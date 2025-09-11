Novo Nordisk Aktie heute im Minus - 11.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von -1,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Novo Nordisk Aktionäre einen Verlust von -34,16 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -44,87 %.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,84 % 1 Monat +2,96 % 3 Monate -34,16 % 1 Jahr -60,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die durch Gewinnwarnungen und gesenkte Umsatz- sowie Gewinnprognosen belastet wird. Mitglieder äußern Bedenken über die langfristige Wachstumsstory und den steigenden Wettbewerb im Bereich Diabetes- und Abnehmmittel. Die allgemeine Stimmung ist pessimistisch, mit der Möglichkeit, dass die Aktie unter 40€ fallen könnte, während einige sogar einen Rückgang auf 30€ nicht ausschließen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,84 Mrd. wert.

Der dänische Hersteller von Diabetes- und Abnehmpräparaten leidet unter der Verlangsamung des Wachstums. Der neue Vorstandschef Mike Doustdar hat die ersten Maßnahmen angekündigt.

Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die angekündigte Umstrukturierung und die daraus resultierenden Kosten sowie die jüngst …

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.