MPI Corporation erweitert seine Führungsposition im Bereich Hochfrequenztests mit einer neuen 250-GHz-Breitbandsondenlösung

HSINCHU, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- MPI Corporation , ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Halbleitertestlösungen, gab heute die Veröffentlichung einer vollständig integrierten 250-GHz-Breitbandtestlösung für den neuen Keysight NA5305A/7A PNA-X Frequency Extender bekannt, die auf seiner umfassenden Erfahrung im Bereich der Sub-Terahertz-Sondierung und On-Wafer-Messungen aufbaut. Das neue System nutzt die TITAN RF-Sonden von MPI und die Sondenstationsplattform, um eine branchenführende Leistung für die Breitband-S-Parameter-Charakterisierung bis zu 250 GHz zu bieten.

Das nahtlos integrierte System kombiniert TITAN-Sonden und das Know-how von MPI auf Wafer-Ebene, um präzise Messungen für Halbleiter der nächsten Generation und Sub-THz-Anwendungen zu ermöglichen.

Dieser neueste Meilenstein ist das Ergebnis der langjährigen Erfahrung von MPI im Bereich der Hochfrequenzmessungen, einschließlich früherer Lösungen, die die Grenzen der Breitbandmessung über 200 GHz hinaus erweitert haben. Er spiegelt auch eine vertiefte Zusammenarbeit mit Keysight Technologies wider, die branchenführende Messgeräte mit den fortschrittlichen Lösungen des MPI auf Wafer-Ebene kombiniert, um die steigende Nachfrage nach Sub-Terahertz-Tests zu erfüllen.

„MPI war das erste Unternehmen, das eine Live-Single-Sweep-Kalibrierung und Wafer-Level-Messungen bis zu 250 GHz, sowohl single-ended als auch differentiell, demonstriert hat", sagte Stojan Kanev, Geschäftsführer der Advanced Semiconductor Test (AST) Division bei MPI Corporation. „Dies baut auf unserer starken Leistung im Bereich der breitbandigen On-Wafer-Charakterisierung mit bewährten Lösungen über 200 GHz auf. Die neue 250-GHz-Lösung kombiniert die TITAN-Sondentechnologie mit System-Know-how, um stabile, wiederholbare Ergebnisse, klare Sichtbarkeit der Spitze und einen Schutz zu gewährleisten, der die Einrichtung sicher und einfach macht. Es hilft Ingenieuren, Zeit zu sparen, ihr System zu schützen und die beste Leistung zu erzielen."

Entwickelt für Sub-THz-Präzision

Die 250-GHz-Lösung umfasst die Single-Ended-Sonden TITAN T250MAK und die Differential-Sonden T250MSK von MPI, die die neue 0,5-mm-Breitband-Koaxialschnittstelle nutzen und für die Charakterisierung von Breitbandgeräten bzw. für Hochgeschwindigkeits-Differentialtests entwickelt wurden. Die Sonden haben folgende Eigenschaften: