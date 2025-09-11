    StartseitevorwÃ¤rtsRohstoffevorwÃ¤rtsKohlendioxid RohstoffvorwÃ¤rtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Klimaneutrale Mobilität bis 2045 - Elektromobilität wichtiger Hebel / IAA mit neuen Entwicklungen / Zulassungszahlen von E-Autos positiv / Umstieg für private Verbraucher attraktiver gestalten

    MÃ¼nchen (ots) - Vor dem Hintergrund der IAA Mobility in MÃ¼nchen, auf der
    heimische und internationale Hersteller Neuerungen im Bereich der E-MobilitÃ¤t
    zeigen, skizziert der ADAC wesentliche Voraussetzungen fÃ¼r den Hochlauf der
    ElektromobilitÃ¤t. Dabei sieht der ADAC die ElektromobilitÃ¤t als wirksamsten
    Hebel fÃ¼r klimafreundliche MobilitÃ¤t an.

    Nach Ãœberzeugung des MobilitÃ¤tsclubs hÃ¤ngt der weitere Erfolg der
    ElektromobilitÃ¤t maÃŸgeblich von erschwinglichen Fahrzeugmodellen und gÃ¼nstigem
    Strom fÃ¼r das Laden ab. Ebenfalls wichtig seien ein flÃ¤chendeckendes und
    verbraucherfreundliches Ladenetz inklusive Preistransparenz sowie einfachen
    Bezahl- und Abrechnungssystemen, heiÃŸt es beim ADAC.

    Im Rahmen des Investitionsboosters begrÃ¼ÃŸt der ADAC jÃ¼ngst erfolgte
    gesetzgeberische Schritte zur FÃ¶rderung der betrieblichen ElektromobilitÃ¤t:
    Geplante Abschreibungen bei Firmen-Neuanschaffungen setzen bereits konkrete
    Anreize. Diese MaÃŸnahmen sind aus Sicht des ADAC wichtige erste Schritte -
    weitere mÃ¼ssen folgen, um den Umstieg fÃ¼r private Verbraucher noch attraktiver
    zu gestalten.

    Kurzfristige MaÃŸnahmen, die die Kaufentscheidung vieler Verbraucherinnen und
    Verbrauch beeinflussen kÃ¶nnten, sind:

    - VerlÃ¤ngerung der Kfz-Steuerbefreiung fÃ¼r Elektrofahrzeuge bis 2035
    - Absenkung der Stromsteuer auf EU-Mindestniveau (0,5 Ct/kWh)
    - Schnelle Umsetzung der Stromnetzentgelt-Reduktion - Entlastung muss bei den
    Verbrauchern ankommen
    - Attraktiver THG-Bonus durch ambitionierte Fortschreibung der THG-Quote im
    Bundes-Immissionsschutzgesetz
    - GÃ¼nstigere Ã¶ffentliche Ladepreise durch Wettbewerb und Transparenz - u. a.
    Einrichtung einer Markttransparenzstelle fÃ¼r Ladestrom

    MaÃŸnahmen, die fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre den Hochlauf der E-MobilitÃ¤t in
    Deutschland weiter stÃ¤rken und den Zugang fÃ¼r weitere Verbrauchergruppen
    vereinfachen werden, sind:

    - Erleichterung des Ausbaus Ã¶ffentlicher Ladeinfrastruktur - insbesondere in
    BallungsrÃ¤umen (Genehmigungen, Bereitstellung Ã¶ffentlicher FlÃ¤chen)
    - FÃ¶rderung privater Ladeinfrastruktur in MehrparteienhÃ¤usern
    - Steuerliche Gleichstellung des bidirektionalen Ladens mit stationÃ¤ren
    Batteriespeichern

    Zudem fordert der ADAC eine stÃ¤rkere Mittelverwendung aus dem Klima- und
    Transformationsfonds (KTF) zugunsten des Verkehrssektors und damit auch fÃ¼r die
    ElektromobilitÃ¤t - angesichts seiner zentralen Rolle bei der Finanzierung Ã¼ber
    den CO2-Preis und seiner Herausforderungen beim Erreichen der Klimaziele.

    Die Zulassungszahlen von batterieelektrischen Fahrzeugen in den letzten Monaten
    lassen einen positiven Trend in Deutschland erkennen: Nach Angaben des
    Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) wurden im August 2025 mehr als 39.000 reine
    Batterie-Pkw (BEV) neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 19,0 Prozent
    und einem Zuwachs von fast 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit war
    rund jeder fÃ¼nfte Neuwagen ein E-Auto. Eine hohe Nachfrage nach Elektroautos ist
    bereits das gesamte Jahr 2025 Ã¼ber erkennbar. In den ersten acht Monaten wurden
    nahezu 95.000 Elektroautos mehr zugelassen als im Vorjahr, dies entspricht einem
    Plus von 39%.

    Bis Ende des Jahres erwartet der ADAC, dass die E-Auto Neuzulassungen die
    500.000-Marke Ã¼berschreiten und damit dem Spitzenjahr 2023 sehr nah kommt. Durch
    politische MaÃŸnahmen kann der positive Trend in den nÃ¤chsten Jahren weiter
    verstÃ¤rkt werden.

