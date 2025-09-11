MCF Energy schließt zweite Tranche der Finanzierung ab und erzielt einen Bruttoerlös von 1,2 Millionen $

Vancouver, British Columbia – 11. September 2025 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite und letzte Tranche seiner zuvor angekündigten Finanzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Finanzierung“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen begab 2.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,05 $ pro Einheit, womit ein Bruttoerlös von 100.000 $ erzielt wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) und einem ganzen Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber bis zum 10. September 2027 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,06 $ berechtigt. Insgesamt hat das Unternehmen durch die Ausgabe von 23.990.000 Einheiten einen Bruttoerlös von 1.199.500 $ eingenommen.

Alle gemäß der Finanzierung begebenen Wertpapiere und die Aktien, die bei Ausübung dieser Wertpapiere ausgegeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer bis zum 11. Januar 2026 gebunden. Der Abschluss des Angebots steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

SÄMTLICHE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT NACH DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 (DAS „GESETZ VON 1933“) REGISTRIERT UND EIN ANGEBOT BZW. EIN VERKAUF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BZW. AN US-BÜRGER DARF NICHT OHNE REGISTRIERUNG BZW. OHNE EINE ENTSPRECHENDE AUSNAHMEGENEHMIGUNG VON DEN REGISTRIERUNGSBESTIMMUNGEN GEMÄSS DEM GESETZ VON 1933 ERFOLGEN.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, günstigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mcfenergy.com.