Richmond Terrace Capital sichert sich 900 Mio. EUR von führenden europäischen Pensionsfonds

LONDON, GB / ACCESS Newswire / 11. September 2025 / Richmond Terrace Capital, ein führendes Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in London, freut sich bekannt zu geben, dass ein Konsortium an führenden europäischen Pensionsfonds dem Unternehmen neue diskretionäre Mandate im Wert von insgesamt etwa 900 Millionen EUR erteilt hat, wobei weitere 1,5 Milliarden EUR für Anfang 2026 zugesagt wurden. Im Rahmen dieser Mandate bietet Richmond Terrace Capital ein umfassendes Portfoliomanagement und eine strategische Anlageberatung, die konzipiert wurden, um im Einklang mit den Anlagezielen eines jeden Kunden einen gleichbleibenden Wert zu erzielen.

Rekorddynamik dank strategischem Wachstum

Diese bahnbrechende Entwicklung krönt eines der bis dato stärksten Jahre von Richmond Terrace Capital, das von der außergewöhnlichen Performance seiner Vorzeigefonds und Private-Equity-Plattformen geprägt war. Besonders deutlich wurde der Erfolg der Investitionen in transformativen Sektoren wie Commercial Space Ventures, Advanced Connectivity Infrastructure und Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Angesichts dessen hat das Unternehmen die traditionellen Benchmarks kontinuierlich übertroffen und somit seinen Ruf als erstklassiger Anbieter in aufstrebenden und noch unzureichend erschlossenen Märkten weiter gefestigt.

Verstärkter Fokus auf Innovation

Das neu verwaltete Kapital ermöglicht es Richmond Terrace Capital, sein Engagement in wachstumsstarken und hochmodernen Branchen zu erweitern und maßgeschneiderte Strategien für institutionelle und private Anleger anzubieten – für nachhaltige, langfristige Ergebnisse. Diese Zuflüsse werden das Engagement des Unternehmens beschleunigen, forschungsorientierte Lösungen zu entwickeln, die auf globale Wachstumsthemen abgestimmt sind und gleichzeitig kurz- bis mittelfristige Performance-Möglichkeiten nutzen.

Kundenwachstumsstrategie für das 4. Quartal 2025

Um auf dieser Dynamik aufzubauen, hat Richmond Terrace Capital eine umfassende Kundenakquise-Initiative für das vierte Quartal 2025 ins Leben gerufen, deren Ziel darin besteht, die Partnerschaften mit Institutionen, vermögenden Privatpersonen und Privatanlegern zu vertiefen. Um diese Nachfrage zu decken, erweitert das Unternehmen seine Betriebe, verbessert seine Dienstleistungskapazitäten und bietet personalisiertere Anlagelösungen, die auf die sich entwickelnden Marktmöglichkeiten zugeschnitten sind.