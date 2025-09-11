CATL nimmt gemeinsam mit globalen Branchenführern am Forum der Ellen MacArthur Foundation zum Thema Kreislaufwirtschaft auf der IAA 2025 teil

MÜNCHEN, Sept. 11, 2025 /PRNewswire/ -- Auf der IAA 2025 hat CATL die Ellen MacArthur Foundation (EMF) bei der Organisation eines hochkarätigen Forums unterstützt, bei dem Führungskräfte von BASF, BMW, Mercedes-Benz, der European Battery Alliance, der Global Battery Alliance, Benchmark Mineral Intelligence und Xynteo sowie über 100 Vertretern aus verschiedenen Branchen zusammenkamen. Dabei ging es darum, Wege zu finden, um die Kreislaufwirtschaft entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette zu erreichen und die politische und finanzielle Zusammenarbeit voranzutreiben, um die Kreislaufwirtschaft auszubauen.

Die Veranstaltung, die zur Eröffnung einer der weltweit führenden Automobilmessen stattfand, hob das Thema Kreislaufwirtschaft als Schlüsselthema für die Branche hervor und spiegelte die wachsende Erkenntnis wider, dass nachhaltige Mobilität von der Schließung des Kreislaufs bei der Entwicklung, Herstellung, Wiederverwendung, Zweitverwertung und dem Recycling von Batterien abhängt. CATL steuerte Erkenntnisse aus seiner Global Energy Circularity Commitment Initiative (GECC) bei und teilte praktische Erfahrungen aus seinen weltweiten Aktivitäten und Partnerschaften.

Gebaut für die Kreislaufwirtschaft: Design, Herstellung und Infrastruktur für Batterien

In der ersten Diskussion wurde erörtert, wie Kreislaufwirtschaft schon ganz früh in die Entwicklung von Batterien eingebaut werden kann, vom Design über die Herstellung bis hin zur Infrastruktur. Die Podiumsteilnehmer betonten die Bedeutung der digitalen Rückverfolgbarkeit, der Materialtransparenz und der industriellen Zusammenarbeit als wichtige Voraussetzungen für ein wirklich zirkuläres Ökosystem für Batterien.

Jiang Li, Vizepräsident und Vorstandssekretär von CATL, betonte sowohl die Herausforderung als auch die Chance, die vor uns liegt:

„Um die Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab zu verwirklichen, braucht die Branche klare Standards und einen abgestimmten politischen und finanziellen Rahmen. Mit weiteren Partnern, die sich uns anschließen, arbeiten wir gemeinsam am Aufbau eines Ökosystems, das Batterien für die kommenden Jahrzehnte widerstandsfähiger, sicherer und nachhaltiger macht."