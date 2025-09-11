VinFast steigt in den europäischen Markt für E-Busse ein

Paris (ots/PRNewswire) - Um das Engagement eines Unternehmens für einen Markt zu

verstehen, muss man nur sein Produktportfolio betrachten. Bei VinFast wird das

Engagement durch die kontinuierliche Expansion in neue Fahrzeugsegmente deutlich

- verbunden mit dem zentralen Ziel, die Elektromobilität allgemein zugänglich zu

machen. Nach der Einführung einer vielfältigen Palette an Elektrofahrzeugen auf

den internationalen Märkten, werden Elektrobusse den europäischen Markt als

nächstes erobern. Ein Schritt, der die Absicht des Unternehmens unterstreicht,

ein langfristiger Partner für die grüne und intelligente Verkehrszukunft des

Kontinents zu sein.



Der vietnamesische Autohersteller VinFast, bisher für elegante und moderne SUVs

bekannt, betritt in Europa ein neues Segment: den Markt der Elektrobusse. Mit

diesem Schritt zeigt das Unternehmen seine Busse erstmals auf einem

internationalen Markt.









Das sich entwickelnde Land Vietnam hat sich im Rahmen der COP26 dazu

verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für Vingroup, die

Muttergesellschaft von VinFast, ist dieses Ziel Teil ihrer Mission: " Ein

besseres Leben für alle schaffen ." Mit einem hochmodernen

Automobil-Produktionskomplex ist das Unternehmen bestens gerüstet, dieser

Verantwortung gerecht zu werden.



Aus dieser Vision entstand der Elektrobus von VinFast, der Gemeinden bedienen

und gleichzeitig in eine sauberere Zukunft führen soll. In Vietnam hat VinFast

bereits ein komplettes Elektrobus-Ökosystem aufgebaut, das Produktion, Betrieb

und Wartung umfasst. Ausgehend von einer Jahreskapazität von 1.500 bis 2.000

Bussen, hat das Unternehmen in Großstädten ein umweltfreundliches Verkehrsnetz

aufgebaut, das die strengen europäischen CE-Normen erfüllt.



Ein Artikel im Hanoi-Teil der Zeitung Nhan Dan beschrieb den Unterschied:



"Früher war das Reisen mit dem Bus heiß, stickig und von einem beißenden

Benzingeruch erfüllt. Heute wurden viele alte Busse durch schöne neue mit

erfrischender Klimaanlage ersetzt. Viele Verkehrsknotenpunkte und

Bushaltestellen sind jetzt mit Unterständen und Schildern ausgestattet, die

praktisch und leicht zu lesen sind."



"Seit das VinFast-Bussystem in Betrieb ist, haben die Kunden mehr Vertrauen und

Zuneigung entwickelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Bussen sind die Elektrobusse

von VinFast umweltfreundlich, leise und stoßen keinen schwarzen Rauch aus. Der

flache Boden erleichtert zudem das Ein- und Aussteigen."



"Ein weiterer herausragender Vorteil der VinFast-Busse ist die professionelle





