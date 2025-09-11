ROUNDUP
Netzstörung am Warntag beim Mobilfunker 1&1
- 1&1 hatte nach Probewarnung Netzstörungen.
- 18.800 Beschwerden in kurzer Zeit, dann Rückgang.
- Konkurrenznetzwerke blieben ohne Probleme betroffen.
MONTABAUR (dpa-AFX) - Unmittelbar nach der Probewarnung des nationalen Warntags ist das Handynetz des Telekommunikationsunternehmens 1&1 gestört gewesen. Es sei "kurzzeitig für einen geringen Teil unserer Kunden zu Einschränkungen bei der Mobilfunknutzung" gekommen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Die Entstörung sei unverzüglich erfolgt. Die Ursache war zunächst unklar. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.
Nach Angaben des Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, bestehe "keine Verbindung zwischen dem Ausfall bei 1&1 und unserem Warntag."
Auf der Webseite allestoerungen.de gingen nach elf Uhr - die nationale Probewarnung war um Punkt elf Uhr - deutlich mehr Beschwerden über 1&1 ein als zuvor. So waren es im Zeitraum 11.35 bis 11.50 Uhr rund 18.800, normalerweise sind es in diesem Zeitfenster nur 35. Die Beschwerden kamen aus Großstädten querbeet im Bundesgebiet, etwa aus Berlin, Stuttgart und Köln. Das Problem war aber offensichtlich nur von kurzer Dauer, denn danach sackte die Beschwerdekurve ab. Gegen 13 Uhr wurden auf der Webseite nur noch rund 1400 Beschwerden über 1&1 binnen 15 Minuten eingereicht.
Konkurrenten vermeldeten keine Probleme
Von Vodafone und O2 hieß es, ihre Mobilfunknetze liefen ganz normal und einwandfrei. Und ein Telekom-Sprecher sagte: "Im Netz der Telekom sehen wir keine aktuelle Beeinträchtigung unseres Mobilfunknetz im Kontext des Warntages."
Über diese Firmen hatten sich nach elf Uhr zwar ebenfalls etwas mehr Menschen bei der Webseite allestörungen.de beschwert, dies aber nur einem niedrigen Level - über Vodafone gingen in einer Viertelstunde rund 1.200 kritische Wortmeldungen ein, also weniger als ein Zehntel der Beschwerden über 1&1. Danach verflachten auch diese Beschwerden.
Grund für die etwas ähnliche Entwicklung könnte sein, dass sich Menschen versehentlich über die Telekom oder Vodafone beschwert haben: Sie sprachen mit einem 1&1-Kunden und dachten nach Abbruch der Verbindung, dass es an ihrem Netzbetreiber gelegen habe. Ein O2-Sprecher sagte mit Blick auf 1&1: "Störungsmeldungen, die sich fälschlicherweise auf o2 Telefónica beziehen, hängen mit den Einschränkungen im Verantwortungsbereich des Diensteanbieters zusammen."/wdw/DP/mis
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.
wieder den Free-Float auf 25% oder mehr erhöhen. Ansonten hätte man sich auch gleich von der Börse verabschieden können. Die 1&1-Schwester IONOS spielt mit über 5 Mrd. Börsenwert und deutlich höherem Free-Float mittlerweile in einer ganz anderen Liga. Ich werde 1&1 erst mal behalten und schauen, wie sich das dann knappere Angebot auf die Kurse auswirkt.
Sobald dann wohl ein offizielles Statement rauskommt, so war es zumindest in 2017, als Untited Internet damals 55 Euro
geboten hat, kommt ein Brief (damals) per Post oder in das digitale Postfach, und man hat einen Zeitraum lang Zeit sich
zu entscheiden, quasi eine Frist. Wer das Angebot will, dessen Aktien werden eingezogen, und man bekommt Summe X.
Wer die Aktien behalten will, nimmt das Angebot nicht an, und partizipiert an weiteren Kurssteigerungen.
Welche Variante jetzt besser ist, schwierig zu sagen.
Die Aktie von 1&1 war ziemlich ausgebombt und hat Nachholpotenial auch hinsichtlich 5G.
Wer kurzfristig woanders mehr Chancen sieht nimmt die Kohle, der andere bleibt halt.
Wenn aber nur noch eine kleinere Anzahl an Aktien im freien Verkehr bleiben, müßten
dann nicht positive Meldungen oder Nachrichten sich doch eher positiv auf den Kurs
auswirken.
MfG
Stefan33335