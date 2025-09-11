ADAC
Klimaneutrale Mobilität bis 2045 - Elektromobilität wichtiger Hebel / IAA mit neuen Entwicklungen / Zulassungszahlen von E-Autos positiv / Umstieg für private Verbraucher attraktiver gestalten
MÃ¼nchen (ots) - Vor dem Hintergrund der IAA Mobility in MÃ¼nchen, auf der
heimische und internationale Hersteller Neuerungen im Bereich der E-MobilitÃ¤t
zeigen, skizziert der ADAC wesentliche Voraussetzungen fÃ¼r den Hochlauf der
ElektromobilitÃ¤t. Dabei sieht der ADAC die ElektromobilitÃ¤t als wirksamsten
Hebel fÃ¼r klimafreundliche MobilitÃ¤t an.
Nach Ãœberzeugung des MobilitÃ¤tsclubs hÃ¤ngt der weitere Erfolg der
ElektromobilitÃ¤t maÃŸgeblich von erschwinglichen Fahrzeugmodellen und gÃ¼nstigem
Strom fÃ¼r das Laden ab. Ebenfalls wichtig seien ein flÃ¤chendeckendes und
verbraucherfreundliches Ladenetz inklusive Preistransparenz sowie einfachen
Bezahl- und Abrechnungssystemen, heiÃŸt es beim ADAC.
Im Rahmen des Investitionsboosters begrÃ¼ÃŸt der ADAC jÃ¼ngst erfolgte
gesetzgeberische Schritte zur FÃ¶rderung der betrieblichen ElektromobilitÃ¤t:
Geplante Abschreibungen bei Firmen-Neuanschaffungen setzen bereits konkrete
Anreize. Diese MaÃŸnahmen sind aus Sicht des ADAC wichtige erste Schritte -
weitere mÃ¼ssen folgen, um den Umstieg fÃ¼r private Verbraucher noch attraktiver
zu gestalten.
Kurzfristige MaÃŸnahmen, die die Kaufentscheidung vieler Verbraucherinnen und
Verbrauch beeinflussen kÃ¶nnten, sind:
- VerlÃ¤ngerung der Kfz-Steuerbefreiung fÃ¼r Elektrofahrzeuge bis 2035
- Absenkung der Stromsteuer auf EU-Mindestniveau (0,5 Ct/kWh)
- Schnelle Umsetzung der Stromnetzentgelt-Reduktion - Entlastung muss bei den
Verbrauchern ankommen
- Attraktiver THG-Bonus durch ambitionierte Fortschreibung der THG-Quote im
Bundes-Immissionsschutzgesetz
- GÃ¼nstigere Ã¶ffentliche Ladepreise durch Wettbewerb und Transparenz - u. a.
Einrichtung einer Markttransparenzstelle fÃ¼r Ladestrom
MaÃŸnahmen, die fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre den Hochlauf der E-MobilitÃ¤t in
Deutschland weiter stÃ¤rken und den Zugang fÃ¼r weitere Verbrauchergruppen
vereinfachen werden, sind:
- Erleichterung des Ausbaus Ã¶ffentlicher Ladeinfrastruktur - insbesondere in
BallungsrÃ¤umen (Genehmigungen, Bereitstellung Ã¶ffentlicher FlÃ¤chen)
- FÃ¶rderung privater Ladeinfrastruktur in MehrparteienhÃ¤usern
- Steuerliche Gleichstellung des bidirektionalen Ladens mit stationÃ¤ren
Batteriespeichern
Zudem fordert der ADAC eine stÃ¤rkere Mittelverwendung aus dem Klima- und
Transformationsfonds (KTF) zugunsten des Verkehrssektors und damit auch fÃ¼r die
ElektromobilitÃ¤t - angesichts seiner zentralen Rolle bei der Finanzierung Ã¼ber
den CO2-Preis und seiner Herausforderungen beim Erreichen der Klimaziele.
Die Zulassungszahlen von batterieelektrischen Fahrzeugen in den letzten Monaten
lassen einen positiven Trend in Deutschland erkennen: Nach Angaben des
Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) wurden im August 2025 mehr als 39.000 reine
Batterie-Pkw (BEV) neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 19,0 Prozent
und einem Zuwachs von fast 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit war
rund jeder fÃ¼nfte Neuwagen ein E-Auto. Eine hohe Nachfrage nach Elektroautos ist
bereits das gesamte Jahr 2025 Ã¼ber erkennbar. In den ersten acht Monaten wurden
nahezu 95.000 Elektroautos mehr zugelassen als im Vorjahr, dies entspricht einem
Plus von 39%.
Bis Ende des Jahres erwartet der ADAC, dass die E-Auto Neuzulassungen die
500.000-Marke Ã¼berschreiten und damit dem Spitzenjahr 2023 sehr nah kommt. Durch
politische MaÃŸnahmen kann der positive Trend in den nÃ¤chsten Jahren weiter
verstÃ¤rkt werden.
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6115667
OTS: ADAC
