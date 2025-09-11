    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    Datenschutz-Sammelklage gegen Meta in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucherschützer klagen gegen Meta wegen Datennutzung.
    • Schadenersatz: 5.000 Euro für Erwachsene, 10.000 Euro für Kinder.
    • Meta weist Vorwürfe zurück, nennt sie unbegründet.
    Foto: Meta Platforms

    HAMBURG/WIEN (dpa-AFX) - Verbraucherschützer wollen mit einer Sammelklage in Deutschland gegen die mutmaßliche Verwendung intimer Nutzerdaten durch den Facebook-Mutterkonzern Meta vorgehen. Die Klage sei am Oberlandesgericht Hamburg eingebracht worden, teilten der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) als Kläger und der Hamburger Anwalt Max Baumeister in Wien mit. Der US-Konzern weist die Vorwürfe zurück.

    Die Klage steht den Nutzern der Meta-Plattformen Instagram und Facebook in Deutschland offen. Der VSV fordert Schadenersatz: 5.000 Euro für volljährige und 10.000 Euro für minderjährige User. Zudem soll Meta dazu gebracht werden, Nutzerdaten zu löschen, die Datensammlung zu beenden und über seine Praktiken Auskunft zu geben.

    Sorge vor Einblick in intime Lebensbereiche

    Der Schritt richte sich gegen versteckte Meta-Programme, mit denen der US-Konzern auf Tausenden Webseiten und Apps die Aktivitäten von Usern beobachte, hieß es vom VSV. Damit erhalte Meta Einblick in intime Bereiche wie Gesundheit, Religion, Sexualität, sagte Baumeister.

    "Jeder Klick, jeder Suchbegriff, jeder Kauf wird mitgelesen und kann mit einer über 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit einem einzelnen Nutzer zugeordnet werden", sagte der Jurist in einer Pressekonferenz. Diese Daten würden auch von Nutzern kostenpflichtiger Meta-Accounts gesammelt. "Das ganze System ist schlicht und einfach illegal", meinte Baumeister.

    Meta: Vorwürfe sind unbegründet

    "Wir widersprechen diesen unbegründeten Behauptungen entschieden und werden uns energisch dagegen wehren", teilte Meta auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

    In den vergangenen Jahren hatte die Kanzlei des Hamburger Anwalts nach eigenen Angaben bereits viele Einzelklagen gegen Metas Daten-Praktiken bei deutschen Gerichten eingereicht. Rund die Hälfte sei abgewiesen worden, in der anderen Hälfte sei im Sinne der User entschieden worden - allerdings noch nicht rechtskräftig, da Meta Berufungen eingelegt habe. Mit der Sammelklage stellen sich der VSV und Baumeister auf einen weiteren jahrelangen Rechtsstreit ein./al/DP/men

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 643,4 auf Tradegate (11. September 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 869,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +26,11 %/+47,54 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
