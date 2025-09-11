Klimaneutrale Mobilität bis 2045 - Elektromobilität wichtiger Hebel / IAA mit neuen Entwicklungen / Zulassungszahlen von E-Autos positiv / Umstieg für private Verbraucher attraktiver gestalten

MÃ¼nchen (ots) - Vor dem Hintergrund der IAA Mobility in MÃ¼nchen, auf der

heimische und internationale Hersteller Neuerungen im Bereich der E-MobilitÃ¤t

zeigen, skizziert der ADAC wesentliche Voraussetzungen fÃ¼r den Hochlauf der

ElektromobilitÃ¤t. Dabei sieht der ADAC die ElektromobilitÃ¤t als wirksamsten

Hebel fÃ¼r klimafreundliche MobilitÃ¤t an.



Nach Ãœberzeugung des MobilitÃ¤tsclubs hÃ¤ngt der weitere Erfolg der

ElektromobilitÃ¤t maÃŸgeblich von erschwinglichen Fahrzeugmodellen und gÃ¼nstigem

Strom fÃ¼r das Laden ab. Ebenfalls wichtig seien ein flÃ¤chendeckendes und

verbraucherfreundliches Ladenetz inklusive Preistransparenz sowie einfachen

Bezahl- und Abrechnungssystemen, heiÃŸt es beim ADAC.





Im Rahmen des Investitionsboosters begrÃ¼ÃŸt der ADAC jÃ¼ngst erfolgte

gesetzgeberische Schritte zur FÃ¶rderung der betrieblichen ElektromobilitÃ¤t:

Geplante Abschreibungen bei Firmen-Neuanschaffungen setzen bereits konkrete

Anreize. Diese MaÃŸnahmen sind aus Sicht des ADAC wichtige erste Schritte -

weitere mÃ¼ssen folgen, um den Umstieg fÃ¼r private Verbraucher noch attraktiver

zu gestalten.



Kurzfristige MaÃŸnahmen, die die Kaufentscheidung vieler Verbraucherinnen und

Verbrauch beeinflussen kÃ¶nnten, sind:



- VerlÃ¤ngerung der Kfz-Steuerbefreiung fÃ¼r Elektrofahrzeuge bis 2035

- Absenkung der Stromsteuer auf EU-Mindestniveau (0,5 Ct/kWh)

- Schnelle Umsetzung der Stromnetzentgelt-Reduktion - Entlastung muss bei den

Verbrauchern ankommen

- Attraktiver THG-Bonus durch ambitionierte Fortschreibung der THG-Quote im

Bundes-Immissionsschutzgesetz

- GÃ¼nstigere Ã¶ffentliche Ladepreise durch Wettbewerb und Transparenz - u. a.

Einrichtung einer Markttransparenzstelle fÃ¼r Ladestrom



MaÃŸnahmen, die fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre den Hochlauf der E-MobilitÃ¤t in

Deutschland weiter stÃ¤rken und den Zugang fÃ¼r weitere Verbrauchergruppen

vereinfachen werden, sind:



- Erleichterung des Ausbaus Ã¶ffentlicher Ladeinfrastruktur - insbesondere in

BallungsrÃ¤umen (Genehmigungen, Bereitstellung Ã¶ffentlicher FlÃ¤chen)

- FÃ¶rderung privater Ladeinfrastruktur in MehrparteienhÃ¤usern

- Steuerliche Gleichstellung des bidirektionalen Ladens mit stationÃ¤ren

Batteriespeichern



Zudem fordert der ADAC eine stÃ¤rkere Mittelverwendung aus dem Klima- und

Transformationsfonds (KTF) zugunsten des Verkehrssektors und damit auch fÃ¼r die

ElektromobilitÃ¤t - angesichts seiner zentralen Rolle bei der Finanzierung Ã¼ber

den CO2-Preis und seiner Herausforderungen beim Erreichen der Klimaziele.



Die Zulassungszahlen von batterieelektrischen Fahrzeugen in den letzten Monaten

lassen einen positiven Trend in Deutschland erkennen: Nach Angaben des

Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) wurden im August 2025 mehr als 39.000 reine

Batterie-Pkw (BEV) neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 19,0 Prozent

und einem Zuwachs von fast 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit war

rund jeder fÃ¼nfte Neuwagen ein E-Auto. Eine hohe Nachfrage nach Elektroautos ist

bereits das gesamte Jahr 2025 Ã¼ber erkennbar. In den ersten acht Monaten wurden

nahezu 95.000 Elektroautos mehr zugelassen als im Vorjahr, dies entspricht einem

Plus von 39%.



Bis Ende des Jahres erwartet der ADAC, dass die E-Auto Neuzulassungen die

500.000-Marke Ã¼berschreiten und damit dem Spitzenjahr 2023 sehr nah kommt. Durch

politische MaÃŸnahmen kann der positive Trend in den nÃ¤chsten Jahren weiter

verstÃ¤rkt werden.



