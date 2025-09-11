Gibt's jetzt doch nochmal Ärger? US-Verbraucherpreise über den Erwartungen!

Ihren ersten Härtetest haben die Zinssenkungswetten der Anlegerinnen und Anleger mit den am Mittwoch veröffentlichten US-Erzeugerpreisen bereits bestanden. Die verzeichneten anstatt eines weiteren Anstieges sogar einen Rückgang gegenüber dem Vormonat . Das hat die Tür zu einer Zinssenkung auf dem Notenbanktreffen in der kommenden Woche weiter aufgestoßen, wenngleich die Jahresraten weiter über dem Inflationsziel der Fed liegen.

Am Donnerstag stand mit den Verbraucherpreisen, die gemeinsam mit dem Leitzinsentscheid der EZB die wichtigsten Datenpunkte in dieser Woche waren, die finale Bewährungsprobe auf dem Programm.

US-Verbraucherpreise überwiegend im Rahmen der Erwartungen

Im Vergleich zum Vormonat legten die US-Verbraucherpreise (CPI) um 0,4 Prozent zu, während Volkswirtinnen und -wirte auf einen Anstieg von 0,3 Prozent getippt hatten. Bei der Kernrate (Core CPI) betrug der Preisauftrieb 0,3 Prozent. Hier lag der Erwartungswert ebenfalls bei 0,3 Prozent.

Die Jahresraten lagen für die allgemeinen Verbraucherpreise bei 2,9 Prozent gegenüber der Schätzung von 2,9 Prozent. Weiterhin über der allgemeinen Rate fiel die Kernrate mit 3,1 Prozent aus. Hier wurde vorab mit einem Anstieg um 3,1 Prozent gerechnet. Damit fielen die Daten mit Ausnahme der allgemeinen Monatsrate im Rahmen der Erwartungen aus. Revisionen der Daten aus dem Vormonat gab es anders als Mittwoch keine.

Der US-Arbeitsmarkt schwächt sich weiter ab

Gleichzeitig mit den Verbraucherpreisen wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese beliefen sich gegenüber der Vorwoche auf 263.000, während am Markt ein Wert von 235.000 erwartet war. Die fortgesetzten Anträge fielen mit 1,939 Millionen unter der Erwartung von 1,95 Millionen aus. Damit verstetigt sich der Trend einer höheren, auch länger anhaltenden Arbeitslosigkeit.

Weiterhin keine endeutige Entwicklung zeigt sich bei den Reallöhnen, die im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent gefallen sind. Im August hatte das Lohnwachstum bei 0,1 Prozent gelegen, nachdem die Löhne im Juli um 0,3 Prozent (revidierter Wert) gesunken waren. Damit zeichnet sich eine geringere Kaufkraft ab, was eine Konsumflaute bedeuten könnte.

Die erste Reaktion am Aktienmarkt fiel negativ aus, wenn auch noch ohne weitreichende Folgen. Nach der spektakulären Kursexplosion von Oracle dominiert weiterhin die KI-Euphorie, sodass die US-Futures, angeführt von Technologieindex Nasdaq 100, trotz Abgaben mit grünen Vorzeichen (Stand: 14:40 Uhr MESZ) notieren. Die Gewinne fallen mit 0,1 Prozent aber deutlich kleiner aus als noch vor der Veröffentlichung.

Viel Bewegung herrschte im Währungspaar EUR/USD, wo Anlegerinnen und Anleger auch den EZB-Leitzinsentscheid verarbeiten. Tauchte der Euro gegenüber dem US-Dollar zunächst ab, wertete er nach den Daten aus den USA auf und überschritt wieder den Wert von 1,17.

Auch Gold konnte sich nach einigen Gewinnmitnahmen erholen und kämpfte sich an den Vorzeichenwechsel heran. Silber notiert gegenüber dem Vortag mit einem Minus von 0,3 Prozent. Hier zeichnet sich im Chart inzwischen eine Top-Bildung ab.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und ergänzt. Schauen Sie für eine Einschätzung und Kommentare zur Marktreaktion daher in Kürze noch einmal vorbei!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion