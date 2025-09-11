Strider Technologies kündigt Partnerschaft mit dem NATO Defence Innovation Accelerator an

LONDON, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc., der führende Anbieter von strategischer Intelligenz, gab heute seine neue Partnerschaft mit dem NATO Defence Innovation Accelerator für den Nordatlantik (DIANA) bekannt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Strider seine Fähigkeiten im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit zur Verfügung stellen, um die NATO DIANA bei der Ermittlung von Vertrags- und Lieferkettenrisiken durch strategische Konkurrenten zu unterstützen, wie dies im Strategischen Konzept der NATO, dem NATO 2022 Strategic Concept, dargelegt ist. Die strategische Intelligenz von Strider wird auch genutzt, um das Risiko von Unternehmen sowie Personen zu bewerten, die sich dem DIANA-Ökosystem für Verteidigungsinnovationen anschließen und mit ihm zusammenarbeiten möchten.

„Der NATO Defence Innovation Accelerator für den Nordatlantik baut ein dynamisches Ökosystem von Innovatoren, Unternehmern sowie Mentoren auf, deren Beiträge für die Sicherheit des Bündnisses unverzichtbar sind", sagte Eric Levesque, Mitbegründer und Betriebsleiter von Strider Technologies. „Es ist entscheidend, sicherzustellen, dass dieses Ökosystem sowohl vertrauenswürdig als auch widerstandsfähig ist, um die wegweisenden Innovationen, welche die zukünftigen Fähigkeiten der NATO prägen werden, im großen Maßstab voranzubringen. Durch die Kombination der NATO-internen Due-Diligence-Prüfung mit der strategischen Intelligenz von Strider ermöglichen wir DIANA, bahnbrechende Technologien vertrauensvoll zu übernehmen und zu beschleunigen sowie gleichzeitig die Integrität der Institutionen, Unternehmen und Menschen zu schützen, die diesen Fortschritt vorantreiben. Diese Partnerschaft spiegelt unseren gemeinsamen Einsatz für die rasche und umfassende Förderung von Innovationen im Verteidigungsbereich wider, die auf dem Vertrauen der gesamten Allianz beruhen.

Informationen zu NATO DIANA

DIANA ist eine NATO-Organisation, deren Aufgabe es ist, Innovationen mit doppeltem Verwendungszweck im gesamten Bündnis zu ermitteln und zu beschleunigen sowie die Übernahme dieser Technologien durch die NATO-Staaten zu beschleunigen, um die Sicherheit des Bündnisses insgesamt zu stärken.

Informationen zu Strider

Strider ist das führende Unternehmen für strategische Intelligenz und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Technologie sowie ihre Innovation zu sichern und voranzutreiben. Mithilfe modernster KI-Technologie und firmeneigener Methoden wandelt Strider öffentlich zugängliche Daten in entscheidende Erkenntnisse um. Diese verbesserten Informationen ermöglichen Unternehmen, proaktiv auf Risiken zu reagieren, die mit dem Diebstahl von geistigem Eigentum durch staatliche Stellen, der gezielten Akquise von Talenten und Drittparteien verbunden sind. Strider unterhält Niederlassungen in 15 Ländern rund um den Globus mit Büros in Salt Lake City, Utah, Washington, DC, London, Tokio und Sydney.

