. Sie
versprechen sich davon mehr Spielräume, um Arbeitsspitzen abzufedern oder
Personal bedarfsgerechter einzusetzen.
Kritiker nennen hingegen Belastungsrisiken für Mitarbeitende und zusätzliche
organisatorische Hürden als zentrale Gegenargumente. Dass fast ein Drittel der
Unternehmen (31 %) noch unentschlossen bleibt, verdeutlicht: Viele Betriebe
erkennen zwar die Chancen, sehen aber noch Klärungsbedarf, wie die Reform im
Alltag umgesetzt werden kann. "Die Debatte über eine Wochenhöchstarbeitszeit
zeigt deutlich, wie sich unsere Arbeitswelt wandelt", erklärt Verena Menne,
Director HR Randstad Deutschland. "Unternehmen brauchen mehr Flexibilität, um
agil zu bleiben, gleichzeitig sind klare Schutzmechanismen essenziell, um
Autor folgen