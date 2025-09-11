US-Märkte vor "Herzinfarkt", warnt Dalio – Gold ins Depot, Bitcoin ins Wallet!

Dalio verwies zudem auf die "hohe Verschuldung" weltweit und zunehmende geopolitische Spannungen. Anleger müssten sich daher fragen, "wessen Geld sie besitzen". Bill Winters, CEO von Standard Chartered, ergänzte, die Marktbewertungen in Europa seien zwar niedriger als in den USA, die Rahmenbedingungen aber ähnlich.

Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, warnt vor den Folgen der hohen US-Verschuldung und empfiehlt Gold als Absicherung. Bei einer Auftaktveranstaltung für die Abu Dhabi Finance Week sagte er, die Ausgaben für den Schuldendienst würden "andere Ausgaben verdrängen" und sich wie Plaque in einem Kreislaufsystem ansammeln. "Ein Arzt würde vor einem Herzinfarkt warnen", zitiert Reuters Dalio. Ein diversifiziertes Portfolio solle seiner Ansicht nach 10 bis 15 Prozent Gold enthalten. Gold korreliere nicht mit anderen Vermögenswerten und steige in Krisenzeiten, wenn andere Märkte unter Druck geraten.

Auch wenn US-Börsen zuletzt auf Rekordhöhen gestiegen sind, sieht Dalio keinen Anlass zur Entwarnung. Schon vor einer Woche hatte er davor gewarnt, dass die US-Wirtschaft am Ende eines massiven Schuldenzyklus stehe. Die jährlichen Zinszahlungen der US-Regierung belaufen sich inzwischen auf rund eine Billion US-Dollar, während neun Billionen US-Dollar refinanziert werden müssen. "Neue Haushalte und die damit verbundenen Ausgabenüberschüsse könnten in drei Jahren zu einem wirtschaftlichen Herzinfarkt führen. Eine Abweichung von 1 bis 2 Jahren ist möglich", sagte Dalio.

Neben Gold hält er auch Kryptowährungen zunehmend für eine Absicherung. "Kryptowährungen sind mittlerweile zu alternativen Währungen geworden. Ihr Angebot ist begrenzt. Länder mit hoher Verschuldung werden ihre eigene Währung kaum vor einer Abwertung schützen können." Sollte die US-Notenbank dem politischen Druck auf Zinssenkungen nachgeben und höhere Inflation zulassen, drohten Verluste bei Anleihen und eine Schwächung des US-Dollar. Für Dalio steht fest: Die kommenden Jahre bergen erhebliche Risiken für traditionelle Märkte – und machen Gold wie Bitcoin zu immer wichtigeren Schutzschirmen für Anleger.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



