VinFast steigt in den europäischen Markt für E-Busse ein
Paris (ots/PRNewswire) - Um das Engagement eines Unternehmens für einen Markt zu
verstehen, muss man nur sein Produktportfolio betrachten. Bei VinFast wird das
Engagement durch die kontinuierliche Expansion in neue Fahrzeugsegmente deutlich
- verbunden mit dem zentralen Ziel, die Elektromobilität allgemein zugänglich zu
machen. Nach der Einführung einer vielfältigen Palette an Elektrofahrzeugen auf
den internationalen Märkten, werden Elektrobusse den europäischen Markt als
nächstes erobern. Ein Schritt, der die Absicht des Unternehmens unterstreicht,
ein langfristiger Partner für die grüne und intelligente Verkehrszukunft des
Kontinents zu sein.
Der vietnamesische Autohersteller VinFast, bisher für elegante und moderne SUVs
bekannt, betritt in Europa ein neues Segment: den Markt der Elektrobusse. Mit
diesem Schritt zeigt das Unternehmen seine Busse erstmals auf einem
internationalen Markt.
Der vietnamesische Autohersteller VinFast, bisher für elegante und moderne SUVs
bekannt, betritt in Europa ein neues Segment: den Markt der Elektrobusse. Mit
diesem Schritt zeigt das Unternehmen seine Busse erstmals auf einem
internationalen Markt.
Eine Reise von Vietnam auf die Weltbühne
Das sich entwickelnde Land Vietnam hat sich im Rahmen der COP26 dazu
verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für Vingroup, die
Muttergesellschaft von VinFast, ist dieses Ziel Teil ihrer Mission: " Ein
besseres Leben für alle schaffen ." Mit einem hochmodernen
Automobil-Produktionskomplex ist das Unternehmen bestens gerüstet, dieser
Verantwortung gerecht zu werden.
Aus dieser Vision entstand der Elektrobus von VinFast, der Gemeinden bedienen
und gleichzeitig in eine sauberere Zukunft führen soll. In Vietnam hat VinFast
bereits ein komplettes Elektrobus-Ökosystem aufgebaut, das Produktion, Betrieb
und Wartung umfasst. Ausgehend von einer Jahreskapazität von 1.500 bis 2.000
Bussen, hat das Unternehmen in Großstädten ein umweltfreundliches Verkehrsnetz
aufgebaut, das die strengen europäischen CE-Normen erfüllt.
Ein Artikel im Hanoi-Teil der Zeitung Nhan Dan beschrieb den Unterschied:
"Früher war das Reisen mit dem Bus heiß, stickig und von einem beißenden
Benzingeruch erfüllt. Heute wurden viele alte Busse durch schöne neue mit
erfrischender Klimaanlage ersetzt. Viele Verkehrsknotenpunkte und
Bushaltestellen sind jetzt mit Unterständen und Schildern ausgestattet, die
praktisch und leicht zu lesen sind."
"Seit das VinFast-Bussystem in Betrieb ist, haben die Kunden mehr Vertrauen und
Zuneigung entwickelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Bussen sind die Elektrobusse
von VinFast umweltfreundlich, leise und stoßen keinen schwarzen Rauch aus. Der
flache Boden erleichtert zudem das Ein- und Aussteigen."
"Ein weiterer herausragender Vorteil der VinFast-Busse ist die professionelle
