    VinFast steigt in den europäischen Markt für E-Busse ein

    Paris (ots/PRNewswire) - Um das Engagement eines Unternehmens für einen Markt zu
    verstehen, muss man nur sein Produktportfolio betrachten. Bei VinFast wird das
    Engagement durch die kontinuierliche Expansion in neue Fahrzeugsegmente deutlich
    - verbunden mit dem zentralen Ziel, die Elektromobilität allgemein zugänglich zu
    machen. Nach der Einführung einer vielfältigen Palette an Elektrofahrzeugen auf
    den internationalen Märkten, werden Elektrobusse den europäischen Markt als
    nächstes erobern. Ein Schritt, der die Absicht des Unternehmens unterstreicht,
    ein langfristiger Partner für die grüne und intelligente Verkehrszukunft des
    Kontinents zu sein.

    Der vietnamesische Autohersteller VinFast, bisher für elegante und moderne SUVs
    bekannt, betritt in Europa ein neues Segment: den Markt der Elektrobusse. Mit
    diesem Schritt zeigt das Unternehmen seine Busse erstmals auf einem
    internationalen Markt.

    Eine Reise von Vietnam auf die Weltbühne

    Das sich entwickelnde Land Vietnam hat sich im Rahmen der COP26 dazu
    verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für Vingroup, die
    Muttergesellschaft von VinFast, ist dieses Ziel Teil ihrer Mission: " Ein
    besseres Leben für alle schaffen ." Mit einem hochmodernen
    Automobil-Produktionskomplex ist das Unternehmen bestens gerüstet, dieser
    Verantwortung gerecht zu werden.

    Aus dieser Vision entstand der Elektrobus von VinFast, der Gemeinden bedienen
    und gleichzeitig in eine sauberere Zukunft führen soll. In Vietnam hat VinFast
    bereits ein komplettes Elektrobus-Ökosystem aufgebaut, das Produktion, Betrieb
    und Wartung umfasst. Ausgehend von einer Jahreskapazität von 1.500 bis 2.000
    Bussen, hat das Unternehmen in Großstädten ein umweltfreundliches Verkehrsnetz
    aufgebaut, das die strengen europäischen CE-Normen erfüllt.

    Ein Artikel im Hanoi-Teil der Zeitung Nhan Dan beschrieb den Unterschied:

    "Früher war das Reisen mit dem Bus heiß, stickig und von einem beißenden
    Benzingeruch erfüllt. Heute wurden viele alte Busse durch schöne neue mit
    erfrischender Klimaanlage ersetzt. Viele Verkehrsknotenpunkte und
    Bushaltestellen sind jetzt mit Unterständen und Schildern ausgestattet, die
    praktisch und leicht zu lesen sind."

    "Seit das VinFast-Bussystem in Betrieb ist, haben die Kunden mehr Vertrauen und
    Zuneigung entwickelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Bussen sind die Elektrobusse
    von VinFast umweltfreundlich, leise und stoßen keinen schwarzen Rauch aus. Der
    flache Boden erleichtert zudem das Ein- und Aussteigen."

    "Ein weiterer herausragender Vorteil der VinFast-Busse ist die professionelle
