Ölpreis vor der Entscheidung. Pulverfass Brent Öl könnte jederzeit hochgehen 

Am letzten Wochenende fand das Treffen im OPEC+ Format statt. Die teilnehmenden Länder beschlossen, die Produktion ab Oktober um weitere 137.000 bpd anzuheben. Diese Anhebung hatte der Markt im Vorfeld bereits mehr oder weniger eingepreist. Insofern stellte die Erhöhung erst einmal keine zusätzliche Belastung für Brent Öl dar. Die nächste Sitzung im OPEC+ Format findet übrigens am 05. Oktober statt.

Während Gold imposant haussiert und auch bei Silber der Knoten geplatzt ist, tun sich konjunktursensible Rohstoffe schwer. So hält sich unter anderem Kupfer bedeckt und auch WTI und Brent Öl warten weiterhin auf frische Impulse.

Während die OPEC+ Beschlüsse dem Ölpreis zuletzt zusetzten, stützen ihn die drohenden Sanktionen gegen Russland.

Aktuelle IEA-Daten im Fokus

Die Internationale Energieagentur (IEA) erhöhte im September-Bericht ihre Prognose hinsichtlich des erwarteten Nachfrageanstiegs in 2025 um 740.000 bpd. Weitaus dynamischer entwickelt sich den Prognosen der IEA zufolge jedoch die Angebotsseite. Die globale Ölproduktion soll in 2025 um 2,7 Mio. bpd auf 105,8 Mio. bpd und im Jahr 2026 um weitere 2,1 Mio. bpd auf dann 107,9 Mio. bpd zulegen. Sollte sich die Nachfrage in den kommenden Monaten nicht doch noch deutlich beleben, würde der Ölmarkt in 2026 laut IEA auf ein Überangebot von über 3 Mio. bpd zusteuern.

US-Daten belasten

Einmal mehr stellen die aktuellen US-Daten eine Belastung für WTI Öl und Brent Öl dar. Die EIA (U.S. Energy Information Administration) berichtete für die Woche zum 05. September einen deutlichen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 3,9 Mio. Barrel auf 424,6 Mio. Barrel. Die Entwicklung der US-Ölproduktion schlug in die gleiche Kerbe. So gab die EIA für die Woche zum 05. September die US-Ölproduktion mit 13,495 Mio. bpd an, nach 13,423 Mio. bpd in der Woche zum 29. August. Die Ölproduktion steht nach einer leichten „Sommerdelle“ demnach wieder unter Dampf.

Zusammengefasst - Pulverfass Brent Öl könnte jederzeit hochgehen

Eine Vielzahl von Faktoren beeinflussen derzeit die Ölpreise. Noch wird um die Deutungshoheit gerungen. Das spiegelt sich nicht zuletzt in der spannenden und gleichzeitig hochgradig explosiven Charttechnik wieder. Bereits in den zurückliegenden Kommentaren zu Brent Öl wurde die symmetrische Dreiecksformation (orange) thematisiert. Brent Öl testete zuletzt sowohl die Ober- als auch die Unterseite des Dreiecks. Eine dynamische Ausbruchsbewegung lässt allerdings noch auf sich warten. Doch diese scheint nur eine Frage der Zeit zu sein und könnte jederzeit ausgelöst werden. Im Fokus stehen die Marken von 65 US-Dollar und 70 US-Dollar. Dabei gilt: Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 65 US-Dollar kommen, könnte es für Brent Öl rasch auf 58 US-Dollar oder 50 US-Dollar gehen. Bei einem Ausbruch über die 70 US-Dollar würden die 78 US-Dollar bzw. 83 US-Dollar warten.

Neben Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 warten auch die Edelmetalle und Rohstoffe auf die frischen US-Verbraucherpreisdaten für August (Veröffentlichung nach Redaktionsschluss). Diese haben das Potenzial, die Märkte kräftig zu bewegen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

